L’attesa è finita, dopo l’antipasto della Coppa Italia, finalmente si alza il sipario sul campionato. Il primo avversario sarà il Padova che arriva da ospite, e neopromossa, al Castellani. Gara che ci vede oggettivamente con il favore del pronostico ma, gara da non sottovalutare.

Alla fine si va avanti con il 3-5-2 anche se, in possesso palla, dovremmo vedere qualcosa di diverso rispetto alla Coppa. Difesa completamente nuova con Lovato e Obaretin che partiranno assieme a Curto. Dentro dal primo minuto Yepes che vedremo nella posizione ricoperta da Ilie contro la Reggiana. Il rumeno si alza ed andrà a giocare davanti con Shpendi. Elia in campo dall’inizio come quinto a destra, dall’altra parte si muoverà Carboni in un ruolo a lui più congeniale. Ricordiamo le squalifiche di Nasti, Guarino e di mister Pagliuca.

Gli indisponibili sono: Haas, Pellegri, Degli Innocenti, Nasti, Guarino, Tosto, Konate, Saporiti, Campaniello.

Mister Pagliuca vuole una squadra che “attacchi” subito la partita e che possa dimostrare da subito le proprie ambizioni

In casa Padova si dovrebbe optare per un 3-5-2 come modulo di partenza. I grandi attesi dal pubblico biancoscudato, Gomez e Lasagna, non saranno del match. Un paio di dubbi per il tecnico patavino, ambedue in mezzo con Baselli ad insidiare Crisetig e Varas in vantaggio su Di Maggio. Indisponibili anche Seghetti, Belli, Silva e l’ex, Bacci.

Il tecnico del Padova, Andreoletti, esalta Pagliuca e gli azzurri e sottolinea come la sua squadra non sia ancora al meglio della condizione.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Carboni; Ilie, Shpendi.

3-5-2: Fortin; Faedo, Pastina, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Buonaiuto, Bortolussi.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

25 Commenti

    • Fortini a sinistra sarebbe perfetto anche perché ritroverebbe il mister, a centrocampo và benissimo chi stanno trattando, cioè Bohinen a fare coppia con Yepes, poi davanti Moro credo sia l ideale.
      Con questi 3 giocatori sei apposto, anche perché spererei di recuperare qualcuno al più presto.
      Pellegri è stato operato a Dicembre e non si è saputo più niente, poi manderei in prestito Tosto e Indragoli che non sono pronti

  5. Chiamiamolo pure 352, ma a me sembra al massimo un 3511 per tutta la partita, e non solo in fase di non possesso, ammesso e non concesso, che Sphendi sia da considerare una punta centrale (che non lo è sicuramente) ! Spero solo nei nostri veloci contropiedi.

  6. Certo che quando ci si fissa su un giocatore … si continua imperterriti a dare giudizi affrettati … Vediamolo nel suo ruolo Carboni … magari sta entrando in forma (vista la stazza) e senza dimenticare che sicuramente riesce ad essere più difensivo in fase di non possesso (e anche fisicamente) di Moruzzi e di Ceesay … Diamo tempo ai giocatori di entrare in forma … senza pensare che già alla prima di campionato siano tutti al 100%.

  8. SECONDO RESPONSO (22 AGOSTO).Prendere una prima punta tra Mulattieri Moro e Cheddira. Una seconda punta tra Pierini e Palombi. Bellich in difesa. Questi l’ultima settimana di mercato tirando fuori i soldi e sperando nei saldi. In questi giorni 3 prestiti: Caligara e Sersanti a centrocampo più Fortini. Allora lo spartito cambia di colpo. Nessun arrivo impossibile bastano idee e qualche soldo (tra i 4 e 5 milioni che devono mettere in cantiere). L’alternstiva è la C.

    • Praticamente tu vorresti: Bellich e Fortini…Caligara e Sersanti…uno tra Mulattieri, Moro e Cheddira…e uno tra Pierini e Palombi…praticamente tu vorresti anche un “Empoli2″…così una domenica si fa giocare una squadra e la domenica dopo un altra…non sarebbe male…😊

    • TERZO RESPONSO (22 AGOSTO). Esiste anche un altra alternativa.. Quella che ti fai un bell’abbonamento al Livorno o altra società toscana che milita in C, così ti avvantaggi per l’anno prossimo e sai già che tipo di rosa andrà allestita per disputare un bel campionato possibilmente di vertice per tornare in B. Vai tranquillo.. e aspetta e spera!

  10. Credo che …in possesso di palla Ns le 2 punte staranno larghe ( Ilie e Sphendi ) ed andrà in inserimento centrale da finta punta di Ignachitti che ha un buon tiro ed odore di porta .

  13. La squadra, al netto di un centravanti, sembra buona. Il dubbio è il modulo. Non voglio la A, non voglio fuochi d’artificio. Voglio divertimento, gol, velocità, qualche rischio. Altrimenti quest’anno criticherò tutti senza distinzioni. Vogliamo solo sorridere e godere un po’.

