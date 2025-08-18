E’ stato presentato quest’oggi il nuovo centrocampista spagnoli, Gerard Yepes. Come sempre vi riportiamo la conferenza stampa in versione integrale. La nostra redazione non era presente quest’oggi in sala stampa.
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
Olè chico! Intanto Spezia graziato dall’arbitro passa il turno ai rigori, meritava di più la Sampdoria
Questo ragazzo ci verrà molto utile.
Opinione personale, mi da fiducia, gas gas Gerard!
E parla un ottimo italiano!
Vediamoci ora Anjorin in Torino Modena. Molto bene finora la Carrarese a Udine (Goglichidze e Pafundi in panchina)
No, nulla: Tino parte dalla panchina.