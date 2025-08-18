Arriva in azzurro, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, Marco Nasti ! Il giocatore, che viene dalla Cremonese, arriva con il chiaro intento per portare in dote un’importante quota di gol fatti, facendo possibilmente urlare il nuovo speaker e tutto il Castellani. La cifra per il riscatto è molto alta, sette milioni di euro. Da ricordare che il Milan detiene il 50% dei ricavi della vendita del giocatore.
Nasti, come già ampiamente raccontato, arriva in azzurro dopo l’annata in serie B a Cremona. La sua stagione 2024/25 è stata caratterizzata da 28 presenze complessive (regular season e playoff) ma giocando di fatto soltanto 930 minuti. Nasti sarà a disposizione della squadra dalla 4a giornata per via della squalifica. In carriera, da professionista, ha vestito le maglie di Cosenza e Bari, oltre quella grigiorossa. Per lui due convocazioni Under 21.
A Marco il nostro più animato benvenuto ad Empoli!!!
Alè, ottima notizia: Pellegri Shpendi Popov Busiello Nasti e…..
Popov mandiamolo in prestito in Lega Pro suddai
E busiello deve giocare nei trequartisti, non può fare la punta
Credo che sia l’ultimo colpo in attacco…. Purtroppo… spero di no, ma credo sia così…
Dal Sassuolo sarà dura ora prenderne 1
Lukaku il Napoli lo vuole sostituire con Pinamonti salta il banco….
Ci sono anche Campaniello e Konate, zurigo
Di sicuro, o sfonda con noi o rimarrà un’incompiuta
Vero! Dipende tutto da lui. Non si và al Milan e Inter nazionale under21 per caso.
Per un calciatore, conta più la testa che le gambe. Speriamo 🙏
Pellegri – Nasti (potenzialmente) è una grossa coppia d’attacco per la Serie B.
Appena ha sentenziato Dippe che arrivavano il 31 agosto …
Mi sono detto come minimo oggi ne arriva 3…🤣😂🤣
Ci sono anni in cui retrocedi e compri il capocannoniere dell’anno precedente (vedi Caputo oppure Mancuso) ed anni in cui compri… Nasti
Per quello che dovrebbe essere il nostro bomber ha numeri un po mediocri
Spero che riesca a fare bene; è giovane e non può che migliorare.
Almeno ora, o meglio fra tre partite, un attaccante in mezzo all’area c’è l’abbiamo, e non è poco.
Anch’io penso che quando rientrerà Pellegri (chissà quando ?), non possiamo chiedere all’ex torinista di giocare solo solo in mezzo all’area di rigore, avrà bisogno di un altro attaccante roccioso e questo Nasti potrebbe essere l’uomo giusto; e in questo senso, quando sarà il momento, spero vivamente che il mister si ricreda sul modulo giusto da adottare.
La cifra di riscatto alta è indice del valore che viene dato al giocatore dalla società di appartenenza.Se non era questo quello effettivo,gli avrebbero dato un prezzo simbolico x potersene privare facilmente.Un po’ come ha fatto i Milan con Vasquez… C’è anche da pensare che ,avendo voce in capito sulla vendita anche la cremonese, quest’ ultima avesse più interesse a vederlo in B che ad una diretta concorrente in A.Per cui diamo fiducia al ragazzo.Unico neo le tre GG di squalifica,cartina al tornasole di un temperamento troppo acceso.