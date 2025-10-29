Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri, attesi tra pochi giorni a Chiavari per la sfida contro la Virtus Entella. Una partita che arriva in un momento particolare, con la squadra chiamata a reagire dopo una prestazione tutt’altro che convincente. Da valutare ci sarà la condizione di alcuni giocatori alle prese con problemi fisici e affaticamenti: Haas, Ceesay e Lovato restano in dubbio, e al momento non sembra semplice recuperarli in tempo per la trasferta ligure. Sicuro assente sarà invece Marco Nasti e Elia con quest’ultimo che sarà squalificato. Quella di Chiavari si preannuncia come una gara importante e tutt’altro che scontata. Il campo della Virtus Entella è tradizionalmente ostico, anche dal punto di vista fisico, per via del manto sintetico che spesso mette in difficoltà le squadre non abituate a questo tipo di terreno. Ma al di là delle caratteristiche del campo, ciò che ci si aspetta è una reazione decisa da parte dell’Empoli, quella reazione che onestamente sarebbe dovuta arrivare già nella gara contro la Sampdoria. Il pareggio per 1-1 contro i blucerchiati non può infatti essere considerato una prova positiva. Gli azzurri, reduci da un secondo tempo molto complicato a Modena, non sono riusciti a dare segnali di crescita. La partita è stata complessivamente brutta, povera di ritmo e di qualità, con entrambe le squadre incapaci di costruire occasioni vere. Il primo tempo, in particolare, è stato difficile da commentare: tanti errori, spesso ingenui, e zero incisività in avanti. Se poco importa della prestazione della Sampdoria, lascia invece perplessi l’approccio dell’Empoli, che di solito aveva mostrato una discreta presenza mentale nei primi minuti di gara. Questa volta, però, la squadra è apparsa spenta, disordinata, priva di fiducia. Si sono visti troppi errori, sia in fase di costruzione che di copertura. Solo nel momento più difficile, quando gli azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione di Elia — colpevole di un doppio fallo ingenuo —, la squadra ha mostrato un minimo di orgoglio. Paradossalmente, proprio in inferiorità numerica l’Empoli è riuscito a trovare il vantaggio grazie al solito Popov, ancora una volta puntuale all’appuntamento con il gol. Va detto, con onestà intellettuale, che la rete è nata da una grossolana disattenzione della difesa doriana, con il portiere Ghidotti protagonista in negativo. Ma fatto sta che l’Empoli, nonostante l’uomo in meno, si era portato avanti nel punteggio. Peccato che la gioia sia durata appena un minuto: la squadra non ha saputo gestire il vantaggio ed ha immediatamente subito il pareggio della Sampdoria, nato da una disattenzione del reparto difensivo, che fino a quel momento non aveva del tutto demeritato. Quella contro la Sampdoria doveva essere la partita del coraggio, la gara in cui l’Empoli mostrasse finalmente quei valori tecnici e mentali che tutti sanno esserci ma che restano, per ora, inespressi. Invece, più che un passo avanti, la sensazione è che si sia tornati indietro.

Hanno sorpreso, almeno in parte, le scelte iniziali di Alessio Dionisi nella gara contro la Sampdoria, soprattutto per la presenza dal primo minuto di due giocatori reduci da lunghi infortuni e ancora lontani dalla migliore condizione: Duccio Degli Innocenti e Pietro Pellegri. Per quanto riguarda l’attaccante ex Torino, qualcosa di buono si è intravisto, ma è apparso evidente come non sia ancora il giocatore che conosciamo. L’episodio del rigore inizialmente assegnato e poi revocato lo testimonia: un Pellegri al 100% avrebbe probabilmente calciato subito verso la porta, senza perdere quel tempo di gioco che invece ieri è costato l’occasione. Discorso diverso, ma ugualmente poco incoraggiante, per Degli Innocenti, autore di una prova opaca, giocata per lo più da fermo e senza mai dare la sensazione di poter incidere. In realtà, nessuno degli azzurri si è particolarmente distinto: la prestazione collettiva è stata insufficiente e solo in pochi possono strappare una sufficienza risicata. Tra questi, Curto, autore di una gara ordinata anche se nel finale ha rischiato seriamente un cartellino rosso, e Guarino, in crescita rispetto alle ultime uscite. Bene come sempre Fulignati, puntuale e attento negli interventi, ma per il resto davvero poco. Un plauso va invece a chi è entrato a gara in corso, in particolare a Popov, ancora una volta decisivo. Se è vero che il gol è nato da un errore evidente della difesa doriana e, soprattutto, del portiere Ghidotti, è altrettanto vero che il centravanti azzurro è stato bravo, furbo e rapido a crederci due volte, spingendo il pallone in rete con determinazione.

Il giudizio sul lavoro di Dionisi, per il momento, non può che essere sospeso. È innegabile che il tecnico abbia avuto pochissimo tempo a disposizione: in appena dodici giorni di permanenza ad Empoli ha già dovuto affrontare tre partite ufficiali, un tour de force che ha inevitabilmente inciso sulla possibilità di incidere davvero. Ed è qui che emerge, con forza, l’assurdità con cui è stata gestita l’ultima sosta di campionato: una settimana ancora con Pagliuca in panchina, due o tre giorni senza allenatore e l’arrivo di Dionisi solo al giovedì, con la squadra attesa in campo la domenica successiva. Tempo prezioso sprecato, che avrebbe potuto consentire al nuovo tecnico di impostare con calma il proprio lavoro. Sicuramente alcune scelte iniziali, come detto, non hanno convinto del tutto, così come la squadra non è riuscita a mostrare quella cattiveria agonistica che ci si aspettava dopo la sconfitta di Modena. Anche per questo, al momento (ed evidenziamo, al momento), il bilancio non può dirsi positivo: il cambio di panchina non ha ancora prodotto quello shock emotivo che spesso accompagna un nuovo inizio. L’impressione è che l’Empoli, pur avendo qualità e potenzialità, stia ancora gestendo le proprie difficoltà più che superarle. Eppure, serve pazienza. Bisogna concedere tempo a Dionisi, almeno fino alla prossima pausa per le Nazionali, quando potrà finalmente lavorare con continuità e imprimere la propria identità tattica alla squadra. Sarà quello, probabilmente, il momento in cui inizieremo a vedere un Empoli più vicino alle idee del suo allenatore, senza aspettare il mercato di gennaio — che arriverà, peraltro, a girone d’andata praticamente concluso. Fino ad allora, serviranno compattezza e voglia di riscatto. La partita contro la Samp è stata una delle prestazioni meno convincenti degli ultimi anni, con un primo tempo di rara bruttezza. Servirà lavoro, certamente, ma anche una reazione d’orgoglio. Perché è il momento che tutti, nessuno escluso, inizino davvero a dimostrare che quel “qualcosa in più” che si dice ci sia… esiste davvero.