Ha parlato il DS azzurro, Roberto Gemmi, nel dopo gara con l’Atalanta. Gemmi è l’unico tesserato dell’Empoli che ha preso parola al termine della sfida persa 5-0 con gli orobici. Vi anticipiamo la conferenza stampa in versione audio, domani dalle 12 verrà rilasciato il video. In sala stampa per PE, Alessio Cocchi & Simone Galli

Partiamo con una giudizio sulla partita ma, soprattutto, sul perchè ci sei tu e non D’Aversa, è un segnale?

“Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo tanti infortunati e siamo molto tirati, oltretutto giocavamo contro una squadra molto forte. Sapevamo di trovare difficoltà, veniamo da un trend negativo ma in tutte le sconfitte ma oggi per la prima volta non siamo stati dentro la partita. Stavolta, lo devo dire abbiamo perso meritatamente. Vengo io perchè sono il responsabile ed è giusto che oggi venissi io, in questa situazione, a mettere la faccia, alleggerendo il peso del tecnico e dei ragazzi. Dobbiamo compattarci, capire che dobbiamo lavorare di più. Ripeto, Vengo io, perché il responsabile sono io”

D’Aversa non è in discussione?

” No, non è in discussione e lo dico in maniera ferma cosi togliamo di mezzo eventuali voci”

Oggi si salva qualcosa o è tutto nero ?

“Oggi ci sono state anche cose positive, ma non ne voglio parlare, non dopo un risultato cosi. Ci sono attenuanti ma non devono diventare alibi. Abbiamo tanti infortuni e la squadra avversaria era forte, ma dobbiamo dare tutti di più”

Quanto ci vorrà per vedere recuperare alcuni infortunati?

“Stiamo lavorando su questo aspetto, questa è una domanda legittima. Stiamo andando a rilento, per cui dobbiamo cercare di risolvere questo aspetto che ci sta penalizzando”

Come si può pensare positivo da qui alla fine del campionato?

“Il calcio è bello per questo, non ci sono risposte certe. L’unico strumento che conosco è quello di buttarsi nel lavoro, esaminare gli errori e compattare l’ambiente. Questo è un mio segnale per ricompattare. Il percorso dell’Empoli è questo, l’obiettivo è la salvezza all’ultima giornata. Prendiamo atto che siamo terzultimi, ma dobbiamo non mollare di un millimetro”

Che momento è?

“Io faccio un’analisi oggettiva, abbiamo fatto una partita più brutta rispetto anche ad altre sconfitte. Dobbiamo resettare e tutti dobbiamo dare di più”

D’Aversa ha comunque fatto giocare un 2008, Campaniello.

“Io su Campaniello mi sarebbe piaciuto in un altro contesto. Non è figlio dell’emergenza ma di un percorso, è un giocatore in cui il mister crede. Ha fatto un debutto in un momento difficile, crediamo sia un ragazzo molto interessante. Ma adesso è il momento di non sbagliare per lui scelte, non dobbiamo mettergli pressione”

Ti sei preso la responsabilità del momento, nello specifico dove ti senti maggiormente in deficit?

“Nel calcio risposte precise non ce ne sono, ma non mi posso sottrarre alle responsabilità. Ne ho alcune anche io ed oggi mi sembrava giusto venirci a mettere la faccia. Lavorerò per migliorarle, cosi come farà ogni singolo elemento dell’Empoli”

Non si trova facilmente una piazza in cui i tifosi applaudono lo stesso nonostante lo 0-5.

“Questa cosa mi ha stupito molto, noi abbiamo il dovere di continuare a rispettare il loro incitamento. Sono eccezionali, non ho mai trovato una situazione del genere. Ma non voglio fare una sviolinata. Ho apprezzato molto però”