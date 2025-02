Si torna al Castellani per affrontare una delle squadre più in forma del campionato, l’Atalanta, reduce però dall’eliminazione in Champions League. Gara difficile, dalla quale non si possono chiedere miracoli, sarebbe però importante provare a fare un blitz. Vediamo le ultime:

In casa azzurra si va avanti con il 3-4-2-1 ma anche con l’emergenza legata agli infortunati. La formazione iniziale dovrebbe somigliare molto a quella vista ad Udine con Pezzella arretrato a terzino. Da capire invece come si vorranno gestire alcuni elementi in avanti, con la sensazione che si dia continuità ad Henderson nei quattro di centrocampo. Maleh dovrebbe affiancare Esposito ed andando dietro a Colombo, ma Kouamè non è detto che parta necessariamente dalla panchina. In porta si dovrebbe andare avanti con Silvestri.

Gli indisponibili sono: Viti, Fazzini, Ismajli, Anjorin, Solbakken, Brancolini, Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri, Marianucci

Mister D’Aversa evidenzia la compattezza del gruppo e le prestazione mai mancate. Ovviamente sottolinea anche la forza dell’Atalanta.

Dovrebbe essere un 3-4-3 il modulo atalantino. Pochi dubbi per la difesa che si metterà davanti a Carnesecchi, mentre più avanti ci sono un paio di ballottaggi vivi: il primo è tra Zappacosta e Ruggeri, il secondo tra De Ketelaere e Pasalic. In avanti è scontata la presenza di Retegui e Lookman. Non sarà del match l’ex Maldini, cosi come Scamacca, Scalvini ed Hien

Nel momento in cui andiamo online non ha ancora parlato il tecnico Gasperini.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh, Colombo.

3-4-3: Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketalaere, Retegui, Lookmann.