Al termine della partita pareggiata con la Sampdoria, abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il difensore, Marco Curto. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
ma nn to eri accorto nemmeno che loro erano restati in 10….te lo ha urlato indrangoli mentre si stava scaldando!