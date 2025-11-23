Campionato Primavera 2
Risultati 9a giornata
Pescara – EMPOLI 0 – 2
Gol: 38’ e 62’ Fiorini
|Ascoli
|–
|Crotone
|2
|2
|61′ Sugamiele (C), 69′ Finotti (A), 78′ Sinopoli (C), 88′ Picca (A)
|Catanzaro
|–
|Avellino
|1
|1
|58′ Cosentino (C); 65′ aut. Panuccio (A)
|Cosenza
|–
|Spezia
|1
|0
|46′ Musacchio
|Palermo
|–
|Monopoli
|0
|0
|Perugia
|–
|Bari
|1
|1
|35’ rig. Giardino (P) – 86’ Martire (B)
|Pisa
|–
|Benevento
|3
|1
|27′ Squillante (B), 50′ Bettazzi (P), 59′ Novak (P), 75′ Aut. (P)
|Ternana
|–
|Salernitana
|1
|0
|68′ Biancafarina
–
Classifica dopo la 9a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Empoli
|9
|19
|6
|1
|2
|24
|9
|Pisa
|9
|18
|5
|3
|1
|20
|9
|Pescara
|9
|16
|5
|1
|3
|15
|9
|Spezia
|9
|15
|5
|0
|4
|16
|14
|Avellino
|9
|15
|3
|6
|0
|18
|14
|Bari
|9
|15
|4
|3
|2
|15
|7
|Ternana
|9
|15
|4
|3
|2
|17
|15
|Monopoli
|9
|14
|4
|2
|3
|10
|10
|Ascoli
|9
|13
|3
|4
|2
|16
|11
|Benevento
|9
|12
|4
|0
|5
|13
|18
|Perugia
|9
|10
|2
|4
|3
|9
|11
|Cosenza
|9
|10
|3
|1
|5
|7
|19
|Catanzaro
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|10
|Salernitana
|9
|7
|2
|1
|6
|10
|22
|Palermo
|9
|6
|1
|3
|5
|7
|15
|Crotone
|9
|3
|0
|3
|6
|6
|21
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 11a Giornata
Bari – EMPOLI 1 – 4
Gol: 29’ Isidori (E) – 35’ Del Ruvo (B) – 44’ Landi (E) – 60’ Perillo (E) – 90’+2 Pucci (E)
UNDER 16 Serie A e B
Il Campionato ha osservato un turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
Il Campionato ha osservato un turno di riposo