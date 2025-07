E M P O L I 9 C A S T E L F.NO 1

12′ Konate, 25′ Orlandi, 62′ Busiello, 66′ Konate, 75′ Konate, 77′ Konate, 78′ Busiello, 82′ Busiello, 88′ Konate, 90′ Boye

A Petroio gli azzurri superano per 9-1 il Castelfiorentino nella prima amichevole precampionato. Le reti sono di Konate e Orlandi nel primo tempo, poi nella ripresa arrivano altri quattro gol di Konate e la tripletta di Busiello. Per il Castello la rete della bandiera di Boye. Al netto delle non poche defezioni, mister Pagliuca manda in campo dal primo minuto quello che oggi era la più probabile delle formazioni titolari, l’eccezione è rappresentata da Goglichidze che parte dalla panchina. Nessuna novità per il modulo di partenza che è quel 3-4-2-1 raccontato ogni giorno nei report. Le indicazioni che arrivano dal test odierno sono ovviamente sommarie, possiamo dire che il ritmo di gioco è stato sicuramente soddisfacente e si sono viste alcuni abbozzi di “copione” interessanti. Da evidenziare che ha riempito gli occhi la prova di Ilie, giocatore che andrà seguito attentamente. Interessante anche la partita di Ignacchiti, Busiello, Konate e Guarino mentre Saporiti ha avuto qualche leggera difficoltà ma giocando in una posizione non abituale per lui. Ilie e Konate gli unici a giocare novanta minuti. Primo tempo che si è giocato praticamente in una sola metà campo, con il portiere castellano, Pulidori, ha fare la differenza. Nella ripresa, complici anche i cambi degli avversari (cambia tanto anche Pagliuca ma la differenza qualitativa si espande) arriva maggiore facilitazione in fase realizzativa. Buona cornice di pubblico per salutare la squadra alla sua prima uscita che battezza la stagione.

EMPOLI (3-4-2-1) : Seghetti (46′ Perisan); Indragoli (57′ Goglichidze), Guarino (65′ Moray) Tosto (57′ Bembnista); Ebuehi (46′ Zanaga) Belardinelli (70′ Pasalic), Ignacchiti (65′ Asmussen), Saporiti (57′ Kaczmarski); Ilie, Konate; Orlandi (57′ Busiello)

A Disp: Versari, Tavanti, Perin, Antonini, Rugani.

Allenatore: Guido Pagliuca

CASTELFIORENTINO : Pulidori (46′ Pagni), Ballerini (46′ Ippolito), Razzanelli, Cartocci, Mancini (46’Natale), Maltinti, Cenci, Bagnoli, Alesso, Corsi, Locci (46′ Boye).

A Disp: Bartolozzi, Pratelli, Ticciati, Kajmacu, Fè, Zohouli B., Murati, Fontanelli, Boye, Zohouli E., Bucalossi.

Allenatore: Lorenzo Dell’Agnello.

ARBITRO: Sig. Mariani di Livorno. Assistenti: Nannipieri/Particelli.

LIVE MATCH

90′- Arriva il triplice fischio di Mariani che sancisce il successo in questo primo test degli azzurri per 9-1. Mattatore di giornata Konate, autore di cinque gol – in campo insieme ad Ilie per 90 minuti- tripletta per Busiello e rete di Orlandi. Buone le prove anche di Ignacchiti e Belardinelli.

90′- Arriva anche il gol del Castelfiorentino, girata di destro vincente di Boye

88′- Gol Empoli– Diagonale vincente di Konate per il 9-0

86′- Busiello cerca la combinazione con Konate. Errato il passaggio di ritorno di quest’ultimo.

84′- Ilie si destreggia in area il suo sinistro viene respinto.

82′- Gol Empoli– Busiello firma la tripletta personale con un sinistro radente sul primo palo.

80′- Cross da destra di Moray a tagliare l’area troppo lungo per Asmussen.

78′- Gol Empoli- Busiello si mette in proprio, il suo sinistro non lascia scampo a Pagni.

77′- Gol Empoli- Funziona bene l’asse Busiello-Konate, il numero 39 serve il compagno per il 6-0.

75′- Gol Empoli- Firma la tripletta Konate servito in verticale da Busiello. Si presenta davanti a Pagni, lo aggira e mette la sfera nella porta sguarnita.

74′- Si interrompe per fuorigioco una interessante azione degli azzurri sull’asse Ilie-Busiello per fuorigioco di Konate.

72′- Zanaga si presenta davanti a Pagni il suo lob non inquadra la porta.

70′- Pasalic per Belardinelli è la sostituzione proposta da Pagliuca dopo la pausa.

68′- Cooling break della seconda frazione.

66′- Gol Empoli- Busiello manda in verticale Konate che firma la doppietta.

65′- Doppio cambio per Pagliuca: Moray ed Asmussen per Guarino ed Ignacchiti.

63′- Kaczmarski manda in verticale Ilie, si gira con il destro. Blocca Pagni.

62′- Gol Empoli- Busiello firma la terza rete lasciando partire un destro velenoso da dentro l’area imparabile per Pagni.

59′- Proprio il neo entrato Busiello va vicino al gol. Il suo tiro viene respinto in angolo da Pagni.

57′- Entrano Goglichidze, Benbnista, Kaczmarski e Busiello e per Indragoli, Tosto, Saporiti ed Orlandi.

