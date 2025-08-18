Arriva la terza ufficialità della giornata, situazione questa tutt’altro che scontata. Alla fine, ma come avevamo anticipato, Matteo Lovato approda ad Empoli ed è ufficiale. Per lui contratto in prestito dalla Salernitana con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Anche questa è una di quelle situazione che si chiacchiera da un pò. Lovato sembrava vicino ad arrivare, poi alcune situazioni hanno rallentato la trattativa che però, adesso, giunge all’epilogo.

Lovato si va ad aggiungere alla batteria dei difensori azzurri e nello scacchiere di Pagliuca si andrà a mettere in quella posizione che lo scorso anno ha visto protagonista Ismajli. Ovviamente ci sarà la concorrenza di Guarino. Lovato lo scorso anno ha giocato in prestito nel Sassuolo, in B, e da febbraio è stato un titolarissimo. Per lui, in carriera, anche le maglie di Atalanta, Torino, Cagliari, Verona, Salernitana e quel Padova che sabato troverà al Castellani da avversario.

A Matteo il nostro miglior benvenuto in azzurro!!!!

