Risale al settembre del 2017 l’ultimo precedente interno degli azzurri contro il Bari. Era ancora l’Empoli di Vivarini, quell’Empoli che poi – con Andreazzoli in panchina – avrebbe stravinto quel campionato. Al Castellani, contro i pugliesi, l’Empoli si impose per 3-2. Doppio vantaggio azzurro nel giro di pochi minuti ad inizio gara con Caputo, poi Tello ad accorciare. Donnarumma riporta a più due la distanza poi arriva il gol di D’Elia che fissa il punteggio. Vediamo le immagini salienti di quella sfida
Tradizione nettamente a nostro favore