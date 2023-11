Sei atleti, sei storie andranno ad impreziosire il ricchissimo l’albo d’oro del Premio Internazionale “Le Velo – L’Europa per lo sport”, che celebra quest’anno la ventiseiesima edizione che lunedì 4 dicembre, nello splendido scenario della Fattoria il Palagio di Scarperia. Come nelle precedenti edizioni i premiati sono stati scelti dalla commissione non solo in base ai risultati, ma anche all’insegna dell’umanità, dell’impegno e dei valori dei campioni. “Il mondo dello sport letto da ogni lato: campioni in erba, campioni affermati, campioni nella disabilità. E poi sostegno a chi si occupa dei più fragili Una formula che manteniamo e che segna la diversità de Le Velo nel panorama sportivo italiano, afferma soddisfatto l’ideatore Riccardo Nencini”.

Tra i premiati il nostro Tommaso Baldanzi, una scelta individuata in quanto uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Baldanzi, seppur non mugellano, è comunque un “prodotto” di una terra vicina e questo va a suggellare maggiormente la voglia di premiare un calciatore destinato a grandi palcoscenici. Gli altri premiati sono: Massimiliano Mugelli da quasi trentanni il simbolo dell’automobilismo mugellano, Giovanni Achenza medagli di bronzo paraolimpica nella disciplina dell’handbike, Simone Velasco ciclista dell’Astana professionista dal 2016, Silvia Marziali prima donna arbitro in Serie A1 maschile di basket dopo più di trent’anni, Guido Meda telecronista motogp per Sky.