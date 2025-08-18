Arriva in azzurro, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, Marco Nasti ! Il giocatore, che viene dalla Cremonese, arriva con il chiaro intento per portare in dote un’importante quota di gol fatti, facendo possibilmente urlare il nuovo speaker e tutto il Castellani. La cifra per il riscatto è molto alta, sette milioni di euro. Da ricordare che il Milan detiene il 50% dei ricavi della vendita del giocatore.

Nasti, come già ampiamente raccontato, arriva in azzurro dopo l’annata in serie B a Cremona. La sua stagione 2024/25 è stata caratterizzata da 28 presenze complessive (regular season e playoff) ma giocando di fatto soltanto 930 minuti. Nasti sarà a disposizione della squadra dalla 4a giornata per via della squalifica. In carriera, da professionista, ha vestito le maglie di Cosenza e Bari, oltre quella grigiorossa. Per lui due convocazioni Under 21.

A Marco il nostro più animato benvenuto ad Empoli!!!