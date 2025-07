In attesa del ritorno delle pagelle (con la prima gara ufficiale) andiamo a trovare chi si è distinto e che invece è da rivedere dopo la gara amichevole con il Pisa

OVER THE TOP

SHPENDI

Va preso tutto con le molle in questo momento, ma verrebbe da dire, finalmente! Rispetto alla gara con l’Entella si è visto un bel giocatore. Si, i due gol hanno il loro peso (visto che da lui ci si aspetta anche questo), ma soprattutto l’atteggiamento e la qualità in molte giocate. Con la condizione che sta tornando si inizia ad intravedere il giocatore tanto atteso.

BUSIELLO

Non ha fatto gol ma è stata una vera spina nel fianco per la retroguardia di Gilardino. Grande tempra, grande voglia e una qualità forse ancora grezza ma con del potenziale enorme. Soprattutto nel primo tempo è stato forse quello che ha fatto vedere le cose migliori. Non sappiamo ancora come verrà gestito ma, nel gruppo della B ci potrebbe stare.

CEESAY

Fino all’infortunio (speriamo niente di serio) ha fatto vedere cose interessanti. Aveva detto di aver migliorato molto la sua fase difensiva, ed in effetti – anche se qualche imprecisione c’è stata – non è andato male. Bene, tra i più precisi, quando c’era da portare palla.

UNDER THE TOP

STUBLJAR – PERISAN

Entrambi i portieri impegnati ieri non sono apparsi in grande spolvero. Perisan una bella parata l’ha fatta ed ha preso un gol sul quale non ha responsabilità, ma la sensazione – non ne abbia a male – era di non totale concentrazione. Stubljar decisamente peggio con invece ampie responsabilità. Nessuno dei due sarà il titolare della prossima stagione ma, dovessero restare, gli si chiede qualcosa in più a prescindere.

SAPORITI

Questo vuol essere anche da sprono. Arrivato con diverse buone recensioni, al momento l’ex Lucchese non sta facendo vedere grandi cose. Anche ieri, entrato intorno al 60’, non ha brillato ed ha fatto qualche errore di troppo. Ancora non dentro l’assetto che il mister vuole dare.