I PRECEDENTI: UNA SFIDA RICCA DI GOL – Sono 18 i precedenti tra le due squadre al “Castellani”: bilancio di 6 successi azzurri (ultimo 3-2 nella serie B 2017/18), 8 pareggi (ultimo 2-2 nella serie A dell’anno scorso) e 4 vittorie arancioneroverdi (ultima 2-1 nella serie A 2021/22). Nelle ultime 11 sfide in Toscana entrambe le squadre sempre a segno: 22 gol azzurri, 19 arancioneroverdi. Gli azzurri di casa, per altro, segnano addirittura da 13 match consecutivi contro i lagunari, 25 reti complessive ed ultimo stop, rispettivamente per i toscani in Empoli-Venezia 0-2 della serie C 1955/56, per il Venezia in occasione di Empoli-Venezia 1-0 nella serie C-1 1990/91.

PORTA TROPPO APERTA PER GLI AZZURRI – L’Empoli incassa gol da 17 partite ufficiali consecutive, fra vecchia e nuova stagione, totale di 30 al passivo. Ultimo clean sheet lo scorso 6 aprile in A, Empoli-Cagliari 0-0.

ENTRANO E SEGNANO PER L’EMPOLI – Empoli squadra cadetta 2025/26 che segna il maggior numero di reti con subentranti, 4 finora, come il Pescara.

EMPOLI SVAGATO NEI FINALI DI GARA – Empoli distratto nei 15’ finali di gioco: 4 le reti subite dai toscani dal 76’ al 90’ inclusi recuperi (come il Sudtirol).

100 ITALIANE PER HAPS – 100 con club italiani per Ridgeciano Haps, di cui 66 in A, 29 in B, 4 in coppa Italia con le maglie di Venezia e Genoa. Debutto il 18 ottobre 2021, Venezia-Fiorentina 1-0 (serie A).

LA COOPERATIVA DEL GOL DELLA B 2025/26 È ARANCIONEROVERDE – Venezia cooperativa del gol nella serie B 2025/26: 9 marcatori diversi già a segno per i lagunari.

VENEZIA: PORTA BLINDATA DA 288’ – Venezia a porta chiusa da 288’; ultima rete incassata da Mangraviti al 72’ di Venezia-Cesena 1-2, lo scorso 20 settembre.

LE SFIDE TECNICHE: VIETATO PAREGGIARE – Mai pareggio nelle 4 sfide tecniche fra Alessio Dionisi e Giovanni Stroppa: conduce per 3 successi ad 1 il mister arancioneroverde, ma squadre del neo mister azzurro sempre in rete: 6 gol segnati nei 360’ disputati.

CARBONI E EBUEHI GLI EX DELLA SFIDA – Sono due gli ex arancioneroverdi oggi nell’Empoli: Franco Carboni ha vestito la maglia del Venezia la scorsa stagione, collezionando 8 presenze; 20 le partite giocate invece da Tyronne Ebuehi con i lagunari nella Serie A 2021/22.

L’EX DIONISI – Alessio Dionisi ex di giornata: ha allenato il Venezia nel 2019/20: per lui 13 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte in 40 panchine ufficiali.

OTTOBRE NO PER STROPPA E LE SUE SQUADRE – Squadre di Stroppa ai “minimi” in ottobre: 1,29 la media punti-partita frutto di un bilancio composto da 15 vittorie, 21 pareggi e 15 sconfitte in 51 match disputati.

DIRIGE PEZZUTO – Arbitro della gara sarà Ivano Pezzuto alla sua quarta presenza in serie B quest’anno (dove hanno finora vinto sempre le squadre di casa), 159 quelle totali in B con score di 79 vittorie interne, 30 esterne e 50 pareggi. Il bilancio con gli azzurri è di 7 gare con 2 successi, 4 pareggi e 1 sconfitta (ma ultima direzione nel gennaio 2023, 2-2 a Roma contro la Lazio in A), mentre ha 10 incroci con il Venezia: parità per gli arancioneroverdi, 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.