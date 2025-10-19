Cambia la seconda panchina di Serie B. Dopo l’Empoli che ha esonerato Pagliuca con l’arrivo di Dionisi, anche la Sampdoria sta per ufficializzare il cambio in panchina. Nella giornata di oggi è atteso il comunicato dell’esonero di Massimo Donati e al suo posto è stato scelto Salvatore Foti. Quest’ultimo è un ex attaccante azzurro avendo militato a Empoli nel 2010/2011 e nelle ultime stagioni è stato il vice di Josè Mourinho prima alla Roma e poi al Fenerbahce.

Donati paga il pessimo avvio di stagione della Sampdoria con cinque sconfitte nelle prime otto giornate.