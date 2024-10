Empoli Football Club rende noto che sono esauriti i biglietti per la gara tra Empoli e Inter, valida per la decima giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di domani e non sarà possibile acquistare ulteriori biglietti per la gara.

Empoli Fc