Riprende oggi il lavoro degli azzurri, dopo la domenica di riposo concessa alla squadra. Da questa mattina si inizierà a preparare la prossima sfida di campionato, quella che vedrà l’Empoli opposto al Bari. Una gara da non prendere sottogamba, nonostante la classifica dei pugliesi sia al momento deficitaria: undici punti e quart’ultimo posto. Per l’Empoli di Alessio Dionisi sarà un altro banco di prova importante per valutare ulteriormente lo stato di forma e misurare i progressi compiuti nelle ultime settimane. Va ricordato, a tal proposito, che con la vittoria di Avellino il tecnico amiatino — con una partita in meno — ha già superato il bottino ottenuto da Pagliuca prima dell’esonero.
Nel corso della settimana andranno verificate le condizioni di Belardinelli e Ignachiti, rimasti fuori nell’ultimo turno per problemi fisici. Tornerà invece a disposizione l’attaccante ucraino Popov, che ad Avellino ha scontato la giornata di squalifica. Dal punto di vista tattico, è probabile che si continui con il 3-4-2-1 già visto finora. Da capire se Guarino tornerà tra i titolari e se, in attacco, si partirà con Pietro Pellegri dal primo minuto. La formazione ideale, al momento, sembra quella schierata contro gli Irpini, anche se Dionisi dispone di molte alternative importanti, come Ceesay, completamente recuperato e utilizzabile sia in mezzo al campo sia come trequartista. Potrebbe non essere escluso un avvicendamento con Shpendi, mentre appare più difficile lasciare fuori un Saporiti in ottima forma. La concorrenza interna è ora molto più ampia, dando all’allenatore più possibilità di scelta.
La squadra si allenerà tutti i giorni da oggi fino alla rifinitura di venerdì, con le ultime due sessioni, come di consueto, a porte chiuse.
Paradossalmente dall’esito delle prossime 2 partite potrebbero uscire prospettive insperate solo fino a 20 giorni fa…. e riaprire i giochi davanti…. vedere l’Empoli di Avellino è stata una goduria per gli occhi e per il palato….👏👏👏
se vinciamo con il bari e rischiamo a battere il Palermo dopo, penso che possiamo sperare nella promozione, poi ovviamente sto parlando troppo e troppo presto
riusciamo*
Stiamo calmi, fino a 10 giorni fa era pieno di disfattisti qui, si retrocedeva di sicuro, la società era allo sbando, non c’erano più talenti, si falliva, e via discorrendo. Ora i soliti parlano di promozione, squadra stellare, allenatore vincente, e via. Molto più semplicemente è la serie B, i conti, nel bene e nel male si fanno da Marzo in poi. Godetevi le luminarie di Natale per ora
Io mi accontento di una salvezza tranquilla quest’anno… Il massimo a cui possiamo aspirare se le cose cominciano a girare bene penso siano i play off come quarta o quinta…
Concordo con Frankie86.
Obiettivo di quest’anno è una salvezza tranquilla. Stop.
Poi, nello sport come nella vita, è la capacità di coltivare e fortificare le proprie ambizioni a fare la differenza: legittimo che Dionisi e i suoi si pongano “segretamente dentro lo spogliatoio” obiettivi ambiziosi… è nel DNA dell’Empoli che rimane un Top Club per la B.
Credo che il quarto/quinto posto sia il massimo raggiungibile… Monza, Palermo, Venezia e mettiamoci pure il Modena sono più attrezzate di noi quest’anno… l’Empoli deve farsi trovare trovare pronto nel caso 1 di questa fallisca
Bè PER QUEL CHE MI RIGUARDA … NON POSSO CHE RIBADIRE QUELLO CHE HO SEMPRE PENSATO E CHE PENSO … La nostra è un ottima rosa … composta da molti giocatori giovanissimi o giovani … a parte Fulignati di trentenni non se ne vede nemmeno l’ombra (se non un paio di ventinovenni), ma il potenziale per arrivare a giocarci i playoff … c’è tutto, altrimenti, il Co.R.SI che non è certo uno sprovveduto non sarebbe corso ai ripari ingaggiando Dionisi … Un Dionisi, forse amato … forse odiato in riferimento ai suoi trascorsi in azzurro, ma che alla fine puoi chiamare allenatore con la A maiuscola. Naturalmente più riesci a salire in classifica e maggiori son le possibilità di puntare alla A … Probabilmente sarà difficile arrivare tra le prime due o tre … ma mai dire mai. Ok Ok … prima la salvezza, ma sempre da lì devi passare……………..
