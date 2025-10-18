Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
intanto quando c è un cambio di allenatore ci vorrebbe il presidente e non il ds. Ha liquidato con troppa fretta il passato e le scuse che doveva ci sono state ma da minimo sindacale. Poi se si parla di campo sicuramente è carico e di altro livello rispetto a chi c era prima
Carico il Ds, carichissimo l’Allenatore!
Ho opinioni diverse sui due personaggi.
Dionisi ha ammesso di aver sbagliato la gestione del suo addio per inesperienza e dopo ha glissato volutamente. Mi aspettavo questo, un parziale passo indietro, scuse parziali ma non può fare lo zerbino e va bene così. Sicuramente il margine di errore con la piazza sarà minimo.
Gemmi credo sia un Pagliuca riuscito meglio, ma che sia in bilico. Dionisi e il resto della stagione saranno il suo dentro/fuori. Intendo che il suo stile è parzialmente e non totalmente Empoli. Però di contraltare l’anno scorso ha avuto mani legate a gennaio, sfortuna con gli infortuni ma una rosa ben costruita. Anche quest’anno sul mercato a mio modesto avviso non ha fatto male, ma il resto della stagione sarà giudice supremo.
concordo Andrea con te…. il fatto che Dionisi abbia ammesso le sue responsabilità è cosa rara, ma che doveva fare se non ammetterle?
Anche su Gemmi concordo che sia sulla graticola, ma credo che comunque abbia fatto diversi errori soprattutto nell’ultima parte della stagione scorsa e soprattutto il fatto di eclissarsi e sparire dal circolazione senza metterci la faccia….
Dionisi ha usato poche parole ma giuste. Un discorso sobrio. sarebbe stato peggio fare un discorso retorico
Il DS é imbarazzante ..
Sembra tutto uno scherzo con quel sorrisino..
due domande:
1) ma Gemmi è italiano? perché mi sembra che non abbia padronanza della lingua italiano….
2) ma il Pres. è diventato un ologramma? È vivo? Esiste?
niente polemica, ovviamente….
Credo che Dio.nisi non si renda conto dell’alto grado di malcoltento che ruota tra alcuni tifosi intorno alla sua scelta oppure faccia finta di non saperlo: l’unica soluzione che ha sono i risultati…complimenti comunque a Biuzzi che è stato l’unico che ha affondato veramente il colpo su questioni spinose: bravo…
il malcontento è assai più circoscritto di quanto sembra dai social
Perché l’ipocrisia è molto più diffusa da quanto si possa pensare… era un uomo di M3RD@ allora, è un uomo di M3RD@ adesso. Solo che molti hanno la memoria corta!
Effettivamente l’italiano del Ds non è il massimo…
Comunque allora l’obbiettivo è la promozione a questo punto. Non l’hanno detto ma l’hanno fatto capire
Va riconosciuto a dionisi di essere molto bravo a vendere fumo.
Il ds invece è totalmente impresentabile quando apre bocca.
Vabbè ragazzi un facciamo come i criticoni delle nane: questa è gente di campo, non si può pretendere chissà che nelle loro espressioni orali. A me stà bene sbaglino qualche congiuntivo basta non sbaglino a scegliere giocatori e/o come metterli in campo…
Apprezzabile il fatto che riconosca il suo addio all’empoli di 5 anni fa frutto di inesperienza e sicure incomprensioni, il direttore ha detto che l’obiettivo è fare l’Empoli !! Molto bene, perché gli ricordo che l’Empoli degli ultimi 30 anni ha avuto innumerevoli promozioni in serie A, a livello giovanile è un eccellenza del calcio italiano e per finire è un esempio nazionale su come una piccola cittadina abbia ottenuto tali successi…. In tutta umiltà, se l’obiettivo dell’Empoli è quello di fare l’Empoli degli ultimi 30 anni, direi che l’obiettivo è tornare in serie A. Punto e a capo.
Teniamo presente l’aspetto sportivo.La nostra è una realtà particolare,diversa da tutte le altre in Italia.Lui è tornato perché era consapevole di ciò e che la gente l’avrebbe accolto,magari con iniziale diffidenza e recalcitranza,tenendo ben presente che non deve essere un idolo delle masse,quelli li vogliono a Palermo non a Empoli,ma perseguire il risultato sportivo.Quanto a questo,a sembra che su gli obbiettivi ci sia molta fumosità,ma non potrebbe essere altri anche dato il modo con cui è partita la stagione.Senz’altro adesso abbiamo un mister con la giusta esperienza e che potrà, speriamo,farci fare un bel passo avanti,da tutti i punti di vista.
