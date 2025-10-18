A margine della conferenza stampa di presentazione, abbiamo effettuato una breve intervista soggettivo con il nuovo tecnico azzurro, Alessio Dionisi. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi, ringraziamo Fabio Maltinti per il supporto tecnico.
Mister, molto ma molto carico …. non cambio idea sull’uomo Dionisi, ma all’allenatore dò credito e spero che in poco tempo cerchi di cancellare quanto visto (molto poco) nel corso di questa stagione…. dico finalmente si è voltato la pagina Pagliuca…. ora bisogna ripartire avendo l’intelligenza di fare cose semplici, senza la pretesa di fare i fenomeni che ovviamente non abitano dalle ns parti….
Ok mister: testa bassa e pedalare!
molto carico davvero, bene così
Già ascoltare uno che parla Italiano , non si gratta e scaccola e gesticola ,
ed e’ anche un allenatore ….è già un notevole passo avanti per me
😂
👏👏👏
😂😂😂
Tanto tuono’ che… applausi..
la conferenza dove ‘?
O i grandi ultrà che ce l’avevano con questo elemento che fine hanno fatto? No domando solo per curiosità!
dove dovevano essere, alla conferenza stampa? Domani saranno allo stadio. Come sempre
Più o meno tutti, ce l’avevamo con lui: ma a che serve il rancore? Vogliamo passare tutto l’anno a rimembrare il passato? È stato proprio Lui a premetterlo, di avere sbagliato. Ora, tutti insieme, pigliamo e ripartiamo. Forza Empoli sempreeee💪
Finalmente uno che parla italiano in modo corretto.
già… Analizzare il passato non è uno sport che va molto di moda in Italia quindi perché farlo con Dionisi? l’importante è battere sempre le mani dimenticare tutto schierarsi sempre dalla parte della società, evitare le critiche altrimenti siamo strisciati..stare vicini vicini ai ragazzi…siamo davvero un popolo di grande dignità!
La grande dignita’ italica , (gao’ direbbero a Livorno)la vedi tutti i giorni, non certo nel tifo Empolese a cui rimproveri troppo amore.Siamo cosi’.Innamorati persi.Quelli che passano sopra a tante cose per quel sentimento che molti non conoscono.Con noi il mondo va avanti, con gli altri sarebbe gia’ finito, tante, tante, tante volte …
Allora: metto da parte tutto ciò che è extracalcistico.
Dionisi lo vedo carico e con voglia.
Mi hanno colpito particolarmente queste parole “sono tornato qui, perché qui è possibile allenare e fare l’allenatore e non in tutte le squadre è così…”
Parrebbe quasi che sia una velata polemica verso qualche altra squadra (Palermo? Sassuolo?) che parrebbe averlo “limitato”
A questo punto sono curioso di vedere cosa succede, se davvero Dionisi riuscisse a trasformare questa squadra potrebbero uscire fuori due punti fondamentali:
1) che Dionisi è un valido allenatore
2) che forse ha bisogno di realtà come l’Empoli, dove comunque le ‘pressioni’ non sono mai esagerate.
Da domani voglio ripartire senza pregiudizi da parte mia e vedere cosa succede…
Dionisi ci riportera’ su, dove meritiamo di stare perche’ lui e’ un bravo allenatore e noi siamo una squadra che merita piu’ di quello che stiamo ottenendo.La cosa evidente e’ che avevamo ragione quando gli consigliavamo di restare ancora ad Empoli per poter sbagliare senza rovinarsi la carriera, perche’ era acerbo e non pronto a palcoscenici piu’ importanti.Ma il suo ego, che sicuramente lo ha aiutato in tante altre occasioni, in questa lo ha danneggiato pesantemente facendogli rischiare la carriera.Adesso, lo tenga un po’ piu’ “a bada” e vedremo tornare in auge un allenatore che io considero migliore di tanti.E noi con lui