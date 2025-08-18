Prende sempre più corpo l’ipotesi di vedere Alessandro Arena vestire la maglia azzurra dell’Empoli. Questi sono giorni caldissimi per il mercato estivo del club di Monteboro, con il direttore sportivo Roberto Gemmi impegnato a definire quelle operazioni decisive che dovranno completare l’organico entro il primo settembre, data di chiusura delle trattative (escluse, eventualmente, le opportunità legate agli svincolati). In una giornata caratterizzata da molte ufficialità, prosegue parallelamente anche un lavoro sottotraccia su quei profili che potrebbero diventare realtà nelle prossime ore. In questo senso, il nome di Alessandro Arena è diventato ora il principale candidato per rinforzare la zona dei trequartisti.

Il giocatore, classe 2000, è di proprietà del Pisa ma — secondo quanto filtra dalla città della Torre pendente — non rientrerebbe tra le prime scelte del nuovo tecnico Alberto Gilardino. Empoli e Pisa sono in contatto ormai da qualche giorno, anche perché gli obiettivi prioritari dell’Empoli per quella zona di campo, ovvero Vasic e Pafundi, al momento appaiono molto lontani. Arena, nell’ultimo campionato di Serie B, non è stato un titolare fisso: soltanto sette presenze dall’inizio, pur totalizzando complessivamente 21 gettoni stagionali. I contatti tra le due società dovrebbero intensificarsi nei prossimi giorni e la sensazione è che la trattativa possa presto prendere una piega favorevole ai colori azzurri.