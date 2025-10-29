E M P O L I2
P I S A 1

MARCATORI: 45′ rig. Casarosa (P), 87′ Fiorini (E), 90’+4 Zanaga (E)

EMPOLI: Versari, Tavanti (56′ Babalola), Guglielmino, Huqi (67′ Bagordo), Pasalic, Gori, Mazzi, Mureddu (84′ Blazic), Samb, Blini (67′ Fiorini), Menconi (56′ Zanaga). A disp.: Neri, Antonini, Bembnista, Monaco, Busiello, Diousse. All. Filippeschi

PISA: Luppichini, Lenzoni (69′ Bacciardi), Mazzantini, Battistella (46′ Vivace), Bendinelli, Casarosa (63′ Bolognini), Ribechini (63′ Tosi), Cenerini, Novak, Landucci, Mainardi (46′ Malfatti). A disp.: Paolini, Bernardini, Bettazzi, Menicucci, Tuon, Barsacchi. All. Innocenti

ARBITRO: Burlando di Genova (assistenti Starnini/Andriambelo)

AMMONITI: Zanaga (E); Cenerini, Mazzantini, Novak (P)

ESPULSI: Huqi (E) dopo il fischio finale

Quanta sofferenza, ma alla fine l’Empoli riesce a sconfiggere il Pisa e accede così agli ottavi di Coppa Italia, dove lo attende il Lecce. Il primo tempo è equilibrato, senza troppe occasioni da entrambe le parti, ma l’equilibrio viene rotto dal giusto rigore assegnato dall’arbitro per fallo su Mainardi: dal dischetto Casarosa non fallisce. Nella ripresa l’Empoli scende in campo con maggiore impeto, senza trovare spazi che gli consentano di pareggiare, anche a causa della buona compattezza difensiva del Pisa. Il fortino ospite regge fino al 87′, quando Fiorini gira di testa su calcio d’angolo e infila il gol dell’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo e con una rinnovata forza d’animo, gli azzurri trovano il gol del definitivo 2-1 grazie a Zanaga che insacca con veemenza da pochi passi. Una vittoria cercata e voluta, al termine di una partita non perfetta ma in cui i ragazzi ci hanno provato in tutti i modi. Speriamo che questo passaggio del turno possa portare fiducia anche nel campionato

LIVE MATCH

2° Tempo

90’+5 – Finisce qui a Petroio! Negli ultimi minuti l’Empoli ribalta il Pisa e fa sua l’intera posta in palio, accedendo così agli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà il Lecce. Decisivo il gol di Zanaga in pieno recupero.

90’+4 – GOOOOOOL EMPOLI!!!!!!!!! Ancora un calcio d’angolo dalla stessa parte, la palla sfila senza che nessuno intervenga fino a che irrompa Zanaga che scaglia rabbiosamente il gol del 2-1. Rimonta completata!

90’+2 – Ancora un’occasione per gli azzurri: gran tiro dalla distanza di Zanaga che impegna Luppichini che si rifugia in angolo.

90’+1 – Vicino al gol l’Empoli, con Blazic che non riesce a indirizzare verso lo specchio da pochi passi.

90′ – Scocca il novantesimo: concessi cinque minuti di recupero.

88′ – Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurri cercano il gol vittoria che eviterebbe l’epilogo dei rigori.

87′ – GOOOOOOOOL EMPOLI!!!! Fiorini è bravissimo, sugli sviluppi di un angolo, a trovare la torsione vincente che batte imparabilmente Luppichini.

84′ – Alle viste l’ultima sostituzione per l’Empoli: in campo lo sloveno Blazic, fuori uno stremato Mureddu.

81′ – L’Empoli in avanti alla ricerca del pareggio, ma gli ultimi tentativi sono un po’ confusi e non portano pericoli alla retroguardia pisana.

76′ – Prima vera occasione per gli azzurri: il bel colpo di testa di Mureddu viene però bloccato in tuffo da Luppichini.

73′ – Gioco fermo, un giocatore per parte necessita delle cure fisiche. Nella fattispecie, si tratta dei due numeri 8 Mureddu e Cenerini.

71′ – Angolo non sfruttato dall’Empoli: né Pasalic né Mureddu riescono a impattare di testa il pallone.

69′ – Ultima sostituzione Pisa: Bacciardi prende il posto di Lenzoni.

67′ – Doppio cambio per l’Empoli con l’inserimento di Bagordo e Fiorini per Huqi e Blini.

65′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione per il Pisa va alla conclusione Cenerini che però non centra la porta.

63′ – Nuova doppia sostituzione per gli ospiti: out Ribechini e Casarosa, in Tosi e Bolognini.

62′ – Cross di Mazzi per la testa di Samb, ma l’estremo difensore pisano lo anticipa in tuffo plastico.

