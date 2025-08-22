Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida che si giocherà domani con il Padova, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. Come sempre vi proponiamo la conferenza stampa in versione integrale. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
“… un piccolo cambio di struttura… quando in possesso di palla … per essere più incisivi in alcune zone del campo …”, cioè alzare Iliè dietro Sphendi ? Cosa gli tocca inventare a un “poero” allenatore !!!
Allora (mi sembra di capire) domani giochiamo senza boa: Shpendi e Ilie attaccanti veloci e ficcanti.
Mmmmm…il centravanti boa ci vuole, chi è sennò che deve fare salire la squadra?
….che poi Popov con la Reggiana non aveva nemmeno giocato male.
Ragazzi l’allenatore ha scelto di infoltire il centrocampo, dove loro hanno un paio di volponi esperti. Pensata male non è. A patto di non andare subito in svantaggio. Il Padova si chiuderebbe e noi non abbiamo punte.
Tutti allenatori che hanno preso il patentino a Coverciano
Una preparazione a lavorare in modo continuo su un unico progetto tattico (3-4-2-1), si arriva alla prima gara importante e si cambia. Si gioca contro una neopromossa. Cosa si deve pensare? Che il progetto tattico di prima era errato, non aveva al suo interno le risorse per essere equilibrato e funzionale alla rosa a disposizione, oppure sarà sbagliato quello di domani? Entrambi giusti non possono essere.
Ti correggo ,
Già con l Entella poi Sassuolo ed anche Reggiana ha messo un 352 nel 2’ tempo ,
il 3421 da’ più problemi che pregi se non hai i giocatori giusti
Semplice: che manca la punta per fare il 3421 visto che Nasti è squalificato e Busiello non è ancora pronto per fare l’unica punta…🤷♂️
Oppure che ignacchiti e ilie sono i due sotto punta? E non contano i numeri… In impostazione un trequarti va a giocare tra le linee da mezz’ala con belardinelli che si abbassa, l’altro centrocampista si apre leggermente per creare lo spazio del filtrante su un trequarti interno e l’altro aperto
Io sono sempre critico, ma su questa conferenza stampa non ho trovato niente da osservare. I concetti espressi dal mister sono giusti, speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte perché il Padova andrebbe battuto, ma sarà più dura di quanto molti potrebbero pensare.
Trovo fin dall inizio confusione tattica nella squadra , forse dettata dalla mancata completezza della rosa o forse adesso ci si accorge che il centrocampo a 3 toglie tanti dubbi sulla struttura e copre meglio il campo .
Il 3421 è un qualcosa di poco digeribile
Un pochino è rinfrescato, poi si gioca alle sette e non alle sei: mi aspetto una manovra più spigliata…con più ritmo….
Forza empoli andiamo a prenderci i tre punti
Speriamo come per D’Aversa il mister in in tribuna porti bene!
Daje cerchiamo di essere positivi