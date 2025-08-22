Dopo l’antipasto della Coppa Italia, è finalmente tempo di campionato. Domani alle ore 19 l’Empoli alzerà il sipario sulla sua ventitreesima stagione di Serie B, un ritorno nella cadetteria che arriva dopo quattro intensi anni vissuti nella massima serie. Al “Castellani” gli azzurri ospiteranno il Padova, in un incrocio che sulla carta profuma di testa-coda: Empoli da poco retrocesso, i biancoscudati veneti freschi di promozione. Ma si sa, le prime giornate sfuggono a qualsiasi pronostico: sono partite da tripla, in cui identità e valori delle squadre devono ancora emergere del tutto. Sarà l’occasione per misurare lo stato di forma della formazione di Guido Pagliuca, ma anche per valutare dove intervenire nel rush finale di calciomercato. L’attesa è palpabile, tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori, e lo si è percepito anche oggi in conferenza stampa. Gli occhi del tecnico di Cecina tradivano l’emozione del debutto: una tappa importante nella sua carriera, una sfida che sente particolarmente anche se non potrà guidare la squadra dalla panchina per via della squalifica. C’è curiosità nel vedere che tipo di progressi abbia fatto il gruppo dopo la settimana di lavoro successiva alla Coppa Italia. Quella partita ha mostrato qualche lampo positivo, ma anche diverse ombre, soprattutto nella costruzione della manovra. L’Empoli sa di non potersi proclamare tra le favorite assolute, ma ha l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista: per riuscirci dovrà imparare a muovere meglio il pallone e a concretizzare le occasioni.

Rispetto alla gara con la Reggiana non mancheranno le novità, sia nell’impostazione tattica che negli uomini. Pagliuca ha annunciato qualche piccolo aggiustamento in fase di possesso, mentre in difesa saranno subito protagonisti i nuovi arrivi Lovato e Obaretin, pronti a dare sostanza e qualità al reparto. Dal primo minuto si vedrà anche Elia, decisivo contro gli emiliani, oltre a Yepes, impiegato soltanto nel finale. In avanti Ilie sarà chiamato a muoversi più vicino alla porta, mentre Shpendi avrà una collocazione che potrebbe esaltarne le doti realizzative. Uno degli osservati speciali della gara di domani sarà Franco Carboni. L’esterno argentino, nel corso del precampionato e anche in Coppa Italia, è apparso tra i giocatori più in difficoltà. Contro il Padova, però, avrà l’opportunità di ripartire da una posizione a lui più congeniale, quella di quinto a sinistra, dove potrà sfruttare meglio le proprie caratteristiche. Da tutti i giocatori, in ogni caso, ci si attende un salto di qualità: iniziare bene la stagione significherebbe regalarsi una preziosa iniezione di fiducia. È chiaro che il cantiere Empoli sia ancora aperto e che la prima giornata non possa rappresentare un banco di prova definitivo, ma i punti iniziano già a pesare, e non poco.

Di fronte ci sarà un Padova organizzato, compatto nel suo 3-5-2, squadra abituata a restare bassa e a ripartire con qualità in mezzo al campo, dove spicca la regia di Crisetig. I veneti arrivano da una stagione straordinaria, in cui hanno spesso dominato. Tuttavia, hanno mostrato qualche difficoltà contro avversari capaci di alzare il pressing e aggredirli alti. Una chiave tattica, dunque, potrebbe essere proprio l’occupazione degli spazi e l’intensità nella riconquista. In questo senso la spinta degli esterni sarà fondamentale. Non solo Elia e lo stesso Carboni, ma anche chi entrerà a gara in corso – da Moruzzi a Ceesay, fino ad Ebuehi – sarà chiamato a dare un contributo decisivo in termini di freschezza e profondità. Non sarà una sfida semplice: il Padova arriverà al “Castellani” con la leggerezza di chi ha poco da perdere, mentre l’Empoli dovrà imporre il proprio ritmo, sfruttando la maggiore qualità nei singoli, l’aggressività e soprattutto il talento negli ultimi metri. Ci siamo, insomma: poche ore e il sipario sulla Serie B 2025/26 si alzerà definitivamente. Pagliuca, anche oggi in conferenza stampa, ha ribadito la necessità di mantenere l’asticella bassa, ma è innegabile che l’Empoli venga guardato da molti come una delle potenziali protagoniste di questo campionato.