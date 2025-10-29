Si sono svolti questa mattina i funerali di Silvano Bini.

Inutile dire che la sua scomparsa ha destato enorme inpressione nel mondo del calcio, come testimomiato dai numerosi protagonisti di ieri e di oggi che hanno conosciuto e avuto un legame professionale o di amicizia con Bini, tra tutti citiamo Luciano Spalletti. Molto bello lo striscione esposto in Maratona inferiore ieri sera, in occasione della gara interna con la Samp, a testimoniare il forte legame e la stima che l’ex Direttore azzurro aveva con i tifosi e la città. Presenti alla cerimonia di oggi anche il Sindaco Mantellassi e l’ex Sindaca Barnini. Peccato l’assenza dei vertici della Società di Monteboro, peccato l’assenza di una rappresentanza di giocatori, magari anche del Settore Giovanile che da Bini era stato sempre incoraggiato e tenuto in alta considerazione. Ma, si sa, la memoria è un lusso che non tutti si possono permettere ed ha un difetto, è il contenitore dei ricordi, e quelli non si possono cancellare: sono lì, dentro a fuori di noi, a raccontarci – lo si voglia o no – chi siamo stati e chi siamo oggi, le strade che abbiamo percorso, gli incontri che abbiamo fatto, i sogni che abbiamo custodito.

Con la scomparsa di Bini si ar9chivia un cinquantennio importante della storia dell’Empoli FC. Con lui se ne va anche un modo di fare calcio che molti rimpiangono, fatto di concretezza, onestà, professionalità, rigore, attaccamento alla Società ed al suo territorio. Lascia a tutti noi un vuoto che oggi più che mai si fa sentire.

Ciao Silvano.