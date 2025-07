Iniziata la stagione dell’Under 17 di mister Lorenzo Tonelli. Gli azzurrini hanno svolto al Monteboro Training Center i primi giorni di lavoro per preparare l’avvio della stagione che partirà ufficialmente domenica 31 agosto, con l’esordio in campionato.

“L’obiettivo principale è riuscire a portare a fine stagione più ragazzi possibile ad essere pronti per la Primavera – afferma Tonelli – . Questo è l’obiettivo della società ed anche il mio, cercheremo di farli crescere sperando che un domani passano diventare tutti dei calciatori. Attraverso questo percorso non dobbiamo tralasciare il risultato, perché vittoria e sconfitta fanno comunque parte della crescita di ognuno di loro”.

Mister Tonelli sposta la sua attenzione sul gruppo di cui dispone: “Lo conosco molto bene ed ha avuto l’innesto di alcuni ragazzi nuovi. Una rosa competitiva – spiega – , in cui ti puoi sbizzarrire nelle scelte: non c’è un titolare ed una riserva, sono tutti ragazzi che quotidianamente si giocano il posto. Questo ti permette di alzare il livello della competizione”.

“Aggiungo anche un altro aspetto molto importante – precisa Tonelli – : cercare di trasferire ai ragazzi spirito di appartenenza, che diventa fondamentale a livello valoriale, un domani se lo ritroveranno come giocatori e come uomini. Ci sono valori che contano, sia come persone che per diventare calciatori. Per me sono stati basilari durante il percorso e sono certo che lo saranno anche per i ragazzi. Lavoreremo anche in questa direzione”.

Questo lo staff tecnico dell’Under 17 per la stagione 2025/26:

– Allenatore: Lorenzo Tonelli

– Collaboratore: Francesco Tavano

– Preparatore atletico: Dario Delli

– Preparatore dei portieri: Emiliano Betti

– Match Analyst: Simone Tognetti

Gli azzurri sono stati inseriti nel Girone C insieme con: Avellino, Bari, Catanzaro, Pescara, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Lazio, Lecce, Napoli, Palermo, Roma.

Empoli Fc