E M P O L I 7 MOB. P O N S A C C O 0

25′ Busiello, 45′ Ignacchiti, 47′ Busiello, 50′ Ilie Rig, 58′ Busiello, 74′ Orlandi, 80′ Zanaga

A Petroio gli azzurri superano per 7-0 i Mobilieri Ponsacco (Promozione) nella seconda amichevole precampionato. Sicuramente dal match odierno, con una squadra che ancora è ovviamente un cantiere aperto, sono arrivate indicazioni maggiori rispetto alla prima uscita. Si sono anche viste cose più precise dal punto di vista tattico e dello sviluppo con anche una fase difensiva messa più “sotto pressione” che si è ben distinta. Si inizia quindi a vedere la mano dell’allenatore anche se è davvero presto per qualsiasi indicazione verosimile. Ritmi decisamente diversi rispetto alla prima amichevole, soprattutto per l’aggressività iniziale dell’avversario che si propone spesso in avanti. Ovviamente la qualità tecnica e fisica dei nostri fa nettamente la differenza. Le reti azzurre sono siglate da Busiello ed Ignacchiti (grande punizione) nel primo tempo, poi nella ripresa altri due gol di Busiello, Ilie su rigore, Orlandi e Zanaga. In mezzo anche tanti gol sbagliati sotto misura ed un paio di conclusioni interessanti degli avversari. Da evidenziare la buona prova di tutti i giovani provenienti dalla “cantera” di Monteboro. Sabato prossimo con l’Entella si sale di ben quattro categorie e sarà un’altra storia; in quell’occasione potremo fare un punto della situazione più preciso sullo stato attuale della squadra e di cosa, a questa, manca.

EMPOLI (3-4-2-1) : Perisan (46′ Seghetti); Indragoli (51′ Goglichidze), Guarino (70′ Bembnista), Tosto (70′ Pasalic); Ceesay (59′ Moray) Ignacchiti (70′ Asmussen), Belardinelli (70′ Baralla), Carboni (46′ Ebuhei); Ilie (59′ Zanaga), Kaczmarski (46′ Orlandi); Busiello (70′ Perin).

A Disp: Stubljar, Saporiti.

Allenatore: Guido Pagliuca.

MOBILIERI PONSACCO : Campinotti (46′ Colocci), Morandini (70′ Nesti), Gemignani (82′ Cavallini), Marinari (70′ Silvi), Aliotta, Mancini, Marrocco (46′ Calloni), Niccolai, Taraj (83′ Cogliano), Ficarra (83′ Cappello), Rigirozzo (46′ Kapllani).

Allenatore: Luca Polzella.

ARBITRO: Sig. Ammannati di Firenze. Assistenti: Nesti/Scorteccia

LIVE MATCH

90′- Gli azzurri si impongono per 7-0 in questo secondo test amichevole contro i Mobilieri Ponsacco. In evidenza Busiello con una tripletta, poi reti di Ilie su rigore, Zanaga, Orlandi e Ignacchiti su punizione. Oltre al già citato Busiello in evidenza Ignacchiti ed Ilie. Prossimo test sabato prossimo contro la Virtus Entella.

90′- Progressione di Ebuhei sulla sinistra il suo cross allontanato da Cavallini.

88′- Si perde in fallo laterale una iniziativa degli uomini di Pagliuca. Gli azzurri recuperano comunque palla in pressione sugli avversari al limite dell’area rossoblù.

85′- Moray servito da Asmussen il suo cross sul quale non arriva Zanaga.

84′- Ultime battute della gara con le due squadre come logico che sia rivoluzionate rispetto all’inizio.

82′- Bella giocata nello stretto di Orlandi. Il suo destro da dentro l’area finisce a lato.

80′- Gol Empoli- Percussione centrale di Asmussen, scarico per Zanaga che da dentro l’area batte Colucci

78′- Zanaga si trascina il pallone oltre la linea laterale.

74′- Gol Empoli- Rete di ottima fattura di Orlandi servito da Zanaga, il suo lob scavalca Campinotti in uscita

70′- Ecco gli ultimi cambi per Pagliuca: Bembnista, Pasalic, Asmussen, Baralla e Perin per Guarino, Tosto, Ignacchiti, Belardinelli e Busiello.

68′- Impreciso il servizio di Ficarra verso Taraj la fa sua senza problemi Guarino.

66′- Giro palla degli azzurri a cercare gli spazi al limite dell’area rossoblù. Ci prova Belardinelli blocca Campinotti.

64′- Dalla bandierina la scodella Busiello sul secondo palo a trovare Ebuhei che non ci arriva di un soffio.

63′- Cercano la combinazione Orlando e Busiello, Mancini concede corner agli azzurri.

61′- Cross da destra di Busiello in area allontana la difesa dei Mobilieri Ponsacco.

59′- Altra doppia sostituzione per Pagliuca: Moray e Zanaga per Ceesay ed Ilie.

58′- Gol Empoli- Busiello servito da Ebuhei firma il 5-0

56′- Ebuhei da destra a cercare la sponda di Ceesaj per Orlandi anticipato dalla retroguardia rossoblù

55′- Fischiato l’intervento di Guarino ai danni di Taraj. Si riparte con una punizione per i Mobilieri Ponsacco.

53′- Guadagna una rimessa laterale l’Empoli nella propria metà campo.

51′- Finisce la partita di Indragoli rilevato da Goglichidze.

51′- Arriva il terzo angolo per l’undici di Pagliuca affidato a Busiello con palla scodellata in area, Guarino di testa manda la sfera di un soffio a lato.

