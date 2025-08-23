E M P O L I 3 P A D O V A 1

20′ Shpendi; 23′ Bortolussi, 40′ Popov, 66′ Popov

Non poteva esserci esordio migliore! Gli azzurri superano 3-1 il Padova, al Castellani, alla prima di campionato. Vantaggio di Shpendi, pareggio di Bortolussi, poi arriva una doppietta di Popov. Se volevamo dimostrare le nostre ambizioni, il messaggio è arrivato chiaro. Vittoria assolutamente meritata quella dei nostri ragazzi anche se non sono mancate le difficoltà, soprattutto in un primo tempo dove gli azzurri sono stati cinici a capitalizzare gli unici due tiri in porta, il Padova aveva forse fatto qualcosina in più. Nella ripresa però la supremazia qualitativa dei nostri la si è vista anche grazie agli spazi che si facevano via via sempre più ampi. Aumenta la qualità dei singoli, aumenta la qualità del gioco. Buona prova da parte di tutti gli effettivi con la sola pecca di Obaretin in occasione del momentaneo pareggio veneto. Piace finalmente Carboni che, finalmente, gioca nella sua posizione più naturale. Elia si conferma bel giocatore (suo il bellissimo assist per il terzo gol) ma si mette in mostra anche Lovato che fa capire la sua importanza. Bravissimo Ignacchiti, anche per i due angoli che calcia nel primo tempo da cui arrivano i primi due gol. E poi, c’è un bel portiere. Ovviamente un plauso ai due marcatori con un Popov che lancia un messaggio importante. Il cantiere resta aperto e non c’è sicuramente da fare voli pindarici dopo questo primo successo, però è soddisfacente come la squadra stia crescendo e stia trovando piano piano la sua identità. Il pubblico si è divertito molto e questo è uno di quegli aspetti che, assieme ai risultati, si chiede a questa stagione. Adesso l’ultima settimana di mercato per andare a completare un gruppo che, volente o nolente, sa che giocherà questo campionato per ambizioni importanti.

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia (87′ Ebuhei) Ignacchiti, Belardinelli, Yepes (87′ Kaczmarski), Carboni (87′ Moruzzi); Ilie (78′ Ceesay), Shpendi (27′ Popov).

A Disp: Versari, Indragoli, Moray, Baralla, Asmussen, Busiello, Orlandi.

Allenatore: Nazzareno Tarantino (squalificato Pagliuca)

PADOVA (3-5-2) : Fortin; Faedo, Villa, Belli (64′ Perrotta); Capelli (73′ Harder), Fusi (81′ Lasagna), Di Maggio (64′ Ghiglione), Varas, Barreca; Baselli (73′ Bonaiuto) Bortolussi.

A Disp: Mouquet, Sorrentino, Crisetig, Favale, Pastina, Tumiatti.

Allenatore: Matteo Andreoletti

ARBITRO: Si.ra Ferrieri Caputi di Livorno. Assistenti: Galimberti/Catallo. VAR: Camplone/Di Vuolo.

Ammoniti; 45’+2′ Yepes (E), 48′ Capelli (P), 54′ Baselli (P), 57′ Barreca (P), 74′ Ghiglione (P), 92′ Belardinelli (E).

LIVE MATCH

97′- Finisce qui! gli azzurro conquistano la vittoria superando per 3-1 il Padova. Autentico protagonista del pomeriggio è stato il classe 2007 Popov, per lui prima doppietta nei professionisti. In precedenza Bortolussi aveva risposto al gol segnato da Shpendi, il quale ha dovuto abbandonare il campo. Si è trattato un passo in avanti rispetto alle precedenti uscite, la squadra è apparsa più equilibrata e compatta, soprattutto nella ripresa.

96′- Ultimo giro di orologio, ormai la gara non ha molto da raccontare. Si profilano quindi i primi tre punti per la formazione di Guido Pagliuca.

95′- Ci si avvicina lentamente verso la fine della gara. Dopo una prima frazione con qualche difficoltà, la ripresa è stata tutta di marca azzurra legittimando il 3-1 che sta maturando.

93′- Barreca da sinistra per Lasagna, Moruzzi prolunga con palla che arriva a Faedo. Il suo destro sopra la traversa.

92′- Ammonito Belardinelli, punito un suo intervento scomposto su Varas.

90′- Assegnati ben sette minuti di recupero.

89′- Lasagna regala un corner alla formazione azzurra.

87′- Ultimi cambi per Tarantino: Ebuhei, Kaczmarski, e Moruzzi per Yepes, Elia e Carboni.

85′- Nuovo angolo, stavolta è Popov ad averlo originato.

85′- Lovato concede un nuovo tiro dalla bandierina al Padova.

84′- Fulignati risponde presente su un colpo di testa di Faedo sugli sviluppi di un angolo.

82′- Ceesey! ci prova da fuori, il suo destro deviato in angolo da Fortin.

80′- Ci prova Carboni, il suo sinistro non inquadra la porta.

78′- Secondo cambio per l’Empoli: Ceesay per Ilie.

74′- Ammonito anche Popov nelle file del Padova.

73′- Non si arrende comunque il tecnico biancoscudato, altre due sostituzioni: Harder e Bonaiuto per Capelli e Baselli.

71′- La rete di Popov sembra aver tramortito gli uomini di Andreoletti.

69′- Il tiro-cross velenoso di Elia obbliga ad una impegnativa deviazione Fortin.

