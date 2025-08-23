COSÌ L’EMPOLI 2025/26 – L’Empoli giocherà nella stagione 2025/26 la serie BKT per la 23° volta nella sua storia, essendo retrocesso nel maggio scorso dalla serie A, dopo 4 anni consecutivi in massima divisione (record nella storia degli azzurri toscani). Sette finora le promozioni in A dei toscani, nei tornei 1985/86, 1996/97, 2001/02, 2004/05, 2013/14, 2017/18, 2020/21. Nuova guida tecnica per l’Empoli 2025/26, che ha ingaggiato Guido Pagliuca, toscano di origini, reduce da due anni brillantissimi alla Juve Stabia, da lui condotta dalla serie C alla serie BKT nel 2023/24 ed ha chiuso al quinto posto il torneo cadetto 2024/25 (miglior piazzamento di sempre dei campani in serie BKT), venendo poi eliminato nelle semifinali playoff dalla Cremonese, poi promossa in Serie A Enilive. Pagliuca, nel corso della carriera, ha allenato nei professionisti Gavorrano, Lucchese, Siena e Juve Stabia finora, ma in precedenza ha iniziato la carriera nei campionati dilettantistici toscani, allenando il Cecina in serie D, dal 2007 al 2010, sua città natale, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili a Rosignano ed allo stesso Cecina. Nel corso della carriera, sempre nei dilettanti, ha guidato il Borgo a Buggiano, condotto per la prima volta nel professionismo con la promozione del 2010/11 ed ancora il Bogliasco, poi la Lucchese, anch’essa promossa in C nella stagione 2013/14 e – sempre in D – Imolese, Querceta, Ghivizzano e Pianese. Venerdì di Ferragosto Pagliuca ha festeggiato le 200 panchine professionistiche in carriera all’esordio su quella azzurra toscana.

EMPOLI, UNA DELLE 5 DELLA B 2025/26 ANCORA AVANTI IN COPPA – L’Empoli è una delle 5 squadre cadette che hanno superato i trentaduesimi di finale di coppa Italia, come Venezia, Frosinone, Palermo e Spezia.

COSÌ IL PADOVA 2025/26 – Il Padova, fondato nel 1910 e rifondato nel 2014, partecipa alla serie B – da cui era assente dalla stagione 2018/19 – per la 39° volta nella sua storia. Per i biancoscudati si contano 4 promozioni in serie A, nelle annate 1931/32, 1947/48, 1954/55 e 1993/94. Allenatore che vince non si cambia: Matteo Andreoletti, che ha riportato in serie B il Padova, non perdendo mai in casa nelle 19 partite di regular season, è stato confermato alla guida tecnica dei biancoscudati veneti. Ai nastri di partenza della serie B 2025/26 sarà sia uno dei 5 debuttanti assoluti (come Abate della Juve Stabia, Biancolino dell’Avellino, Chiappella della Virtus Entella e Donati della Sampdoria), ma anche il più giovane tra i 20 allenatori al via, classe 1989, 36 anni compiuti lo scorso gennaio.

LE “CERTEZZE” DI ANDREOLETTI – Alessandro Capelli, 79 partite ufficiali, è stato il “fedelissimo” di Andreoletti nei “pro” finora con presenze suddivise fra Pro Sesto 2022/23 e Padova 2024/25. Capocannoniere – nella sua carriera tecnica – risulta Mattia Bortolussi, 17 reti segnate in biancoscudato l’anno scorso.

LOVATO E PERISAN GLI EX DELLA GARA – Matteo Lovato e Samuele Perisan, questi gli ex biancoscudati oggi nel Padova. Lovato ha giocato 18 gare con i veneti dall’agosto 2019 al gennaio 2020 in Serie C; 5 presenze per Perisan dal luglio al dicembre 2018 in Serie B

LE SFIDE TECNICHE: PAGLIUCA OK NELL’UNICO PRECEDENTE CON ANDREOLETTI – Secondo confronto tecnico fra Guido Pagliuca e Matteo Andreoletti dopo la sfida del 3 dicembre 2023 in C: Juve Stabia-Benevento 1-0