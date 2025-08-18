Si entra nella settimana del campionato, da adesso si fa sul serio ed ogni punto (conquistato e perso) farà la differenza per l’obiettivo di ogni singola squadra. Come potrebbe essere però la griglia di partenza di questa serie B? Difficile fare delle ipotesi specifiche, anche perché va sempre ricordato che ci sono due settimane di calciomercato che possono cambiare il volto di molte squadre. La nostra su tutte. Per provare a stilare la griglia di partenza, ad oggi, proviamo ad affidarci al famoso valore di mercato, concetto che ormai è ben conosciuto e che va preso con il giusto peso.
Guardando a questo, per ogni singola squadra che partecipa al prossimo campionato di serie B, vediamo che l’Empoli partirebbe non con i favori del pronostico ma bensì in terza fila. Il nostro attuale Vdm (la fonte resta sempre transfermarket) ci colloca al quinti posto, molto distanziati dal Palermo, quarto, e di poco sopra la sesta squadra, il Cesena. La squadra con il valore di mercato più alto al 18 agosto, è il Venezia con un valore complessivo di 66,86 milioni di euro. Segue il Monza con 53,40. Valori destinati a scendere di qui al 1 settembre, basti pensare al valore di 9 milioni di Colpani, giocatore che difficilmente resterà a Monza. Discorso simile per Nicolussi Caviglia ed i suoi 8,5.
Di contro, l’Empoli che oggi ha un valore di mercato della rosa pari a 22,70 milioni, è destinato a far aumentare questa cifra. I vari Lovato, Obaretin e Nasti faranno aumentare di sei milioni il VdM. Azzurro. Il fanalino di coda di questa particolare classifica è la Virtus Entella con 9,18 milioni, di poco sopra il Pescara con 9,70. Vedremo a fine calciomercato come cambieranno questi valori che, lo ripetiamo, sono virtuale e da prendere con le molle. Di seguito la situazione:
Dopo aver visto il Bari ieri sera direi che a livello di campo, considerando già i probabili inserimenti di Obaretin, Lovato e Nasti abbiamo sicuramente anche il Bari sulla carta davanti, con Palermo, Venezia nettamente più forti e Spezia in seconda fila ma sicuramente più forte. Saremo al 1 settembre in terza o quarta fila.
Considerando anche Nasti, tra l’altro squalificato per le prime partite e l’incognita sulle condizioni fisiche di Pellegri, oltre al fatto che la società (nel periodo in cui abbiamo Gemmi come ds) non intende spendere i soldi (neppure quelli incassati) per il mercato. Pianeta Empoli, forse un giorno ci riferirà quanti di questi, tra giri di affitti e stipendi, vengono trattenuti dalla proprietà; proverei seriamente Ebuhei nel ruolo di centravanti, in quanto ha già dimostrato, in passato in serie A, doti non comuni sia di testa e sia negli inserimenti.
Stavo pensando che … fa piacere leggere di una tifoseria così numerosa che si intende anche di giocatori sia di B che di C … Io personalmente, tifando Empoli, negli ultimi 3/4 anni ho seguito principalmente il massimo campionato e chiaramente un po’ tutte le squadre … Quindi un Nasti no buono, un Belardinelli non da B, Ignacchiti idem e via dicendo … finche la bocca può continuare a parlare e la tastiera a scrivere … Son sincero, ad oggi non si è certo visto un gioco che ti fa rigirare gli occhi, ma una squadra ben determinata sì … e nonostante sia imbottita di giovanissimi e direi giovanissimi piuttosto interessanti. Visto che siamo in B ne verranno lanciati diversi durante la stagione. Ma detto questo, mi pare che a differenza di quello che pensano in molti … si stia allestendo una buona rosa e che per tirare le somme si debba aspettare la fine del mercato, ma sempre ricordando che siamo in B e che quelli davvero top non giocano davvero in questa categoria perchè le squadre di A se li sono già messi in rosa E CHE CHI HA IL BOMBER DA 20 GOAL … COL C@ZZO CHE TE LO DA A TE soprattutto se punta alla A.
Allora avrai visto che vuoti abbiamo lasciato a sinistra alla Reggiana, roba da dilettanti allo sbaraglio.
Allora avrai visto che al momento non abbiamo un centravanti …. allora avrai visto …
Ma non sta arrivando Nasti? Non ti piace? Questo è un problema tuo … Sarà a disposizione dopo le prime 3 giornate? Evidentemente alla società sta bene così … ma comunque sempre centravanti è! ………….
Allora avrai visto che siamo appena ad inizio stagione e che tutto è ancora da perfezionare … e QUASTO NON VALE SOLO PER LA NOSTRA SQUADRA … Come avrai visto che a sinistra ci giocava, al posto di un braccetto … un esterno. Come credo che tu abbia capito che stiamo dietro al difensore del Napoli per metterlo in quella posizione, visto che Tosto (in B si farà il ragazzo … avrà modo di mettersi in mostra anche lui) è infortunato!
Sono d’accordo, in troppi danno fiato alle trombe pensando che vari giocatori non sono in grado di ben figurare in B. Su Belardinelli poi, avete davvero rotto le scatole.. Ha giocato un ottima partita contro la Reggiana impostando il gioco, anche con qualche lancio lungo e finalizzato due volte in maniera pericolosa.. ma chi cavolo volete a centrocampo! Piuttosto invece di contestare anche Ignacchiti perchè non andate a domandare a Pagliuca il perchè lo schiera in una posizione non sua, lì sulla destra, lui che è un mancino e che dovrebbe giocare (come ha fatto nelle prime amichevoli) dalla parte opposta. Nasti un va bene, ma prima di tutto non ha ancora 22 anni anche se tra un mesetto li compie, e poi che si pensa, che dovrebbe aver segnato già 40 o 50 goal in carriera, in soli 3 campionati di B? Due anni fa a Bari ne ha realizzati 7 e non mi pare un brutto risultato.
Quoto Mork tutta la vita.
Per la redazione: la prossima partita di Coppa Italia del 24/09, risulta che la giocheremo in casa con il Genoa e non il contrario.
E’ così ???
Si dovrebbe giocare a Genova. Secondo regolamento la meglio piazzata dell anno prima gioca in casa.
A tutto Nasti
Non ricordo chi ha ramnentato Tosto.
Mandiamolo a farsi un po di ossa in C. È tutto da fare. Al momento in B non può starci nemmeno nelle riserve. Manca di fisicità no lo vedo un prospetto che possa migliorare.
io vedo poca roba anche in serie a :pisa,cremonese fatta coi nostri scarti,verona,lecce…….in b spererei per questanno di attestarci stabilmente a meta’ classifica,poi da ultimo…..vedremo!
Visti i risultati clamorosi che la società ha ottenuto negli ultimi 29 anni (15 A e 14 B sempre ad alto livello esclusa la stagione 2011/12), bisogna mantenere un minimo di fiducia che anche stavolta questo “guazzabuglio” di acquisti possa trasformarsi in una squadra vincente.
Ci vuole un bel miracolo, maggiore del solito, ma a Empoli ci siamo abituati.
Chiudiamoci gli occhi, tappiamoci le orecchie e speriamo in bene 🤞🏻
Attendere il 31 agosto forse è troppo stressante ma di sicuro più corretto
Io non credo che alcune critiche siano per volontà di fare una rosa da serie A e spaccare, piuttosto ci saremmo aspettati tre certezze, una per reparto. A parte Fulignati, Pellegri sarebbe la seconda ma è infortunato.
Poi ci auguriamo tutti grandi crescite dei singoli e un gruppo affiatato, ma aver avuto tre certezze sarebbe stato sicuramente più rassicurante.
Ufficiale Obaretin dal sito della serie B
Prestito con diritto di riscatto intorno ai 4 milioni
meno male si è preso fulignati,andate a vedere le papere di seghetti in coppa di serie c con la torres!
Ma lasciali stare …
Qui è inutile sanno tutto e prevedono tutto ,tutti buoni e pronti …
Faranno,arrivano ,segnano caterve di gol