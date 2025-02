E M P O L I 0 A T A L A N T A 3

27′ Zappacosta, 33′ Retegui, 43′ Lookman

EMPOLI (3-4-2-1) : Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Koaumè.

A Disp: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Zurkowski, Colombo, Tosto, Bacci, Bembnista, Campaniello, Konatè.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

ATALANTA (3-4-3) : Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

A Disp: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Ederson, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vavassori, Vlahovic, Del Lungo.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Sig. Mariani di Aprilia (LT). Assistenti: Carbone/Peretti. VAR: Fabbri/Meraviglia

LIVE MATCH

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo con l’Atalanta in vantaggio per 3-0 sugli azzurri, la squadra di D’Aversa sfortunata in occasione della prima rete, poi la qualità degli orobici ha fatto il resto.

47′- Rimessa laterale in favore degli azzurri affidata a Gyasi.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Primo angolo per gli azzurri, ci prova Cacace con il destro a lato non di molto alla destra di Carnesecchi.

43′- Lookman cala il tris, servito da Retegui anticipa Silvestri e va in porta con il pallone. E’ notte fonda!!!!

41′- Atalanta in pieno controllo della gara, Empoli sfiduciato.

39′- Lookman da sinistra a cercare il colpo di testa di Zappacosta bloccato da Silvestri.

37′- Dopo una prima mezz’ora abbastanza buona, l’uno-due degli orobici sembra aver messo al tappeto gli azzurri.

35- Lookman va via a De Sciglio, dialoga con De Ketelare che si libera con una facilità irrisoria di Cacace poi il suo cross viene respinto da De Sciglio.

34′- Rete convalidata dopo il check con il var.

33′- Arriva il raddoppio dell’Atalanta, cross di Lookman a cercare la sponda di Djimsiti per Retegui che firma il raddoppio

32′- Bellanova conquista un corner. Dalla bandierina Lookman la scodella nel cuore dell’area, colpo di testa di Posch deviato in angolo da Silvestri

31′- Lookman finisce a terra in area, Mariani giustamente lascia proseguire.

29′- Lookman ruba palla a De Sciglio si porta al vertice sinistro dell’area, scarico per Pasalic. si mette in proprio dal limite, il suo sinistro a lato di poco.

27′- Si porta in vantaggio l’Atalanta, cross di Zappacosta prolungata da Gyasi imparabile per Silvestri

26′- De Ketelare se ne va in percussione, il suo cross basso per Retegui anticipato da De Sciglio

25′- Pezzella da sinistra nel cuore dell’area orobica, allontana Kolasinac.

23′- Posch interviene fallosamente su Esposito.

22′- Lookman come sempre da sinistra, attento De Sciglio a rinviare.

20′- Kolasinac spinge Gyasi, punizione in favore degli azzurri.

19′- Azione insistita dei nerazzurri, Zappacosta cerca sul secondo palo Bellanova ma l’ex Toro non ci arriva.

18′- ancora Lookman con il suo movimento da sinistra, il suo cross troppo profondo per i compagni..

16′- Cross di Lookman nel cuore dell’area allontanato da De Sciglio in tuffo.

14′- Kouame! servito da Esposito, si libera di Djimsiti. Il suo sinistro disinnescato da Carnesecchi.

13′- Gyasi obbliga al fallo Zappacosta, punizione per gli azzurri.

11′- Punizione fischiata agli orobici, nella circostanza Mariani ha richiamato D’Aversa.

9′- Bella copertura di Goglichidze ad interrompere il passaggio in verticale di Lookman.

7′- Conclusione di Maleh dalla lunga distanza alto sopra la traversa.

6′- Conquista un calcio di punizione la squadra di D’Aversa.

4′- Silvestri! il portiere azzurro si oppone al destro di Zappacosta. Sugli sviluppi del primo angolo degli orobici Silvestri con un gran colpo di reni salva su Djimsiti, la girata di De Ketelare alta sopra la traversa.

2′- Occasione Atalanta! Lookman affonda sulla sinistra, il cross è arretrato taglia fuori Retegui. Goglichidze perde palla, ne approfitta Bellanova: il suo destro finisce a lato. Poi l’ex Torino rimane a terra, Mariani ha fatto riprendere dal fondo.

1′- Il primo fischio di Mariani premia Maleh, fermato fallosamente da De Ketelare.

1′- E’ dell’Atalanta il primo pallone del confronto.

0′ – Colombo parte dalla panchina e viene avanzato Kouamè. Per il resto è la formazione annunciata ieri.

1° Tempo