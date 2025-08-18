E’ stata lunga ma alla fine si è conclusa come sperato. Nosa Obaretin arriva in azzurro, dal Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto; la cifra dovrebbe essere intorno ai tre milioni di euro. Obaretin già da oggi sarà a disposizione di Guido Pagliuca ed andrà a rafforzare la squadra, in una posizione in cui manca un giocatore di ruolo forte.

Obaretin, classe 2003, ha disputato l’ultima stagione sportiva in serie B con il Bari registrando venticinque presenze complessive di cui venti da titolare. Ha fatto le giovanili nel Milan e nel Napoli, poi da professionista ha vestito, oltre a quella dei galletti, la maglia del Trento. A Nosa Edward il nostro caloroso benvenuto ad Empoli!