59′ – Risponde il Pisa con Mazzantini, ma il suo tentativo è deviato provvidenzialmente in angolo da un difensore empolese.

58′ – Ottima azione di contropiede degli azzurri: da un rilancio di Versari viene innescato Samb che appoggia per Zanaga, ma il neo entrato spreca calciando alto da buona posizione

56′ – Pisa ben messo in campo, l’Empoli fatica a trovare spazi. Filippeschi manda in campo forze fresche con Babalola e Zanaga che prendono il posto di Tavanti e Menconi.

52′ – Errato appoggio all’indietro della difesa pisana, Samb si avventa sul pallone ma viene anticipato di un nulla dal portiere Luppichini, sul quale commette anche fallo.

49′ – Il Pisa manovra e libera al tiro Ribechini, ma il numero 7 è alquanto impreciso e manda ampiamente fuori.

48′ – Per ora nessuna modifica né all’assetto tattico né negli uomini in campo per mister Filippeschi.

47′ – Menconi scaglia un tiro dalla distanza che Luppichini disinnesca con leggero affanno.

46′ – Doppia sostituzione per il Pisa. Dentro Vivace e Malfatti, fuori Battistella e Mainardi.

46′ – Si riparte a Petroio. L’Empoli ha ancora un tempo per recuperare questa gara che, chiaramente si presenta in salita. I primi 45 minuti sono stati tutto sommato equilibrati ma il giusto rigore assegnato al Pisa ha sbloccato il match.

1° Tempo

45’+2 – Timida reazione dell’Empoli, l’ultima azione del primo tempo è un cross senza pretese di Menconi. Dopo due minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione: azzurri in svantaggio a causa del rigore segnato da Casarosa allo scadere.

45′ – Gol del Pisa. Il capitano Casarosa si presenta dal dischetto e mette dentro nonostante il tentativo di Versari che intuisce e tocca il pallone.

43′ – Rigore per il Pisa. Mainardi sgambettato da Tavanti, l’arbitro assegna il tiro dagli undici metri in favore degli ospiti.

37′ – Latitano le occasioni in questo frangente. L’Empoli resiste difensivamente ma non riesce a trovare il pertugio giusto per sfondare.

31′ – Break del Pisa, Mainardi in contropiede impegna Versari.

30′ – Ancora una conclusione del capitano azzurro, ma il suo tiro mancino finisce sbilenco a lato.

28′ – Ci prova Huqi, ma il suo tiro dalla distanza viene rallentato da un difensore pisano e arriva docile tra le braccia di Luppichini.

24′ – Ancora Blini nelle vesti di rifinitore, libera Samb che apre troppo il piatto e non trova lo specchio. Un intervento goffo di un difensore del Pisa regala all’Empoli il corner. Sugli sviluppi Blini di testa manda di un soffio a lato.

22′ – Blini si libera sulla sinistra, imbeccata per Mazzi che però non riesce a centrare la porta di testa da buona posizione.

20′ – Uno dei più attivi è Menconi, che guadagna il primo corner per l’Empoli. Sulla battuta dello stesso numero 11, nulla di fatto.

18′ – Buona azione orchestrata dall’Empoli che libera Samb che coglie il palo. Tutto fermo, però: era fuorigioco dell’attaccante azzurro.

16′ – Altro rischio per la porta azzurra, stavolta è Versari a sventare con un bel tuffo la stoccata di Ribechini.

14′ – Prima vera occasione per gli ospiti, con il tentativo mancino di Mazzantini a botta sicura che viene respinto da Gori sulla linea di porta.

13′ – Azione insistita del Pisa ma è brava la difesa azzurra a rintuzzare.

10′ – Non è successo molto in questi primi dieci minuti di gara. Le squadre stanno cercando la chiave giusta per sfondare. L’ultima azione è dell’Empoli con Mureddu che tenta l’imbeccata centrale senza trovare compagni.

5′ – Empoli – quest’oggi con la terza maglia – schierato con un 4-2-3-1: difesa con Tavanti e Guglielmino terzini, Pasalic e Gori centrali; a centrocampo Huqi, oggi capitano, e Mureddu; tris di trequartisti composto da Menconi, Blini e Mazzi; Samb punta centrale.

3′ – Prima occasione per l’Empoli con Blini che gira di testa su assist di Menconi, ma la palla sfila a fondo campo.

1′ – Si parte, col primo possesso appannaggio del Pisa.

0′ – Tutto pronto al Centro Sportivo di Petroio, dove tra pochi minuti avrà inizio la gara tra Empoli e Pisa, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Gara secca, in caso di parità al novantesimo si procederà direttamente coi calci di rigore. Chi vince affronterà il Lecce.

Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

