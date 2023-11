Dopo la sosta per le nazionali riprende il campionato ed al Castellani arriva il Sassuolo. Gara verità per gli azzurri che devono dimostrare come Napoli non sia stato il clamoroso successo casuale ma, di contro, sia il vero punto di rinascita della squadra. Di contro un Sassuolo in crisi che cercherà ad Empoli di dare una scossa al proprio campionato. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si va avanti con il 4-3-2-1. Non dovrebbero esserci dubbi sul reparto offensivo, con Baldanzi che non sarà tra i convocati. Caputo terminale con Cambiaghi e Cancellieri a supporto. In difesa, partendo dalla conferma di un ritrovato Berisha, si dovrebbe andare con gli stessi quattro di Napoli, l’unico dubbio è a destra dove Ebuehi potrebbe essere il preferito. In mezzo invece c’è la sensazione che l’unico sicuro del posto possa essere Maleh. Attenzione a Kovalenko sulla destra ed al ritoro di Grassi in cabina di regia. Ovviamente ci sono diversi ballottaggi.

Gli indisponibili sono: Pezzella, Belardinelli, Baldanzi

Mister Andreazzoli vuole vedere la squadra progredire e la gara di domani è di quelle che possono evidenziare vari aspetti.

Dionisi, che si affiderà al 4-2-3-1, ritrova Matheus Henrique (out nelle ultime 5 gare) ma dovrà fare ancora a meno di Obiang e Agustin Alvarez. In vista di Empoli, il tecnico neroverde dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 ma occhio anche all’opzione 4-3-3. Davanti a Consigli, spazio a Toljan, Erlic, Ferrari (o Ruan) e Vina. Mediana a due con Boloca e il rientrante Henrique. In attacco i dubbi principali. Berardi e l’ex Pinamonti sicuri di un posto, ballottaggio per il ruolo di trequartista e di esterno sinistro: Thorstvedt (in lizza anche Defrel e l’altro ex, Bajrami) potrebbe giocare alle spalle del centravanti mentre Castillejo potrebbe essere confermato a sinistra al posto di Laurienté.

Il tecnico Dionisi parla di gara difficile ma dalla quale dovrà emergere il carattere della sua squadra.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Kovalenko, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo.

4-2-3-1: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Castillejo; Pinamonti.