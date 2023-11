L’ondata di commozione e coinvolgimento che ha attraversato il Paese dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin non poteva lasciare inerme la Lega di A. Già pronta a scendere in campo per la lotta alla violenza sulle donne nella tradizionale giornata di campionato all’insegna di #unrossoallaviolenza (iniziativa giunta alla settima edizione), stavolta l’associazione dei club incrementa le attività. In collaborazione con WeWorld le attività si moltiplicano.

I calciatori e gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, i capitani di tutte le squadre porteranno al braccio la fascia simbolo della giornata e, prima della partita, indosseranno insieme agli arbitri, grazie alla collaborazione di Figc e Aia, una speciale t-shirt con la scritta «Il calcio dice NO alla violenza contro le donne»; al momento del sorteggio del campo, i due capitani leggeranno un messaggio e in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata a #unrossoallaviolenza; in ogni stadio il podio portapallone e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa; sui maxischermi sarà trasmesso lo spot della campagna e lo speaker della squadra di casa leggerà un messaggio per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti; nel pre e post gara, infine, i dirigenti, gli allenatori e i calciatori che si presenteranno ai microfoni per le interviste di rito porteranno sulla propria giacca l’adesivo di #unrossoallaviolenza e leggeranno un appello per fermare ogni forma di violenza sulle donne.