Campionato Primavera 2

Risultati 9a giornata

Pescara – EMPOLI 0 – 2

Gol: 38’ e 62’ Fiorini

Ascoli – Crotone 2 2 61′ Sugamiele (C), 69′ Finotti (A), 78′ Sinopoli (C), 88′ Picca (A) Catanzaro – Avellino 1 1 58′ Cosentino (C); 65′ aut. Panuccio (A) Cosenza – Spezia 1 0 46′ Musacchio Palermo – Monopoli 0 0 Perugia – Bari 1 1 35’ rig. Giardino (P) – 86’ Martire (B) Pisa – Benevento 3 1 27′ Squillante (B), 50′ Bettazzi (P), 59′ Novak (P), 75′ Aut. (P) Ternana – Salernitana 1 0 68′ Biancafarina

–

Classifica dopo la 9a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Empoli 9 19 6 1 2 24 9 Pisa 9 18 5 3 1 20 9 Pescara 9 16 5 1 3 15 9 Spezia 9 15 5 0 4 16 14 Avellino 9 15 3 6 0 18 14 Bari 9 15 4 3 2 15 7 Ternana 9 15 4 3 2 17 15 Monopoli 9 14 4 2 3 10 10 Ascoli 9 13 3 4 2 16 11 Benevento 9 12 4 0 5 13 18 Perugia 9 10 2 4 3 9 11 Cosenza 9 10 3 1 5 7 19 Catanzaro 9 9 2 3 4 11 10 Salernitana 9 7 2 1 6 10 22 Palermo 9 6 1 3 5 7 15 Crotone 9 3 0 3 6 6 21

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 11a Giornata

Bari – EMPOLI 1 – 4

Gol: 29’ Isidori (E) – 35’ Del Ruvo (B) – 44’ Landi (E) – 60’ Perillo (E) – 90’+2 Pucci (E)

UNDER 16 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di riposo

UNDER 15 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di riposo