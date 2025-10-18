Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali e gli azzurri si presentano con un nuovo allenatore. Sarà infatti Alessio Dionisi che da domani guiderà la squadra al posto dell’esonerato Pagliuca. Al Castellani arriva una delle squadre più forti del campionato, il Venezia.

Non sarà facile comprendere quelle che potranno essere le prime scelte di Dionisi, da prendere quindi con tutte le riserve del caso quelle che sono le sensazioni della vigilia. Si dovrebbe andare con il 3-5-2 come modulo. Difesa confermato in toto con Lovato, Guarino ed Obaretin davanti a Fulignati. Ghion dovrebbe andare in cabina di regia con Elia e Carboni a fare i quinti. Yepes ed Ilie hanno i maggiori crediti per andare a fare le mezzali, anche perchè Ignacchiti non è ancora al top. Davanti ci dovrebbe essere la certezza di Shpendi, accanto a lui uno tra Konatè e Popov. Da capire le condizioni di Nasti. Prima convocazione per Degli Innocenti.

Gli indisponibili sono: Nasti ?

Mister Dionisi parla di una gara difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Il gruppo sta bene.

Sarà un 3-5-2 anche quello che manderà in campo Stroppa. Davanti a Stankovic linea difensiva composta da Svoboda, Schingtienne e Sverko. Sulle corsie esterne restano aperti alcuni ballottaggi: a destra si giocano il posto Hainaut e Compagnon, a sinistra Bjarkason e Haps. In mezzo, Busio in cabina di regia sarà affiancato da Kike Pérez e Doumbià come mezzali. Davanti, confermata la coppia offensiva Yeboah–Adorante. Indisponibile Duncan.

Stroppa evidenzia la forza dell’Empoli e di come il cambio in panchina possa essere una difficoltà aggiuntiva.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Ghion, Ilie, Carboni; Shpendi, Popov.

3-5-2: Stankovic; Svoboda, Schingtienne, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbià, Haps; Yeboha, Adorante.