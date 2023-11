Vediamo, dopo le dodice giornate disputate, quelle che sono le statistiche a confronto delle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno di campionato:

POSSESSO PALLA 23’32” 26’59” PARATE 45 33 GOL 5 16 ASSIST 5 11 TIRI TOTALI 127 174 PALI / TRAVERSE 5 6 CALCI D’ANGOLO 51 73 FUORIGIOCO 30 10 MIGLIOR MARCATORE CAPUTO 2 BERARDI 5 MIGLIOR ASSISTMAN GRASSI/CANCELIERI/EBUEHI/FAZZINI/CAMBIAGHI 1 TOLJAN 4

Mattia Cancellieri è il giocatore azzurro con più dribbling riusciti con 19, tra gli emiliani eccelle Lauriete con 18. Il secondo per gli azzurri è Cacace con i suoi 10, mentre per i neroverdi troviamo prima del nostro secondo, Boloca con 16 e Vina con 11. Il miglior tiratore tra gli azzurri è Caputo con 18 tiri, seguito di una lunghezza da Cambiaghi. Nel Sassuolo quelli con più tiri totali sono Berardi e Lauriente con 30 tiri a testa, segue Pinamonti con 28. Guardando ai tiri nello specchio è sempre Caputo il migliore dei nostri con 7 tiri, per la squadra emiliano il migliore è Berardi con 15. Maleh continua ad essere il giocatore più falloso dei nostri, i suoi falli commessi sono 22 (il secondo è Cambiaghi con 13), mentre Berardi è quello più falloso per la sua squadra con 19. Il giocatore azzurro più tartassato è Cancellieri che ha subito 22 falli, per il Sassuolo invece è Berardi ad aver subito più falli con 19. I giocatori con più cross riusciti tra gli azzurri sono adesso due, Marin e Pezzella a 7, dall’altra parte troviamo Berardi e Lauriente con 8. Guardando l’ormai famoso dato XG si evince che l’Empoli avrebbe potuto avere 2 punti in più in classifica, il Sassuolo ne avrebbe dovuto avere uno in meno.