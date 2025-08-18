Arriva in azzurro, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, Marco Nasti ! Il giocatore, che viene dalla Cremonese, arriva con il chiaro intento per portare in dote un’importante quota di gol fatti, facendo possibilmente urlare il nuovo speaker e tutto il Castellani. La cifra per il riscatto è molto alta, sette milioni di euro. Da ricordare che il Milan detiene il 50% dei ricavi della vendita del giocatore.

Nasti, come già ampiamente raccontato, arriva in azzurro dopo l’annata in serie B a Cremona. La sua stagione 2024/25 è stata caratterizzata da 28 presenze complessive (regular season e playoff) ma giocando di fatto soltanto 930 minuti. Nasti sarà a disposizione della squadra dalla 4a giornata per via della squalifica. In carriera, da professionista, ha vestito le maglie di Cosenza e Bari, oltre quella grigiorossa. Per lui due convocazioni Under 21.

A Marco il nostro più animato benvenuto ad Empoli!!!

Articolo precedenteUFFICIALE | Telenovela finita, Obaretin ad Empoli
Articolo successivoMercato Azzurro | Arena sempre più vicino
Stefano Scarpetti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

28 Commenti

  12. Appena ha sentenziato Dippe che arrivavano il 31 agosto …
    Mi sono detto come minimo oggi ne arriva 3…🤣😂🤣
    Non ne sbaglia una dal 1990…

    • Come sempre non capisci nulla …ma.sbaglio io a risponderti perché poi pensi di essere importante .
      Chiedi aiuto finché sei in tempo …tu che hai giocato a calcio 🤣

  13. Capita.
    Ci sono anni in cui retrocedi e compri il capocannoniere dell’anno precedente (vedi Caputo oppure Mancuso) ed anni in cui compri… Nasti
    Magari è bravo a fare tatuaggi…

  20. Spero che riesca a fare bene; è giovane e non può che migliorare.
    Almeno ora, o meglio fra tre partite, un attaccante in mezzo all’area c’è l’abbiamo, e non è poco.
    Anch’io penso che quando rientrerà Pellegri (chissà quando ?), non possiamo chiedere all’ex torinista di giocare solo solo in mezzo all’area di rigore, avrà bisogno di un altro attaccante roccioso e questo Nasti potrebbe essere l’uomo giusto; e in questo senso, quando sarà il momento, spero vivamente che il mister si ricreda sul modulo giusto da adottare.

  22. La cifra di riscatto alta è indice del valore che viene dato al giocatore dalla società di appartenenza.Se non era questo quello effettivo,gli avrebbero dato un prezzo simbolico x potersene privare facilmente.Un po’ come ha fatto i Milan con Vasquez… C’è anche da pensare che ,avendo voce in capito sulla vendita anche la cremonese, quest’ ultima avesse più interesse a vederlo in B che ad una diretta concorrente in A.Per cui diamo fiducia al ragazzo.Unico neo le tre GG di squalifica,cartina al tornasole di un temperamento troppo acceso.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here