Il portiere azzurro Elia Caprile è intervenuto ai microfoni di Sky nel dopo gara di Cagliari.

“Finalmente siamo riusciti a fare un punto e tenere inviolata la porta, sono molto contento per avere dato una mano alla squadra. Ci meritavamo questo punto, in altre partite non abbiamo raccolto quanto meritato”.

Cosa significa un pareggio in casa del Cagliari?

“È un pareggio importante, abbiamo giocato in un campo difficile, molto caldo, con una squadra forte. Siamo lì e ce la giochiamo con tutte fino alla fine”.

La classifica vi preoccupa?

“La classifica va guardata il giusto, perché in tutte le partite abbiamo fatto la prestazione. Per assurdo oggi abbiamo sofferto di più e giocato meno, ma la classifica non va guardata. Essere penultimi preoccupa, ma la preoccupazione serve anche a dare il cento per cento”.

Davanti continua la poca prolificità.

“Alle volte è sfortuna, lì davanti ci arriviamo. Basta una palla a sbloccarci, gli attaccanti forti li abbiamo”.