55′- Arriva anche il primo angolo anche per il Castelfiorentino.

53′- Ilie va via sulla linea di fondo lascia partire un cross, si avventa Zanaga. Il suo tiro di prima intenzione respinto da Pagni sul suo palo di piede.

52′- Belardinelli guadagna un calcio di punizione ai 20 metri dalla porta avversaria.

50′- Saporiti la scodella da sinistra in area, colpo di testa di Konate bloccato da Pagni.

48′- Si procura il primo angolo della ripresa l’Empoli, colpo di testa di Guarino sopra la traversa.

47′- Corsi ci prova da fuori area risponde presente Perisan.

46′- Prende il via la ripresa, Guido Pagliuca inserisce Perisan e Zanaga per Seghetti ed Ebuhei

2° Tempo

45′- Si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio sul Castelfiorentino, le reti sono state messe a segno da Konate ed Orlandi. Da notare le convincenti prestazioni di Ignacchiti e Ilie.

43′- Ilie si destreggia in area, fermato in angolo fa Razzanelli.

41′- Saporiti da destra la scodella nel cuore dell’area, stacca Guarino più alto di tutti con palla a lato.

41′- Konate si fa ipnotizzare da Pulidori, ennesimo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

40′- Ignacchiti si porta sul destro, il suo tiro respinto in tuffo da Pulidori.

40′- Tosto la mette sul secondo palo dove Indragoli non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta.

39′- Ebuhei pesca l’inserimento a “fari spenti” di Ilie, il suo cross viene deviato in corner.

37′- Spunto di Orlandi, allarga per Saporiti. Il suo sinistro dal vertice sinistro dell’area viene respinto.

36′- Occasione Empoli- Prodigioso Pulidori sulle conclusioni di Ignacchiti e Ilie.

34′- Saporiti obbliga alla deviazione Pulidori. Dalla bandierina lo stesso ex Lucchese, il suo cross sul primo palo per Belardinelli sul quale interviene la difesa del Castelfiorentino. Sarà ancora angolo.

32′- Ancora una percussione di Ilie, si porta ai sedici metri. Il suo destro respinto dal portiere avversario in angolo.

31′- Azione personale di Ilie, si presenta in area, il suo sinistro neutralizzato da Pulidori.

30′- Traversone da destra di Ebuhei troppo lungo per i compagni.

28′- Si riprende a giocare con il Castelfiorentino che rimette la sfera da centrocampo. Prova a proporsi in avanti la squadra di Dell’Agnello.

26′- Gioco fermo per Cooling break.

25′- Gol Empoli– Orlandi raccoglie la respinta su tiro di Belardinelli, il suo tiro va ad infilarsi a fil di palo.

24′- Saporiti punta Ballerini il suo cross viene bloccato dal portiere ospite.

23′- Ignacchiti ci prova con il sinistro Pulidori risponde presente.

21′- Strappo di Orlandi che si porta ai sedici metri ma poi non si intende con Konate.

20′- Sventagliata di Belardinelli a cercare Saporiti, cerca la combinazione stretta con Ilie, anticipato da Cenci.

19′- Saporiti servito da Ilie lascia partire un destro di prima intenzione a lato di poco alla sinistra di Pulidori.

17′- Bella combinazione sulla sinistra Saporiti-Ilie il suo cross basso per Konate, il suo tiro viene respinto da Pulidori.

15′- Ebuehi cambia gioco a cercare Saporiti, il sinistro dell’ex Lucchese finisce sull’esterno della rete.

14′- Transizione centrale di Ilie per Saporiti, il suo cross viene respinto dalla difesa centrale ospite.

12′- Gol Empoli– Ilie manda in verticale Konate che si presenta davanti a Pulidori, e da posizione defilata e lo batte con freddezza.

10′- Belardinelli! ci prova con il destro respinto da Pulidori in angolo. Sugli sviluppi del secondo corner ancora protagonista il portiere ospite, stavolta su Indragoli.

8′- Fraseggio degli azzurri che cercano ripetutamente le combinazioni. Saporiti serve Konate fermato da Mancini in fallo laterale.

6′- Transizione di Ilie che si porta al limite, scarico per Orlandi. Il suo destro si perde a lato.

4′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina stacco di testa di Guarino respinge Pulidori.

4′- Indragoli pesce l’inserimento di Ebuhei che attraversa l’area, la difesa ospite concede il primo angolo agli azzurri.

3′- Ripartenza del Castelfiorentino ma gli uomini di Pagliuca indietreggiano rapidamente non dando la linee di passaggio libera agli avversari.

1′- Empoli subito pericoloso con l’inserimento di Ilie, il suo colpo di testa si perde sopra la traversa.

1′- Mariani da il via alla stagione degli azzurri. Il primo pallone viene giocato dagli azzurri.

0′ – Guido Pagliuca battezza la stagione con il 3-4-2-1 ma con qualche accorgimento visto che ci sono delle assenze. Oltre agli infortunati Haas, Pellegri, Degli Innocenti e Popov si aggiungono le defezioni di Pezzella, Grassi, Shpendi, Campaniello. Assente anche Cacace. Ci saranno due undici distinti per frazione. In coda al LIVE potete vedere la diretta streaming video.

1° Tempo