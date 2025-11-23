|PESCARA
|0
|EMPOLI
|2
MARCATORI: 39′, 63′ Fiorini
PESCARA: 1 Profeta, 2 Servalli(68’Giacalone), 3 Landolfi(68′ Sculli), 4 Di Zio, 5 Valori, 6 La Barba, 7 D’Arcangelo, 8 Guaragna, 9 Cardilli, 10 D’Errico, 11 Shehaj(85′ Blasi)
A disposizione: 12 Doronzo, 13 Rossi, 14 Marrone, 15 Bosi, 16 Gui, 17 Bonetto, 18 Massini, 19 Giacalone, 20 Sculli, 21 Blasi, 22 Cicchiti, 23 Cioffi
ALL. Marco Stella
EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Lauricella(85′ Pasalic), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Perin(85′ Rugani), 8 Mazzi, 9 Monaco(20′ Fiorini), 10 Chiucchiuini(75’Orlandi), 11 Zanaga(75′ Mureddu)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Orlandi, 15 Guglielmino, 16 Mureddu, 17 Blazic, 18 Pasalic, 19 Rugani, 20 Blini, 21 Diousse, 22 Neri, 23 Fiorini
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Daniele Piciucco
Assistenti: Pascoli, Bara
Ammoniti: 56′ Huqi
Espulsi:
- Continua la serie di risultati positivi degli azzurri che si impongono per 2 a 0 a Pescara. In una prima frazione di gioco piuttosto statica e arida di occasioni da gol c’è comunque spazio per la rete dell’1 a 0 di Fiorini. La rete nasce da un recupero palla individuale dell’attaccante azzurro che poi trova il gol con un tiro dalla distanza deviato da un difensore. L’autore del vantaggio era entrato da appena un quarto d’ora al posto dell’infortunato Monaco. Nel secondo tempo le due squadre riescono a creare qualcosa in più ma è principalmente l’Empoli a fare la partita. Attorno all’ora di gioco arriva anche il raddoppio ad opera del solito Fiorini. La rete nasce da un recupero palla a centrocampo da parte di Huqi, l’azione poi prosegue con Chiucchiuini che tenta la conclusione da fuori e sulla respinta della difesa si avventa il 23 azzurro che si coordina e spedisce con una mezza rovesciata il pallone all’incrocio. Buona prova in generale da parte dei ragazzi di Filippeschi che creano diversi pericoli e concedono poco.
ottimo bravissimi ragazzi
Sprinta la prima squadra e sprinta la Primavera 💓
Entità dell’infortunio di Monaco ? Qualcuno ne ha informazioni ?
👏👏👏👏👏👏👏💙💙💙BRAVI RAGAZZI