50′- Gol Empoli. Ilie non lascia scampo a Campinotti dagli undici metri.

49′- Rigore per l’Empoli, fischiato il fallo ai danni di Orlandi.

47′- Gol Empoli- Combinazione Ilie-Orlandi abile a verticalizzare per Busiello che fulmina da dentro l’area Campinotti.

46′- Gli azzurri giocano il primo pallone della ripresa. Triplo cambio per Pagliuca: Seghetti, Ebuhei e Orlandi per Perisan, Carboni e Kaczmarski.

2° Tempo

47′- Dopo due minuti di recupero si va all’intervallo con l’Empoli in vantaggio per 2-0 sui Mobilieri Ponsacco. Decidono al momento le reti di Busiello e quella di Ignacchiti con un magistrale calcio di punizione. Buona la prova anche oggi di Ilie, a corrente alternata gli esterni Carboni e Ceesay alla prima in azzurro.

45′- Gol Empoli- Sinistro a giro vincente di Lorenzo Ignacchiti imparabile per Campinotti vanamente proteso in tuffo

44′- Ilie strattonato da Marrocco, punizione per gli azzurri.

43′- Bella combinazione Ilie-Carboni, il suo cross a cercare Busiello che in spaccata non trova l’angolino alla sinistra di Campinotti.

42′- Tiro-cross di Ficarra bloccato agevolmente da Perisan sul suo palo.

41′- Arriva il primo angolo anche per i Mobilieri Ponsacco.

39′- Ceesay serve Ilie, il rumeno serve Busiello al limite dell’area piccola. Il suo destro è debole favorendo l’intervento di Campinotti.

38′- Sinistro dai 25 metri di Niccolai abbondantemente a lato alla destra di Perisan.

37′- Cross di Ceesay da destra a premiare l’inserimento di Kaczmarski che da buona posizione non inquadra la porta.

36′- Carboni prova a servire Belardinelli fermato da Morandini, sul proseguo dell’azione gli azzurri provano a spingere dal lato opposto dove Ceesay viene fermato da Marinari.

34′ – Ceesay servito all’altezza del vertice sinistro dell’area, il suo tiro ribattuto da Marinari.

34′- Busiello servito in profondità non controlla la sfera al meglio favorendo la chiusura di Aliotta, poi la fa sua Campinotti.

32′- Provano a ripartire in campo aperto i Mobilieri Ponsacco. Il cross di Rigirozzo viene respinto da Guarino, sul proseguo dell’azione ancora il numero 11 ospite la mette da destra trovando Perisan pronto all’intervento.

30′- Rimessa laterale per l’Empoli all’altezza della linea mediana del campo.

28′- Campinotti costretto ad uscire per anticipare Busiello.

26′- Subito dopo la rete degli azzurri c’è il cooling break.

25′- Gol Empoli Tutto nasce da una iniziativa di Ilie a cercare Belardinelli, il suo servizio premia l’inserimento di Busiello che batte in uscita Campinotti

23′- Bel recupero di Tosto, poi il suo sinistro viene bloccato agevolmente da Campinotti.

22′- Carboni da sinistra a cercare sul secondo palo Ceesay che non ci arriva.

21′- Traccia di Ilie a servire Ceesay, il suo cross respinto in angolo da Aliotta.

19′- Ilie pesca Ceesay sulla destra il suo cross nel cuore dell’area, arriva Busiello, il suo piatto destro trova Campinotti pronto alla parata. Questo è il primo tiro in porta dell’Empoli.

18′- Si procura una rimessa laterale la truppa di Guido Pagliuca.

16′- Sciabolata di Tosto a cercare sul lato opposto Ceesay che non aggancia. Si riparte con una rimessa laterale per i Mobilieri Ponsacco.

14′- Si riprende con una rimessa laterale in favore degli azzurri.

13′- Indragoli rimane a terra, non viene ravvisato un fallo evidente ai suoi danni di Taraj.

12′- Ceesay pesca l’inserimento di Ilie. Il suo cross nel cuore dell’area allontanato da Ilie, poi viene fischiato un fallo in attacco agli azzurri.

11′- Gioco interrotto per un problema accusato da Guarino.

10′- Sinistro di Ficarra dai venti metri a lato alla sinistra di Perisan.

9′- La squadra di Pagliuca guadagna il primo angolo della gara. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina colpo di testa di Carboni sopra la traversa.

8′- In fase di costruzione gli azzurri rimangono a due in difesa con Indragoli che si alza sulla linea dei centrocampisti.

6′- Avvio piuttosto aggressivo dei rossoblù pisani. 4-4-2 in fase di non possesso dei Mobilieri che creano densità nella zona centrale del campo.

4′- Cross da destra di Indragoli nel cuore dell’area a cercare Carboni. Il numero 87 azzurro non riesce ad impattare la sfera.

3′- Rigirozzo lascia partire un cross velenoso che attraversa l’area piccola azzurra creando qualche preoccupazione.

1′- Il primo pallone viene giocato dai Mobilieri Ponsacco. Destro dal limite di Taraj rimpallato da Tosto.

0′ – Seconda uscita precampionato per gli azzurri che quest’oggi si trovano di fronte i Mobilieri Ponsacco. Si va in campo con il solito modulo e con i nuovi Ceesay e Carboni dentro dal primo minuto. Assenti Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Popov, Konatè, Shpendi, Campaniello. Fuori rosa Pezzella. In coda al LIVE la diretta streming video

1° Tempo