L’attesa è finita, dopo l’antipasto della Coppa Italia, finalmente si alza il sipario sul campionato. Il primo avversario sarà il Padova che arriva da ospite, e neopromossa, al Castellani. Gara che ci vede oggettivamente con il favore del pronostico ma, gara da non sottovalutare.
Alla fine si va avanti con il 3-5-2 anche se, in possesso palla, dovremmo vedere qualcosa di diverso rispetto alla Coppa. Difesa completamente nuova con Lovato e Obaretin che partiranno assieme a Curto. Dentro dal primo minuto Yepes che vedremo nella posizione ricoperta da Ilie contro la Reggiana. Il rumeno si alza ed andrà a giocare davanti con Shpendi. Elia in campo dall’inizio come quinto a destra, dall’altra parte si muoverà Carboni in un ruolo a lui più congeniale. Ricordiamo le squalifiche di Nasti, Guarino e di mister Pagliuca.
Gli indisponibili sono: Haas, Pellegri, Degli Innocenti, Nasti, Guarino, Tosto, Konate, Saporiti, Campaniello.
Mister Pagliuca vuole una squadra che “attacchi” subito la partita e che possa dimostrare da subito le proprie ambizioni
In casa Padova si dovrebbe optare per un 3-5-2 come modulo di partenza. I grandi attesi dal pubblico biancoscudato, Gomez e Lasagna, non saranno del match. Un paio di dubbi per il tecnico patavino, ambedue in mezzo con Baselli ad insidiare Crisetig e Varas in vantaggio su Di Maggio. Indisponibili anche Seghetti, Belli, Silva e l’ex, Bacci.
Il tecnico del Padova, Andreoletti, esalta Pagliuca e gli azzurri e sottolinea come la sua squadra non sia ancora al meglio della condizione.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Carboni; Ilie, Shpendi.
3-5-2: Fortin; Faedo, Pastina, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Buonaiuto, Bortolussi.
Di tutti gli esterni che abbiamo ci tocca mettere per forza Carboni
9 indisponibili, penso il nostro mercato principale sarà il loro recupero
Ci sono ancora i preparatori dell’anno scorso? 😱
Non so se sono tutti infortuni, ma quando recuperi Haas , Pellegri, Degli innocenti,Guarino hai già un rinforzo per reparto
A me non pare così scarsa la mia rosa, certo sarei più contento con una punta e un centrocampista in più ma ci siamo direi
guarino è squalificato
Per favore, per piacere, per misericordia no, ancora Carboni no🙏
C’è Moruzzi, c’è Ceesay
Fortini a sinistra sarebbe perfetto anche perché ritroverebbe il mister, a centrocampo và benissimo chi stanno trattando, cioè Bohinen a fare coppia con Yepes, poi davanti Moro credo sia l ideale.
Con questi 3 giocatori sei apposto, anche perché spererei di recuperare qualcuno al più presto.
Pellegri è stato operato a Dicembre e non si è saputo più niente, poi manderei in prestito Tosto e Indragoli che non sono pronti
Bohinen va al Venezia
Pensiamo a andare in vantaggio. Poi, se vediamo che Carboni soffre anche stavolta, all’intervallo si cambia.
Lo saltano botta botta.
È più facile che si cambi quando siamo sotto
Chiamiamolo pure 352, ma a me sembra al massimo un 3511 per tutta la partita, e non solo in fase di non possesso, ammesso e non concesso, che Sphendi sia da considerare una punta centrale (che non lo è sicuramente) ! Spero solo nei nostri veloci contropiedi.
Certo che quando ci si fissa su un giocatore … si continua imperterriti a dare giudizi affrettati … Vediamolo nel suo ruolo Carboni … magari sta entrando in forma (vista la stazza) e senza dimenticare che sicuramente riesce ad essere più difensivo in fase di non possesso (e anche fisicamente) di Moruzzi e di Ceesay … Diamo tempo ai giocatori di entrare in forma … senza pensare che già alla prima di campionato siano tutti al 100%.
Che strazio questo 3-5-2 😞
SECONDO RESPONSO (22 AGOSTO).Prendere una prima punta tra Mulattieri Moro e Cheddira. Una seconda punta tra Pierini e Palombi. Bellich in difesa. Questi l’ultima settimana di mercato tirando fuori i soldi e sperando nei saldi. In questi giorni 3 prestiti: Caligara e Sersanti a centrocampo più Fortini. Allora lo spartito cambia di colpo. Nessun arrivo impossibile bastano idee e qualche soldo (tra i 4 e 5 milioni che devono mettere in cantiere). L’alternstiva è la C.
Praticamente tu vorresti: Bellich e Fortini…Caligara e Sersanti…uno tra Mulattieri, Moro e Cheddira…e uno tra Pierini e Palombi…praticamente tu vorresti anche un “Empoli2″…così una domenica si fa giocare una squadra e la domenica dopo un altra…non sarebbe male…😊
TERZO RESPONSO (22 AGOSTO). Esiste anche un altra alternativa.. Quella che ti fai un bell’abbonamento al Livorno o altra società toscana che milita in C, così ti avvantaggi per l’anno prossimo e sai già che tipo di rosa andrà allestita per disputare un bel campionato possibilmente di vertice per tornare in B. Vai tranquillo.. e aspetta e spera!
Pardon un’altra con l’apostrofo, sennò arriva il “””correttore di turno”””
Poi ti svegli bagnato appiccicoso e spossato 😂
L’allenatore del Padova ha messo le mani avanti e stai a vedere che ci frega
Credo che …in possesso di palla Ns le 2 punte staranno larghe ( Ilie e Sphendi ) ed andrà in inserimento centrale da finta punta di Ignachitti che ha un buon tiro ed odore di porta .
Forza Stiven Shpendi!!!
Qualcuno conosce l infortunio di Campaniello?
Si comincia come anno scorso con i segreti?
Io avevo capito ma mononucleosi. Magari è una bufala non so
La squadra, al netto di un centravanti, sembra buona. Il dubbio è il modulo. Non voglio la A, non voglio fuochi d’artificio. Voglio divertimento, gol, velocità, qualche rischio. Altrimenti quest’anno criticherò tutti senza distinzioni. Vogliamo solo sorridere e godere un po’.
Si mangiano vivi!!! FORZA AZZURRI!!!!