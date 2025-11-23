PESCARA0
EMPOLI2

MARCATORI: 39′, 63′ Fiorini

PESCARA: 1 Profeta, 2 Servalli(68’Giacalone), 3 Landolfi(68′ Sculli), 4 Di Zio, 5 Valori, 6 La Barba, 7 D’Arcangelo, 8 Guaragna, 9 Cardilli, 10 D’Errico, 11 Shehaj(85′ Blasi)

A disposizione: 12 Doronzo, 13 Rossi, 14 Marrone, 15 Bosi, 16 Gui, 17 Bonetto, 18 Massini, 19 Giacalone, 20 Sculli, 21 Blasi, 22 Cicchiti, 23 Cioffi

ALL. Marco Stella

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavanti, 3 Lauricella(85′ Pasalic), 4 Huqi, 5 Antonini, 6 Bembnista, 7 Perin(85′ Rugani), 8 Mazzi, 9 Monaco(20′ Fiorini), 10 Chiucchiuini(75’Orlandi), 11 Zanaga(75′ Mureddu)

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Babalola, 14 Orlandi, 15 Guglielmino, 16 Mureddu, 17 Blazic, 18 Pasalic, 19 Rugani, 20 Blini, 21 Diousse, 22 Neri, 23 Fiorini

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Daniele Piciucco

Assistenti: Pascoli, Bara

Ammoniti: 56′ Huqi

Espulsi:

  • Continua la serie di risultati positivi degli azzurri che si impongono per 2 a 0 a Pescara. In una prima frazione di gioco piuttosto statica e arida di occasioni da gol c’è comunque spazio per la rete dell’1 a 0 di Fiorini. La rete nasce da un recupero palla individuale dell’attaccante azzurro che poi trova il gol con un tiro dalla distanza deviato da un difensore. L’autore del vantaggio era entrato da appena un quarto d’ora al posto dell’infortunato Monaco. Nel secondo tempo le due squadre riescono a creare qualcosa in più ma è principalmente l’Empoli a fare la partita. Attorno all’ora di gioco arriva anche il raddoppio ad opera del solito Fiorini. La rete nasce da un recupero palla a centrocampo da parte di Huqi, l’azione poi prosegue con Chiucchiuini che tenta la conclusione da fuori e sulla respinta della difesa si avventa il 23 azzurro che si coordina e spedisce con una mezza rovesciata il pallone all’incrocio. Buona prova in generale da parte dei ragazzi di Filippeschi che creano diversi pericoli e concedono poco.

Articolo precedenteGalleria Serie B 2025/26 | Avellino – Empoli
Articolo successivoWEEK END AZZURRO GIOVANI | Risultati gare 22 e 23 novembre 2025
Edoardo Leporatti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

4 Commenti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here