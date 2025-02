Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nettamente dal confronto interno con l’Atalanta:

SILVESTRI: 5.5 Deve raccogliere per cinque volte la palla nella propria porta, ma non ha colpe specifiche. Sullo 0-0 compie due buoni interventi che servono solo ad allungare l’agonia.

DE SCIGLIO: 5.5 Parlare di migliori in campo oggi è difficile, tuttavia l’ex Juventus appare uno dei meno deficitari. Nella prima mezz’ora toglie le castagne dal fuoco, poi viene investito dal ciclone orobico come i compagni.

GOGLICHIDZE: 4 Un lontanissimo parente ormai del calciatore ammirato nella prima parte della stagione, perde sistematicamente i duelli con gli avversari, non mette neanche quella “cazzimma” che lo caratterizzava nel girone d’andata.

CACACE: 5 Cerca di arginare il fiume in piena Atalantino, riuscendoci solo in alcuni momenti. Lookman fa quello che vuole in occasione del quarto gol

GYASI: 4,5 Forse una delle peggiori prestazioni dell’ex Spezia. Oltre alla deviazione decisiva per il vantaggio orobico, non mette praticamente mai mano alla partita facendo errori davvero marchiani.

SAMBIA: 5 Entra senza dare l’apporto necessario. Troppo dolce in copertura sul quinto gol dell’Atalanta

GRASSI: 5,5 Cerca di far filtro al meglio anche se c’è poco supporto intorno a lui. Qualche pallone smistato non male c’è ma soprattutto c’è un pizzico di garra.

ZURKOWSKI: SV

HENDERSON: 5.5 Qualche buono spunto ad inizio ripresa, il suo destro sfiora l’angolino di Carnesecchi in una delle poche occasioni della serata.

PEZZELLA: 5.5 In fase di non possesso soffre tantissimo come i compagni, ha il merito di provarci anche quando la partita ormai ha emesso il suo verdetto.

ESPOSITO: 5 Un colpo di testa telefonato quando già eravamo sotto di quattro. Prova a far qualcosa ma è in difficoltà per tutta la sua gara.

CAMPANIELLO: 6 Entra con il piglio e la sfrontatezza del ragazzo della sua età, sfiora la prima rete in serie A.

MALEH: 5 Anche il marocchino è in grande difficoltà e, spesso, irriconoscibile. Manca completamente il guizzo ed anche in fase di non possesso commette un po’ troppi errori.

KOVALENKO: SV

KOAUAME’: 5 Parte bene con un bel tiro a cui dice “no” Carnesecchi, dopodichè fa movimento ma senza mai essere incisivo.

COLOMBO: 5.5 Periodo di involuzione anche per lui, tuttavia entra a partita ormai dalla parte degli orobici. Tuttavia non si fa mai notare mostrando di essere sfiduciato.

MISTER D’AVERSA: 5 Oggi la squadra entra per la prima volta in zona retrocessione, i numeri fanno paura e la crisi è seria. Pesano come macigni un numero incredibile di infortuni, adesso l’obiettivo primario è tenere la barra dritta e non farsi prendere dall’ansia, perché la salvezza è ancora alla portata, a patto di recuperare alcuni giocatori. Continuare così appare davvero difficile.