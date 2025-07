Si è conclusa ieri la prima settimana della campagna abbonamenti dell’Empoli in vista della stagione 2025-2026 di Serie B, e il primo bilancio è decisamente positivo. Nonostante non sia stato comunicato un dato preciso al centesimo, è arrivata la conferma del superamento delle 1.500 tessere rinnovate. Si tratta, nello specifico, di abbonamenti confermati da parte di chi ha mantenuto lo stesso posto occupato nella scorsa stagione.

Un risultato significativo, che testimonia ancora una volta il profondo attaccamento del tifo più autentico e fedele ai colori azzurri. Va ricordato che ci sarà tempo fino alle ore 13 di sabato per usufruire di questa prima fase riservata ai rinnovi senza cambi di posto. Successivamente, la campagna abbonamenti entrerà nella seconda fase: lunedì e martedì prossimi saranno dedicati ai vecchi abbonati che desiderano cambiare settore o posto, mentre da mercoledì la vendita sarà aperta anche ai nuovi abbonati.

Il superamento delle 1.500 tessere rinnovate rappresenta già un piccolo record: non era mai accaduto, nelle precedenti stagioni, che si raggiungesse una cifra simile nella sola prima settimana. I numeri, va detto, non sono paragonabili a quelli delle stagioni di Serie A, ma ciò era prevedibile e rientra pienamente nella logica delle cose. È anche giusto sottolineare che una parte del pubblico che aveva sottoscritto l’abbonamento negli anni scorsi lo aveva fatto più per l’appeal del campionato di massima serie che per reale passione azzurra. Al contrario, chi si sta già muovendo adesso rappresenta quello zoccolo duro, fedele, che non guarda alla categoria ma solo alla maglia.

L’obiettivo è quello di stabilire un nuovo primato per la Serie B, e i presupposti per riuscirci ci sono tutti. Continueremo ad aggiornare l’andamento della campagna grazie alla collaborazione dell’Ufficio Stampa dell’Empoli FC.