Arriva la terza ufficialità della giornata, situazione questa tutt’altro che scontata. Alla fine, ma come avevamo anticipato, Matteo Lovato approda ad Empoli ed è ufficiale. Per lui contratto in prestito dalla Salernitana con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Anche questa è una di quelle situazione che si chiacchiera da un pò. Lovato sembrava vicino ad arrivare, poi alcune situazioni hanno rallentato la trattativa che però, adesso, giunge all’epilogo.
Lovato si va ad aggiungere alla batteria dei difensori azzurri e nello scacchiere di Pagliuca si andrà a mettere in quella posizione che lo scorso anno ha visto protagonista Ismajli. Ovviamente ci sarà la concorrenza di Guarino. Lovato lo scorso anno ha giocato in prestito nel Sassuolo, in B, e da febbraio è stato un titolarissimo. Per lui, in carriera, anche le maglie di Atalanta, Torino, Cagliari, Verona, Salernitana e quel Padova che sabato troverà al Castellani da avversario.
A Matteo il nostro miglior benvenuto in azzurro!!!!
bene, porta e difesa sono ottime, ota centrocampo e attacco vanno completati
Troppi prestiti.
Con diritto,a questo giro qualcuno vedrai lo riscattano.
Benvenutooooo!!! Forza azzurri
Obaretin Guarino Lovato trio titolare
Curto Indragoli di ricambio
Benvenuto….. daglieeeeee
Sono stato il primo a indicarlo come potenziale ottimo rinforzo… sono stra contento.. se al top questo ê forte forte
Qualcuno ha fatto il conto del totale da pagare in caso di serie A per gli obblighi di riscatto ?
Ho paura sia alto
Non ti preoccupare….. 😉
La mia preoccupazione è che firmano i contratti con l’obbligo perché non c’è intenzione di salire
Prestito con obbligo di riscatto, è nova !!! Se l’Empoli ritorna in serie A cia’ da riscattare tutta la rosa e sarebbe costoso per l’Empoli calcio e la cosa mi preoccupa un po’, un mercato così mi sbaglierò ma è una cosa rara come lo scorso campionato dove fu speso pochissimo.
Si scrive Cop. Davor Cop.