Empoli Football Club informa che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Roma, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 9 marzo alle ore 18.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

FASE DI PRELAZIONE

Dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 28 febbraio, fino a domenica 2 marzo, gli abbonati azzurri alla stagione 2024/25 avranno la possibilità di acquistare i biglietti in prelazione per sé o per altre persone (fino ad un massimo di due) nei settori di Poltronissima, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore Centrale, Maratona Superiore Laterale, Tribuna Laterale Nord e Curva Nord (in questa prima fase di vendita non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore di Curva Sud e Tribuna Laterale Sud). I tagliandi potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) oppure su https://empolifc.vivaticket.it (inserendo il codice Tessera seguito dalla data di nascita).Online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php selezionando la tariffa “PROMO abbonati” ed inserendo nel campo “codice coupon” il codice della Fidelity “Empoli Member” seguito dalla data di nascita. Una volta perfezionato l’acquisto il sistema invierà i biglietti in formato pdf alla mail utilizzata per la fase di registrazione. Il giorno gara presso le biglietterie dello Stadio NON sarà attiva questa promozione.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 16.00 di lunedì 3 marzo avrà inizio la vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) oppure online su https:// empolifc.vivaticket.it .

PREZZI PROMO ABBONATI

SETTORI INTERO RIDOTTO OVER 65, DIVERSAMENTE ABILI, DONNA, UNDER 21 UNDER 14 POLTRONISSIMA € 150,00 ND ND TRIBUNA INFERIORE € 80,00 ND ND MARATONA CENTRALE € 44,00 € 39,00 € 23,00 MARATONA LATERALE € 38,00 € 29,00 € 20,00 CURVA NORD € 19,00 ND € 9,00

MODALITÀ DI VENDITA

Per il settore di Poltronissima i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa).

Per il settore di Tribuna Inferiore sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Lazio oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa) con la sola esclusione per i residenti nella regione Lazio (online, con autodichiarazione di residenza). La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Per i settori di Maratona Superiore e Curva Nord i tagliandi sono in vendita per i soli residenti nella Regione Toscana o comunque con cittadinanza straniera. I biglietti sono disponibili nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa) con autodichiarazione di residenza. La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Il settore di Maratona Inferiore è esaurito in campagna abbonamenti; eventuali tagliandi saranno disponibili solo ed esclusivamente nel caso in cui un abbonato proceda alla rivendita del posto (qui come rivendere il posto: https://empolifc.com/come-rivendere-labbonamento-su-vivaticket/). Anche in questo caso la vendita dei biglietti è riservata ai residenti della regione Toscana, con i tagliandi che saranno in vendita nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana oppure online su https://empolifc.vivaticket.it, (necessaria l’autodichiarazione di residenza).

Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza.

PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 200,00 ND ND TRIBUNA INFERIORE € 100,00 ND ND MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 60,00 € 50,00 € 35,00 MARATONA SUPERIORE LATERALE € 50,00 € 40,00 € 30,00 MARATONA INFERIORE

(disponibile solo in casa di rivendita da parte di un abbonato) € 40,00 € 35,00 € 30,00 CURVA NORD € 35,00 ND € 25,00 CURVA SUD OSPITI € 35,00 ND ND TRIBUNA LATERALE SUD OSPITI € 45,00 ND € 30,00

La tariffa ridotto è valida per gli Under 21 (nati dal 10-03-2004), gli Over 65 (nati prima del 10-03-1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità superiore al 60% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302). La tariffa Under 14 è riservata ai nati dopo il 10-03-2011. Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. I bambini nati dal 01/01/2020 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica 9 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.00

UNIONE CLUBS AZZURRI (VIA DELLA MARATONA)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:30 alle 19:30

Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 16.30. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITÀ AL 100%

I diversamente abili, con un grado di invalidità superiore al 80% con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) hanno diritto, fino ad esaurimento dei posti riservati, all’ingresso omaggio. Sarà possibile richiedere l’accredito inviando una mail a info@empolifc.com dalle 9.00 di lunedì 3 marzo fino ad esaurimento della disponibilità dei posti dedicati. Nella mail si invita ad inserire un recapito e un certificato di invalidità civile (rilasciato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS, in base alle sue procedure al momento in vigore o da altro ente e dall’INPS successivamente riconosciuto). Si invita inoltre ad inviare i dati (carta d’identità) dell’accompagnatore. Le richieste saranno valutate in base agli spazi disponibili all’interno dello stadio; le richieste pervenute prima e dopo i tempi indicati non verranno prese in considerazione. Per ogni richiesta inviata, l’utilizzatore riceverà una risposta circa l’esito della domanda di accredito alla stessa mail utilizzata per l’invio della documentazione.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti riservati ai tifosi ospiti dei settori di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e di Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di € 35,00 (Curva Sud) e di € 45,00 (Tribuna Laterale Sud) dalle ore 16:00 di lunedì 3 marzo 2025 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 8 marzo; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

INFO GENERALI

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Si richiede di esibire un documento o carta di identità per ogni biglietto da acquistare dove sia riportata la residenza del titolare. In fase di vendita libera ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti, eludendo le modalità di acquisto dei biglietti, sarà punito a termini di legge. In particolare in caso di biglietto a tariffa «RIDOTTO» al momento dell’ingresso allo stadio sarà verificato il diritto alla riduzione. Nel caso fosse riscontrate irregolarità o incongruenze nei controlli, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Segnaliamo, infatti, che sarà precluso l’acceso allo stadio ed il rimborso del tagliando, qualora l’intestatario del biglietto non possa mostrare un documento di identità in originale ed in corso di validità, attestante la residenza. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

Empoli Fc