Da qualche tempo sentiamo parlare in maniera davvero assidua di intelligenza artificiale, con applicazioni in vari settori del nostro quotidiano. Non poteva mancare il calcio e la previsione sulla classifica finale della serie A. Per questa si è attivata la piattaforma Opta che cosi ha spiegato il verdetto finale: “Dopo aver simulato la stagione 2023-24 10.000 volte, siamo in grado di fare la media dei punti totali di ogni club attraverso quelle simulazioni e quindi classificare le squadre in base alla posizione. Il medesimo risultato si è verificato nell’88% delle simulazioni e quindi a questo diamo ampia attendibilità”.

In base a questo, l’Empoli a fine stagione sarebbe ampiamente salvo, conquistando addirittura una sicura quattordicesima piazza. A scendere in B, secondo la potente IA sarebbero Cagliari, Genoa e Lecce. L’Inter vincerebbe il campionato, con Napoli, Milan ed Juve in Champions. Europa anche per Lazio, Roma ed Atalanta. Di seguito la classifica generata dall’IA di opta analytics: