L’Empoli sa bene di dover innestare qualità in ogni reparto, ma un’attenzione particolare è rivolta all’attacco. Le idee non mancano, così come i contatti: la dirigenza di Monteboro è al lavoro per definire a breve alcune operazioni in entrata, e il dialogo con il Sassuolo si fa sempre più fitto. Al centro di queste conversazioni c’è la situazione legata a Saba Goglichidze, che potrebbe essere vicino al passaggio in neroverde. Il georgiano, tra l’altro, era assente nella recente amichevole contro il Pisa, ulteriore indizio di un possibile addio imminente.

All’interno di questo intreccio spunta anche un altro nome, sempre legato al club emiliano: quello di Luca Moro, attaccante classe 2001. Reduce da una stagione in Serie B proprio con il Sassuolo, Moro ha messo a referto 7 gol e 3 assist, pur giocando spesso soltanto spezzoni di partita. È stato solo nel finale di stagione che ha trovato maggiore continuità da titolare. Nel complesso, la sua esperienza in Serie B parla di 95 presenze e 17 gol, divisi tra Spal, Frosinone, Spezia e Sassuolo. Moro è un attaccante centrale, un finalizzatore puro. Si muove bene in area, dove riesce a trovare la porta con entrambi i piedi – pur preferendo il destro – ed è particolarmente abile nel gioco aereo.

Nel sistema di gioco preferito da Guido Pagliuca, il 3-4-2-1, Moro si collocherebbe come vertice offensivo, riferimento avanzato del tridente. Sarebbe il terminale classico della manovra, supportato da due trequartisti alle spalle, pronto a capitalizzare sia le imbucate centrali sia i cross provenienti dalle corsie laterali. Il profilo di Moro è dunque concreto e interessante. Resta da capire se il suo eventuale arrivo escluderebbe quello di Pierini, o, viceversa. Di certo, l’interesse dell’Empoli è reale, e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire come si evolverà la situazione.