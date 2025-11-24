Riprende oggi il lavoro degli azzurri, dopo la domenica di riposo concessa alla squadra. Da questa mattina si inizierà a preparare la prossima sfida di campionato, quella che vedrà l’Empoli opposto al Bari. Una gara da non prendere sottogamba, nonostante la classifica dei pugliesi sia al momento deficitaria: undici punti e quart’ultimo posto. Per l’Empoli di Alessio Dionisi sarà un altro banco di prova importante per valutare ulteriormente lo stato di forma e misurare i progressi compiuti nelle ultime settimane. Va ricordato, a tal proposito, che con la vittoria di Avellino il tecnico amiatino — con una partita in meno — ha già superato il bottino ottenuto da Pagliuca prima dell’esonero.

Nel corso della settimana andranno verificate le condizioni di Belardinelli e Ignachiti, rimasti fuori nell’ultimo turno per problemi fisici. Tornerà invece a disposizione l’attaccante ucraino Popov, che ad Avellino ha scontato la giornata di squalifica. Dal punto di vista tattico, è probabile che si continui con il 3-4-2-1 già visto finora. Da capire se Guarino tornerà tra i titolari e se, in attacco, si partirà con Pietro Pellegri dal primo minuto. La formazione ideale, al momento, sembra quella schierata contro gli Irpini, anche se Dionisi dispone di molte alternative importanti, come Ceesay, completamente recuperato e utilizzabile sia in mezzo al campo sia come trequartista. Potrebbe non essere escluso un avvicendamento con Shpendi, mentre appare più difficile lasciare fuori un Saporiti in ottima forma. La concorrenza interna è ora molto più ampia, dando all’allenatore più possibilità di scelta.

La squadra si allenerà tutti i giorni da oggi fino alla rifinitura di venerdì, con le ultime due sessioni, come di consueto, a porte chiuse.