L’attesa è finita, dopo l’antipasto della Coppa Italia, finalmente si alza il sipario sul campionato. Il primo avversario sarà il Padova che arriva da ospite, e neopromossa, al Castellani. Gara che ci vede oggettivamente con il favore del pronostico ma, gara da non sottovalutare.

Alla fine si va avanti con il 3-5-2 anche se, in possesso palla, dovremmo vedere qualcosa di diverso rispetto alla Coppa. Difesa completamente nuova con Lovato e Obaretin che partiranno assieme a Curto. Dentro dal primo minuto Yepes che vedremo nella posizione ricoperta da Ilie contro la Reggiana. Il rumeno si alza ed andrà a giocare davanti con Shpendi. Elia in campo dall’inizio come quinto a destra, dall’altra parte si muoverà Carboni in un ruolo a lui più congeniale. Ricordiamo le squalifiche di Nasti, Guarino e di mister Pagliuca.

Gli indisponibili sono: Haas, Pellegri, Degli Innocenti, Nasti, Guarino, Tosto, Konate, Saporiti, Campaniello.

Mister Pagliuca vuole una squadra che “attacchi” subito la partita e che possa dimostrare da subito le proprie ambizioni

In casa Padova si dovrebbe optare per un 3-5-2 come modulo di partenza. I grandi attesi dal pubblico biancoscudato, Gomez e Lasagna, non saranno del match. Un paio di dubbi per il tecnico patavino, ambedue in mezzo con Baselli ad insidiare Crisetig e Varas in vantaggio su Di Maggio. Indisponibili anche Seghetti, Belli, Silva e l’ex, Bacci.

Il tecnico del Padova, Andreoletti, esalta Pagliuca e gli azzurri e sottolinea come la sua squadra non sia ancora al meglio della condizione.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Belardinelli, Yepes, Carboni; Ilie, Shpendi.

3-5-2: Fortin; Faedo, Pastina, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Buonaiuto, Bortolussi.