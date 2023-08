Su il sipario sul campionato. Inizia la sedicesima stagione di serie A per gli azzurri, e per la terza volta siamo a giocare il terzo anno consecutivamente nella massima categoria. Si parte dal Verona, e questo lo possiamo già considerare uno scontro diretto salvezza. Vediamo le ultime:

In casa azzurra le idee della vigilia sono abbastanza chiare, con forse due leggeri dubbi. Il modulo sarà quel 4-2-3-1 che ormai ben conosciamo e che è stato importantissimo nella parte finale della scorsa stagione. Rispetto all’undici sceso in campo con il Cittadella, troviamo subito il primo ballottaggio (unico in quel reparto) tra Pezzella e Cacace come terzino sinistro. Ci saranno invece dei cambiamenti in avanti, dove farà il suo rientro Baldanzi e dove vedremo Cancellieri. Gyasi dovrebbe completare la linea dei tre. Anche in avanti c’è ballottaggio con Caputo leggermente avanti a Piccoli.

Gli indisponibili sono: Maldini, Fazzini, Walukiewicz

Mister Zanetti è molto entusiasta per l’inizio della stagione e vuol partire subito con il piede giusto. Il Cittadella è alle spalle e domani vedremo una squadra mentalmente e fisicamente più pronta.

Il Verona dovrebbe andare dentro con un 3-4-2-1. Si gioca una maglia il grande ex Saponara che è in ballottaggio con Doig, sulla sinistra. I gialloblù dovranno fare a meno degli squalificati Hien e Faraoni, ma anche di Lazovic che non ce la fa. Qualche piccolo dubbio anche per Terracciano, ma la sensazione è che possa comunque partire dall’inizio. Da capire Ngonge, che sulla carta gioca dal primo minuto, ma al centro di una trattativa in discesa con il Bologna. Sarà Djuric il puntero. Henry e Hrustic le altre assenze.

Il tecnico Baroni evidenzia come la gara di Empoli sia una delle peggiori per iniziare la stagione, ma ammette che ci sono già tre punti pesanti in palio.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.

3-4-2-1: Montipò; Coppola, Magnani, Cabal; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric.