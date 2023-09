Dopo la sgambata di lunedi, e due giorni di riposo, riprende quest’oggi il lavoro di mister Zanetti e dei suoi ragazzi. Allenamento per le ore 17:00 al Sussidiario. Alla ripresa la squadra sarà ovviamente orfana di tutti quegli elementi impegnati con le rispettive nazionali. Non sono poche le assenze ma il tecnico azzurro conserva buona parte dei suoi, e con questi può approfittare della sosta del campionato per puntellare maggiormente quelle nozioni tattiche che dovranno essere velocemente assimilate dal gruppo. Tempo importante anche per tutti quegli elementi arrivati non molto tempo fa, e che con Zanetti hanno svolto davvero pochi allenamenti.

Pensiamo ai vari Bastoni e Maleh (anche se quest’ultimo è partito titolare con la Juve), a Mattia Destro, ma anche a Cambiaghi e Kovalenko. Visto che sia il tecnico, che la società, hanno fatto capire di essere leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, si dovrà cercare di sfruttare al meglio questo momento. Tra l’altro da oggi dovrebbe tornare a disposizione – capiremo per quanto ed ha che punto è – anche Daniel Maldini, che non è un ultimo arrivato ma in parte come se lo fosse. Si lavorerà sui dettami del 4-3-3 visto che al momento sarà questo l’abito da indossare. La squadra tornerà poi in campo venerdì e sabato con due doppie sedute di lavoro tra campo e palestra (con inizio al mattino alle 10.30 e alle 17.00 nel pomeriggio); domenica mattina ultimo allenamento settimanale al Sussidiario alle 10.30.