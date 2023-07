L’Empoli esce sconfitto per 2-1 dal match amichevole contro i tedeschi dell’Heidenheim, freschi neopromossi in Bundesliga. Non una partita troppo esaltante per gli azzurri, che hanno faticato a mettere in atto le loro trame d’attacco. Probabilmente hanno pesato i carichi di lavoro che si sono via via intensificati in questi giorni di ritiro austriaco. I tedeschi hanno sicuramente meritato la vittoria in virtù di una gara accorta in difesa e aggressiva a centrocampo.

LA PARTITA – L’Empoli si schiera con il 4-2-3-1, con Perisan tra i pali, Stojanovic e Cacace a presidiare le fasce difensive, Luperto e Walukiewicz centrali; il duo mediano è composto da Ranocchia e Grassi, mentre il trio Baldanzi-Fazzini-Gyasi supporta Caputo. Gli azzurri partono col piglio giusto tentando di fare la partita. Un’incursione di Baldanzi mette in pericolo la difesa tedesca che però riesce a sventare. Ci provano poi Caputo e Gyasi, senza però impensierire Muller. L’Heidenheim prende coraggio e, man mano che passano i minuti, guadagna campo. A cinque minuti dal termine del primo tempo passano in vantaggio con Pieringer e solo centottanta secondi dopo realizzano il raddoppio con Pick. Un uno-due che li manda al riposo con due gol di vantaggio e che mostra un Empoli un po’ affaticato al termine della frazione.

Nel secondo tempo Schimdt stravolge il suo Heidenheim presentandosi con dieci undicesimi cambiati rispetto al primo tempo e con il passaggio dal 4-4-2 al 4-2-3-1. Zanetti, invece, decide di non operare sostituzioni. I tedeschi colpiscono una traversa e provano a controllare la gara, senza strafare. La prima vera occasione per gli azzurri capita sui piedi di Grassi, ma il portiere avversario Muller è bravissimo a respingere. La girandola di sostituzioni cambia i connotati dell’Empoli, che passa al 4-3-1-2 con Henderson regista e Maldini trequartista. Ma non cambia lo spartito del match, che resta saldamente in mano dei tedeschi: all’87’ Perisan evita il peggioramento del passivo con un bel colpo di reni su colpo di testa di Dinkci. Quando il 2-0 sembra scritto, al 90′ Ekong segna il gol della bandiera approfittando di una buona iniziativa di Maldini.