Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sullo 0-0 da Cagliari:

CAPRILE: 8 Poteva essere una serata difficile se il VAR non fosse intervenuto sul contatto con Pavoletti. Invece lì c’è fallo, e quindi niente colpa. Oltre questo, due parate strepitose ed in mezzo il rigore sul quale chiude la porta a Viola. L’eroe della serata!

EBUEHI: 6 Gara attenta quella del nigeriano che in difesa si districa abbastanza bene e non fa male nemmeno quando deve salire col pallone.

WALUKIEWICZ: 5,5 Ingenuità pesante quella del polacco, sul fallo da rigore, che dovrà pagare più cene a Caprile. Per il resto gara abbastanza ordinata.

LUPERTO: 6,5 Ha buone letture e un senso della posizione da difensore centrale navigato. Tiene bene per tutta la partita.

CACACE: 5 Giocatore che è l’antitesi della costanza. Anche all’interno della stessa partita alterna cose interessanti ad errori a volte troppo ingenui. Oggi però sono più le difficoltà che le cose positive, che si faticano a ritrovare.

KOVALENKO: 5,5 Primo tempo che potrebbe essere sufficiente, almeno per l’impegno che ci mette. Poi va totalmente in calando non offrendo più un servizio che possa far comodo alla squadra. Nella ripresa tocca pochissimi palloni.

ISMAJLI : S.V.

GRASSI: 5,5 Gara non facile contro la robustezza degli avversari. Passo però troppo lento, ed in alcuni casi anche il pensiero non si palesa molto veloce. Da dimenticare anche quando prova a tirare.

MALEH: 5 Siamo di fronte ad una sorta di involuzione per il sempre presente marocchino. Gara molto confusionaria la sua, condita da troppa superficialità. Giusto il cambio all’intervallo.

BASTONI: S.V.

RANOCCHIA: 6 Il suo ingresso da un minimo di linfa e di idee in un secondo tempo che in generale è da dimenticare.

MALDINI: 5,5 Deve crescere e maturare. Si vede che ci sono i numeri, ed è sempre molto interessante vederlo con il pallone ai piedi. Non bene però in aiuto alla squadra e deve migliorare nell’ultima scelta.

GYASI: 5 Il suo contributo è praticamente nullo nella mezz’ora più che abbondante in cui è in campo.

CAMBIAGHI: 6 Inizierebbe a meritare il gol. Gioca di fatto un tempo, ma in quella frazione è una spina nel fianco ed è l’unico che porta concretezza la davanti.

CAPUTO: 5 Si sperava che con un attaccante più vicino potesse avere maggiore peso. Partita da dimenticare, sempre in ritardo e sempre sovrastato.

CANCELLIERI: S.V.

MISTER ANDREAZZOLI: 5,5 Non basta un tempo giocato benino per poter dire che la prestazione odierna è sufficiente. Nella ripresa la squadra non ha mai la capacità (e la lucidità) di creare. Gli episodi sono girati nel modo migliore, grazie agli interventi del portiere, altrimenti avremmo raccontato una serata sportivamente tragica con ferite, forse importanti. Per fortuna arriva un pari che non ci allontana più di tanto e non allontana la diretta concorrente, ma non è questo l’Empoli che volevamo vedere a Cagliari. Il secondo tempo di oggi, al netto anche dell’avversario, è sicuramente una delle frazioni peggiori della sua gestione. Non convincono a pieno certe scelte in corso d’opera.