66′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Popov firma una doppietta da sogno, discesa di Elia che pesca il numero 77 che in tuffa firma il 3-1

64′- Doppia sostituzione per il Padova: Perrotta e Ghiglione per Belli e Di Maggio.

62′- Combinazione Ilie-Ignacchiti-Yepes, l’ex Samp arriva a rimorchio ma con il destro calcia troppo di esterno, mandando abbondantemente a lato.

60′- Dopo la revisione dell’episodio viene tolta l’espulsione al centrocampista biancoscudato. Si rimane in parità numerica.

59′- Ferrieri Caputi chiamata a rivedere l’azione.

58′- Padova in dieci! Cartellino rosso diretto per Fusi. Punito il fallo su Elia, c’è lavoro per il Var.

57′- Prodigiosa chiusura di Lovato in anticipo su Bortolussi a due passi da Fulignati.

57′- Terzo ammonito nelle file del Padova. Ne fa le spese Barreca.

56′- Capelli servito da Varas la mette in mezzo all’area da destra allontana Lovato.

54′- Viene ammonito anche Baselli per un intervento in netto ritardo su Belardinelli.

53′- Fortin non preciso con i piedi regalando un fallo laterale all’Empoli.

52′- Obaretin mette in difficoltà Yepes con un passaggio avventato, in qualche modo gli azzurri riescono ad evitare guai.

50′- Ignacchiti dalla bandierina, la palla rimane nel cuore dell’area poi Carboni spara alle stelle. Ma la formazione di Pagliuca – oggi squalificato – appare sempre molto pericolosa sulle palle inattive.

49′- Baselli concede il primo angolo della ripresa agli azzurri.

48′- Carboni si procura un calcio di punizione, il fallo costa a Capelli il cartellino giallo.

46′- Villa strattona Popov, punizione per gli azzurri all’interno della propria metà campo. Intanto sono stati accesi i riflettori.

46′- Si riprende al “Castellani” senza cambi, ricordiamo che gli azzurri sono stati costretti a farne uno nella prima frazione: Popov ha preso il posto di Shpendi.

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio sul Padova per 2-1. Azzurri letali sulle palle inattive, ma i veneti di Andreoletti sono ampiamente in partita.

47′- Yepes è il primo ammonito della gara per non aver rispettato la distanza della barriera.

47′- Stavolta il fallo lo commette su Bortolussi, il numero 20 del Padova oltre al gol sta creando grattacapi alla difesa azzurra.

46′- Obaretin con le cattive su Bortolussi, solare punizione fischiata da Ferrieri Caputi al Padova.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

45′- Ci prova Carboni da dentro l’area, il suo sinistro si perde sopra la traversa.

44′- Elia sfonda a destra ma poi il suo cross con il sinistro è impreciso.

43′- Prova a riscattarsi Baselli, il suo tiro bloccato a terra da Fulignati.

41′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Popov firma il primo gol tra i professionisti, raccoglie la sponda di Lovato approfittando dell’incertezza di Baselli, da pochi passi scaraventa la palla in porta

39′- Carboni vince il rimpallo, poi si procura il corner.

37′- Possesso palla ragionato dagli azzurri, gli ospiti si chiudono e ripartono con efficacia.

35′- Ilie cerca la combinazione con Carboni ma i due non si intendono, allontana la difesa veneta.

34′ – Cross di Carboni da sinistra, ci arriva Elia dall’altra parte ma Fortin lo chiude.

33′ – Capelli incrocia con un rasoterra, la palla esce di un niente alla destra di Fulignati.

32′ – Attacca il Padova con la nostra difesa che commette qualche ingenuità, per fortuna il Padova non ne approfitta.

27′ – Primo cambio azzurro: esce Shpendi che non ce la fa, entra Popov,

26′ – Arriva il primo angolo per il Padova perchè Yepes si porta fuori la palla. Fallo in attacco del Padova.

24′ – Pareggio del Padova co Bortolussi. Varas la mette dentro rasoterra da sinistra, Bortolussi di beve Obaretin e batte Fulignati.

23′ – Cross di Faedo da sinistra, palla a Varas che controcrossa, Fulignati anticipa tutti.

20′ – GOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL Shpendi di testa ci porta in vantaggio. Ignacchiti calcia l’angolo, sponda di Curto, sbuca Shpendi che beffa tutti ed insacca.

19′ – Carboni va via a due avversari in grande stile, poi la mette dentro rasoterra e trova un calcio d’angolo.

18′ – Cross di Barreca da sinistra, Obaretin la mette in angolo per non rischiare. C’era però fuorigioco del numero 3 del Padova.

16′ – Occasione d’oro per il Padova che porta Di Maggio a concludere all’altezza del disco del rigore, super parata del nostro Fulignati che poi, sulla seconda palla, chiude anche sui piedi di Villa.

15′ – Ottima chiusura di Obaretin al limite della nostra area su Bortolussi.

12′ – Il gioco è stato fermo almeno tre minuto per un problema a Shpendi che però riprede regolarmente il gioco.

7′ – Shpendi viene chiuso in angolo da Baselli, il primo del match. Calcia Ilie, la palla stazione nell’area patavina, sponda di Shpendi per Curto che buona posizione calcia male e la palla esce sopra la traversa.

6′ – Punizione azzurra ai 30metri centrale per fallo su Ignacchiti. Calciata corta, Elia prova il cross e guadagna una rimessa laterale.

4′ – Buona chiusura difensiva di Yepes su Capelli nella nostra area.

3′ – Di Maggio scende a sinistra, la mette in mezzo e per nostra fortuna non c’è nessuno in maglia bianca.

0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia.

1° Tempo