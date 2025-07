La gara disputata ieri contro il Pisa, quarta amichevole di questo precampionato estivo 2025, ha di fatto chiuso la prima parte del ritiro dell’Empoli, dopo poco più di venti giorni di lavoro intenso. Il gruppo guidato da mister Guido Pagliuca beneficerà adesso di due giornate piene di riposo, per poi ritrovarsi in campo sabato 2 agosto. Da quel momento in poi, l’attenzione inizierà a spostarsi con decisione verso gli impegni ufficiali. In mezzo, però, ci sarà ancora un test di spessore: martedì 5 agosto, gli azzurri affronteranno il Sassuolo, vincitore dello scorso campionato di Serie B, in un’amichevole che rappresenterà un banco di prova interessante.

Sono soltanto quindici i giorni che separano l’Empoli dal primo impegno ufficiale della stagione, fissato per il 15 agosto, quando al “Castellani” arriverà la Reggiana per il turno di Coppa Italia. Una settimana dopo, sarà già tempo di campionato, sempre tra le mura amiche, contro il Padova. Il lavoro portato avanti fin qui da Pagliuca è stato intenso e meticoloso, con carichi crescenti volti a costruire la tenuta atletica della squadra. Ora inizierà una fase più leggera, utile a smaltire la fatica accumulata nelle settimane precedenti. Alla ripresa, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni fisiche dei giocatori attualmente non al meglio, nella speranza di recuperarli in vista dei primi impegni ufficiali. Ricordiamo che ai box, in questo momento, ci sono: Ilie, Pellegri, Tosto, Degli Innocenti, Haas, Campaniello, Konate, Nabian, Ceesay ?.

Difficile fare un serio bilancio, come detto più e più volte, questa squadra ad oggi è un cantiere aperto. Se dovessimo giudicare in maniera stretto quello visto fin qui non ci sarebbe da stare molto sereni. Per quanto impegno possa esserci da parte di tutti, il gruppo è molto acerbo per poter disputare un campionato di serie B ad un certo livello, con poi diverse situazione tattiche che devono essere ancora registrate. La fase di non possesso in generale, il recupero delle seconde palle, la costruzione dal basso sono le situazioni su cui (almeno per quella che è la nostra percezione esterna) dover lavorare con più attenzione. Il mercato dovrà raccontare ancora diverse cose. Oltre a chi è già arrivato, e qualcuno deve ancora convincere, dovranno essere messe dentro diverse cose per poter dare maggiore qualità e quantità a questo gruppo. Diversi dei ragazzi che al momento sono sotto la guida di Pagliuca verranno smistati tra prestiti e Primavera. Insomma, questa squadra dovrà cambiare volto di qui alle prossime settimane e ci dovrà essere la giusta pazienza per attendere quello che poi sarà il vero Empoli che andrà a giocarsela.