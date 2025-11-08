|E M P O L I
|0
|C A T A N Z A R O
|0
EMPOLI (3-5-2) :Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Saporiti, Moruzzi; Shpendi, Popov.
A Disp: Perisan, Gasparini, Pellegri, Ilie, Ceesay, Nasti, Lovato, Idragoli, Haas, Carboni, Konate, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
CATANZARO (3-5-2) : Pigliacelli; Cassandro (9′ Bettella), Antonini, Brighenti; Favasulli, Rispoli, Buglio, Pontisso, Di Chiara; Iemmello, Cissè.
A Disp: Marietta, Bashi, Pandolfi, Pittarello, Petriccione, Liberali, Nuamah, Oudin, Alesi, Buso, D’Alessandro.
Allenatore: Alberto Aquilani
ARBITRO: Sig. Galipò di Firenze. Assistenti: Di Giacinto/Laghezza. VAR: Volpi/Rutella
AMMONITI: 26′ Obaretin (E); 30′ Popov (E)
ESPULSI: 43′ Popov (E)
LIVE MATCH
2° Tempo
49′ – Finisce sullo 0-0 un primo tempo davvero povero di contenuti. Empoli abbastanza bene per volontà ma sempre molto evanescente quando arriva ai sedici metri. Adesso ci sarà un secondo tempo da giocare con l’uomo in meno.
48′ – Tiro sbilenco di Favasulli dal limite, palla fuori senza pensieri.
43′ – Secondo giallo a Popov, che commette fallo in attacco su Brighenti, ed è rosso.
39′ – Degli Innocenti prova a lanciare in area per Shpendi, la palla va diretta da Pigliacelli.
36′ – Buona chiusura difensiva di Moruzzi su Favasuli.
30′ – Ammonito Popov che commette fallo sul portiere del Catanzaro.
28′ – Saporiti va al tiro dal limite e la palla va di un niente fuori alla sinistra di Pigliacelli. Empoli pericoloso.
26′ – Ammonito Obaretin per fallo su Favasuli.
20′ – Gara molto frammentata in questa fase di gioco
16′ – Bel cross teso di Elia da destra, la difesa calabrese prova a spazzare, poi c’è fallo in attacco dei nostri.
15′ – Cross di Degli Innocenti da destra, Shpendi è anticipato e chiuso in angolo. Niente dalla bandierina.
13′ – Miracolo di Fuliganti su Cissè che va solo davanti a lui per via di un erore di Curto. C’era però fuorigioco, l’eventuale gol non sarebbe stato valido.
12′ – Moruzzi trova il primo corner della partita. Calcia Degli Innocenti ad uscire, al volo dal limite ci va Saporiti che spara in curva.
11′ – Punizione azzurra ai 30metri lungo la fascia destra. Calcia Saporiti, la toglie Antonini.
7′ – Cross di Elia da destra, stacca Shpendi di testa con la palla che va alta.
4′ – Partito bene l’Empoli per intensità.
1′- Ci prova subito Popov dal limite, il tiro è alto.
0′ – Si aggiungono le indisponibilità dell’ultimo minuto di Belardinelli ed Ignacchiti. Degli Innocenti dentro dal primo minuto. Da capire la posizione di Saporiti, se mezzala (come messo in formazione) o da trequartista. Per il resto la formazione annunciata.
Piove sul bagnato: fuori tutto il centrocampo.
Bela e Ignacchiti rotti
….e loro hanno il punto di forza proprio nel mezzo.
Meno male che comincia perché si diventa sordi con questo volume
Ma non era meglio inserire Haas invece di costringere Saporiti in un ruolo non suo? Chiedo.
forse non è ancora pronto…. e’ rientrato in settimana
Se non vinciamo oggi è grave
Io firmo per il pari a reti inviolate… abbiamo bisogno di interrompere la serie di sconfitte e di ritrovare un po di solidità dietro… fino a gennaio possiamo solo limitare i danni e restare il più vicino possibile al sest’ultimo posto… poi a gennaio speriamo che la società intervenga in modo deciso sulla rosa in modo da dare a chi allenerà la squadra più qualità.
pari a reti inviolate? ma scherziamo? mah…
mi domando, ma sono io che devo pagare per vedere queste partite, o loro mi devono pagare per venire a vederli?
👏👏👏👏
bravo Popov 2 falli da deficente.
In nessuno dei due falli meritava il giallo .Fai un po’ te.
Eccoci… speriamo in un miracolo
il secondo giallo è totalmente inventato
senza parole….squadra destinata mestamente e meritatamente alla C
Viene il vomito a guadarli .
La palla sempre indietro .
Falli inutili , quasi ogni partita uno fuori che schifo
E anche oggi si tira forse nel secondo tempo …
Comunque in serie B, o hai una squadra esperta e schiacciasassi, che vince in ogni caso, o sei soggetto al protagonismo degli arbitri. Non riesci a giocare una partita normale, senza magie del VAR, rossi nel primo tempo, e cazzate varie. Per l’amor di dio, scemo popov, ti aspettava a gloria per quel rosso. Ma in serie B non si riesce a vivere una partita normale
La pochezza di questi giocatori lo vedi dalla quantità di tocchi palla…. manovra lentissima, anche un Catanzaro qualsiasi diventa il Real…. pollo Popov, entrambi gialli evitabili….
Squadra scarsa, ma arbitro chiaramente in malafede.
si ma oggi nonostante la partita fosse noiosissima almeno non stavamo subendo nulla ed eravamo solidi in difesa
Cambia poco, oggi Popov non è mai sceso in campo. Comunque paradossalmente oggi almeno abbiamo un centrocampo!
tanta fatica , corse , per giocare 100 palle orizzonrali e non entare mai in area e non fare 1 tiri in porta ….solo innocui cross per la difesa piazzata
hai sempre la sensazione che ilmassimo può essere il pareggio…adesso in 10 lo speriamo
se giocano su Saporiti ed Obaretin si finisce in 9 a breve
La squadra è modesta…. i giocatori sono modesti e non in fiducia…. centrocampo senza idee… si cammina e l’unico schema è la palla al portiere…. nessuno si smarca, nessuno crea superiorità…. palle davanti zero, tiri zero…. anche un modesto Catanzaro, sembra il Real….
Se ai calciatori gli pesassero il cervello la bilancia non si muoverebbe neppure di un grammo…Popov sarebbe solo da prendere a labbrate…dopo avere fatto un fallo inutile sul portiere…da arancione…dopo 10 minuti ne ha fatto un altro ad un minuto dal riposo…e per chi dice che il secondo fallo non c’era si vada a rivedere il pestone che gli ha dato…la volta scorsa Elia…ora Popov…ma che ai calciatori gli fanno la “prova del chiodo”?🤔…a questi punti se portiamo a casa un pareggio è già grassa…e anche oggi si vince…domani!