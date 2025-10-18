CAMPIONATO PRIMAVERA 2, 5a giornata, Sabato 18/09/2025, ore 16:30, Stadio comunale Piero Torrini, Sesto Fiorentino
|EMPOLI
|2
|PERUGIA
|2
MARCATORI: 3′ Berta, 40′,81′ Monaco, 58′ Sheji,
EMPOLI: 1 Versari, 2 Pasalic(67’Chiucchiuini), 3 Lauricella, 4 Huqi(67′ Perin), 5 Bembnista, 6 Antonini, 7 Zanaga(56’Tavanti), 8 Baralla, 9 Monaco, 10 Busiello(83′ Blini), 11 Bagordo(56′ Campaniello)
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Perin, 15 Tavanti, 16 Mazzi, 17 Mureddu, 18 Samb, 19 Chiucchiuini, 20 Campaniello, 21 Menconi, 22 Blini, 23 Fiorini
ALL. Andrea Filippeschi
PERUGIA: 1 Vinti, 2 Belloni, 3 Bartolini(50’Tavares), 4 Bellali, 5 Peruzzi, 6 Brunori(83′ Cesarini), 7 Vanni, 8 Dottori, 9 Agnissan(50′ Sheji), 10 Berta, 11 Ciani(83′ Barberini)
A disposizione: 12 Styrappini, 13 Bevanati, 14 Merico, 15 Cantalino, 16 Barberini, 17 Sheji, 18 Cesarini, 19 Tavares, 20 Adamo, 21 Napolano
ALL. Luigi Giorgi
Arbitro: Giuseppe Merlino
Assistenti: Sintini, Apollaro
Ammoniti: 36′ Bartolini, 69′ Pasalic, 73′ Berta, 78′ Ciani
Espulsi:
LIVE
PRIMO TEMPO
1′: Inizia la partita !
2′: Brutta palla persa dall’Empoli che concede una chance pericolosa ad Agnissan che però spara alto
3′: GOL DEL PERUGIA! Ancora una disattenzione della difesa azzurra, Berta è ben posizionato per ricevere il cross del compagno e col destro gira il pallone in rete
6′: Prova ora l’Empoli a rendersi pericoloso in avanti ma viene chiuso bene dalla difesa avversaria
8′:Buona ripartenza guidata da Busiello che serve poi Monaco il cui tiro finisce però a lato dal palo
12′: Perugia sempre molto pericoloso in fase offensiva con la difesa azzurra che fatica a stargli dietro
17′: Ottima azione corale degli azzurri che però non arriva a conclusione per l’ottima chiusura di Bartolini su Monaco
25′: Primo tiro in porta della aprtita per l’Empoli con Antonini che si ritrova il pallone tra i piedi dopo un calcio di punizione e costringe il portiere a respingere in angolo
27′: Ancora una cocnlusione in porta, stavolta con Lauricella che chiude il triangolo con Monaco ma non riesce a dare forza al tiro
36′: Azzurri che ora hanno abbassato il ritmo e non sembrano in grado di impensierire la difesa avversaria
40′: GOOOOOOOL DELL’EMPOLIIII! Cross dalla sinistra di Lauricella per Monaco che fa fuori il difensore con un controllo a seguire di tacco e poi con la punta anticipa il portiere del Perugia.
45′: Concessi 2 minuti di recupero
47′: Finisce il primo tempo!
SECONDO TEMPO
45′: Inizia il secondo tempo!
50′: Nel Perugia fuori Bartolini dentro Tavares, fuori anche Agnissan dentro Sheji
52′: Bella ripartenza dell’Empoli che non riesce però a concludere in porta
52′: Fa molta fatica ora l’Empoli a rendersi pericoloso in avanti.
56′: nell’Empoli fuori Bagordo e Zanaga dentro Campaniello e Tavanti
58′: GOL DEL PERUGIA! Ancora una volta si fa trovare disattenta la difesa azzurra con un pallone vagante che viene fatto proprio da Sheji che supera il portiere in dribbling e appoggia in rete
58′: Errore clamoroso di Busiello! L’attaccante azzurro non sfrutta l’ottimo pallone recuperato da Campaniello e si fa soffiare il pallone dal difensore avversario.
67′: Nell’Empoli fuori Huqi e Pasalic dentro Perin e Chiucchiuini
69′: Empoli che sembra aver accusato il colpo del nuovo vantaggio perugino e ora si fa veramente dura per i ragazzi di Filippeschi.
73′: Ammonito Berta per una presunta simulazione in area dell’Empoli.
79′: Perugia che sembra in completo controllo della partita.
81′: GOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. Ancora Monaco! Su calcio d’angolo di Busiello trova la doppietta personale Monaco con un bello stacco di testa sul primo palo.
83′: Nel Perugia fuori Brunori dentro Cesarini, fuori anche Ciani dentro Barberini. Nell’Empoli invece fuori Busiello dentro Blini
85′: Empoli che ha trovato il pareggio forse nel suo momento peggiore ma che ora gode di una ritrovata fiducia e si spinge con insistenza in avanti.
87′: Clamorosa occasione per Campaniello che con un tiro da fuori sfiora il palo a portiere battuto.
90′: Concessi 5 minuti di recupero.
91′: Ancora un’occasione per l’Empoli! Monaco ci prova al volo da dentro l’area ma il portiere respinge in angolo