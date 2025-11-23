Campionato Primavera 2

Risultati 9a giornata

 

Pescara – EMPOLI    0 – 2

Gol:  38’ e 62’ Fiorini

 

Ascoli Crotone 2 2
61′ Sugamiele (C), 69′ Finotti (A), 78′ Sinopoli (C), 88′ Picca (A)
Catanzaro Avellino 1 1
58′ Cosentino (C); 65′ aut. Panuccio (A)
Cosenza Spezia 1 0
46′ Musacchio
Palermo Monopoli 0 0
 
Perugia Bari 1 1
35’ rig. Giardino (P) – 86’ Martire (B)
Pisa Benevento 3 1
27′ Squillante (B), 50′ Bettazzi (P), 59′ Novak (P), 75′ Aut. (P)

 
Ternana Salernitana 1 0
68′ Biancafarina

Classifica dopo la 9a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Empoli 9 19 6 1 2 24 9
Pisa 9 18 5 3 1 20 9
Pescara 9 16 5 1 3 15 9
Spezia 9 15 5 0 4 16 14
Avellino 9 15 3 6 0 18 14
Bari 9 15 4 3 2 15 7
Ternana 9 15 4 3 2 17 15
Monopoli 9 14 4 2 3 10 10
Ascoli 9 13 3 4 2 16 11
Benevento 9 12 4 0 5 13 18
Perugia 9 10 2 4 3 9 11
Cosenza 9 10 3 1 5 7 19
Catanzaro 9 9 2 3 4 11 10
Salernitana 9 7 2 1 6 10 22
Palermo 9 6 1 3 5 7 15
Crotone 9 3 0 3 6 6 21

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI          1 – 4

Gol: 29’ Isidori (E) – 35’ Del Ruvo (B) – 44’ Landi (E) – 60’ Perillo (E) – 90’+2 Pucci (E)

 

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di riposo 

Fabrizio Fioravanti