Non mi resta che ribadire quello che ho scritto in tempi “non sospetti”…la B è un campionato difficile per chiunque…anche per gli “squadroni”…spesso ci sono squadre che partono a razzo per poi fermarsi improvvisamente…altre che partono piano per poi recuperare…il campionato di B si decide da marzo in poi…com’è sempre stato…cito sempre l’esempio dell’Albinoleffe campionato 2011/12…per quanto riguarda noi tutto dipende da cosa farà il “capo” a gennaio…se non prende nessuno allora vuol dire che sarà un campionato di “mantenimento” se invece…come io credo…prenderà 3/4 elementi indicati dal mister per esprimere il “suo” gioco allora per noi nessun traguardo sarà vietato…quello che serve ora è fare più punti possibili in queste 6 partite che ci separano dal mercato di gennaio…poi “tireremo le somme”…
Secondo me possiamo ambire se va bene ai playoff come 7-8 posto.
Se a gennaio si rinforzerà la squadra con almeno un terzino dx di spinta ed un centrocampista con visione e tempi di gioco, allora potremmo alzare l’asticella.
Al momento vedo Monza e Venezia in prima fascia, poi a seguire Modena, Frosinone, Cesena e Palermo.
A gennaio verranno presi 3/4 elementi…
Boni ragazzi con l’entusiasmo. Siamo passati da tutti scemi a tutti fenomeni? Dobbiamo stabilizzare la classifica pensando a sotto per ora. Poi se a marzo saremo già salvi si alzerà il tiro. Non adesso, sennò si rischia di perdere la cazz.imma che in B è fondamentale. Il Monza è a 29 e la seconda a 26, lasciamo stare la A diretta che è lontanissima. Occorrerebbe la media punti di Andreazzoli del 2018 ma quella era un’altra squadra. Quindi primo step è lasciare il fango agli altri. E poi si vede.
Ps: redazione il Bari ha 13 punti non 11. E con Dionisi abbiamo fatto un punto in meno che con Pagliuca, magari la media punti è più alta perchè ha giocato una gara in meno
Massy la B è “particolare”…il Palermo…dato da tutti il grande favorito…aveva 10 punti più di noi ora ne ha 3…in B fai presto ad andare giù in classifica come fai presto a tornare su…è un campionato talmente “livellato” che due sconfitte o due vittorie consecutive possono cambiarti completamente la classifica…ripeto il “vero” campionato in B “inizia” da marzo in poi…è da lì che si decide in alto e in basso…dove ci collocheremo noi a nessuno è dato sapere ma una cosa è certa: ora abbiamo un allenatore…giacché qualcuno ne abbia detto “peste e corna”…
si decide da marzo se son tutte li. La b è equilibrata dal quarto al quattordicesimo. Li succede di tutto. Anche l’anno scorso le prime 3 a ottobre erano le prime 3 a maggio. E’ nel mezzo l’equilibrio non nelle prime 2. Poi se si parla di arrivare quinto, sesto o settimo come dici te a primavera si può rimescolare tutto. Ma non per i primi 2 posti. Se ne cade una c’è subito quella dietro. Te non puoi sperare di recuperare 8 9 punti a 4 5 squadre. Questo è il concetto.
A marzo mancano ancora più di 3 mesi…
Redazione anch’io: Ignacchiti, non Ignachiti.
Intanto in nazionale gli austriaci stanno massacrando di botte Campaniello…. speriamo bene 🙏
Nulla, hanno perso 2-0 gli azzurrini under 17. Austriaci più scafati, grintosi e determinati. Peccato.