E M P O L I 1 M O N Z A 1

49′ Carboni, 79′ Guarino

Al Castellani finisce 1-1 la sfida interna con il Monza, tutti i gol nella ripresa e da calcio d’angolo; aprono i brianzoli con Carboni, la pareggia Guarino. Sicuramente l’averla pareggiata lascia la bocca meno amara rispetto all’eventuale sconfitta, con gli azzurri apprezzabile nella seconda parte della ripresa dove si è cercato quel pari, arrivato, provando ad arrembare ed a mettere alle corde gli avversari. Restano invece diversi dubbi sulla prestazione fino al gol della squadra lombarda. Tanti errori, tanta confusione ed anche un bel po’ di fortuna visto che nel primo tempo i biancorossi prendono due legni e sbagliano un gol che, forse, nemmeno negli amatori. Tra l’altro nel primo tempo c’è anche un brutto episodio con Pagliuca che provoca Bianco, ne nasce una rissa con tutti e due gli allenatori espulsi. Nella ripresa gli azzurri non partono male e prendono il loro palo con Shpendi. Purtroppo in quella circostanza – cosa non accaduta al contrario nel primo tempo – il gol sbagliato si trasforma in gol subito. Lo schiaffo però genera, come detto, una discreta reazione nervosa ed arriva il pari da chi meno te lo aspetti, come Guarino. Se il punto può non essere considerato da buttar via, c’è da evidenziare che della prestazione non si può essere particolarmente soddisfatti, “ai punti” la vittoria non sarebbe sicuramente dalla nostra parte. C’è da prendere di positivo la reazione della squadra che ha messo volontà e ci ha creduto fino alla fine. Tra le note positive, anche se nei suoi minuti non ha lasciato il segno, il ritorno in campo di Pellegri. Il primo esame non lo si può considerare superato, adesso a Bolzano tra quattro giorni ci si aspetta il passo avanti.

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (79′ F. Carboni); Belardinelli (64′ Yepes), Ghion, Moruzzi (64′ Ilie); Ceesay, Saporiti (64′ Popov); Shpendi (76′ Pellegri).

A Disp: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Bianchi.

Allenatore: Guido Pagliuca.

MONZA (3-4-1-2) : Thiam; Delli Carri, Brorsson, A. Carboni (86′ Lucchesi); Ciurria (28′ Azzi), Birindelli, Zeroli, Colombo (46′ Obiang); Galazzi (69′ Colpani); Caprari (28′ Balde), Alvarez.

A Disp: Pizzignacco, Izzo, Maric, Ravanelli, Bakoune, Capolupo, Petagna.

Allenatore: Paolo Bianco.

ARBITRO: Sig. Mucera di Palermo. Assistenti: Rossi/Santarossa. VAR: Camplone/Rutella.

Ammoniti: 13′ Colombo (M), 57′ Belardinelli (E), 62′ Elia (E), 65′ Obiang (M).

LIVE MATCH

94′- Triplice fischio di Mucera che sancisce il secondo pareggio consecutivo per gli azzurri, finisce 1-1 contro il Monza. Per quanto visto sul rettangolo di gioco il risultato premia l’Empoli, capace di rimontare con Guarino il gol firmato da Andrea Carboni. Altra prestazione poco convincente della squadra, apparsa nervosa e confusionaria.

93′- Guarino conquista una punizione nella propria metà campo.

92′- Forcing brianzolo in questo finale.

91′- Lancio di Ceesay per Popov anticipato fuori dall’area da Thiam.

90′- Assegnati quattro minuti di recupero.

88′- Errore nel rilancio di Fulignati, palla che arriva a Keita che si presenta davanti al portiere azzurro calcia a lato graziando gli azzurri.

86′- Ultima sostituzione per il Monza: Lucchesi per Andrea Carboni.

85′- Keita si gira dal limite dell’area il suo destro sfiora l’incrocio dei pali.

84′- Punizione in favore del Monza all’altezza dell’out sinistro.

82′- Monza vicinissimo al nuovo vantaggio, Lovato respinge proprio sui piedi di Obiang. Il suo destro finisce incredibilmente alto.

81′- Adesso l’inerzia della gara sembra passata dalla parte della squadra di Pagliuca.

79′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Guarino di testa su angolo di Ilie

78′- Pasticcio clamoroso della difesa del Monza, Birindelli anticipa il proprio portiere Thiam con palla a lato. Sarà corner per l’Empoli.

76′- E’ arrivato il momento del ritorno in campo di Pellegri dopo dieci mesi. Prende il posto di Shpendi.

75′- Filtrante di Ghion troppo lungo per Shpendi.

74′- Destro velenoso di Yepes deviato in angolo da Thiam.

72′- Fischiata una punizione, stavolta in favore dei biancorossi.

71′- Elia in verticale a cercare Ghion, il quale non riesce a trovare lo spazio per il tiro.

69′- Nel Monza Colpani prende il posto di Galazzi.

67′- Tiro di Elia respinto con palla che si impenna. Thiam non si fida concedendo nuovo tiro dalla bandierina al Monza.

65′- Viene ammonito anche Obiang nelle file dei brianzoli.

64′- Triplo cambio per gli azzurri: Yepes, Ilie e Popov per Belardinelli, Moruzzi e Saporiti.

62′- Arriva il terzo ammonito della gara, finisce nella lista dei cattivi Elia per fallo su Azzi.

59′- Saporiti finisce a terra al limite dell’area ma Mucera lascia proseguire.

58′- La punizione di Alvarez deviato in angolo da Fulignati.

57′- Belardinelli spende un giallo su Birindelli.

55′- In costante affanno l’Empoli sulle ripartenze avversarie.

53′- Percussione di Moruzzi a sinistra il suo cross viene respinto dalla difesa biancorossa.

51′- I brianzoli cestinano la palla del raddoppio con Alvarez, il suo destro dal cuore dell’area finisce alto.

49′- Il Monza si porta in vantaggio con Carboni abile a raccogliere il cross di Keita, il suo colpo di testa in completa solitudine va a morire alla sinistra di Fulignati

48′- Traversa di Shpendi! su cross di Saporiti arriva la traversa dell’albanese.

47′- Cross da destra di Belardinelli a cercare Ceesay il quale commette fallo di mano.

46′- Il Monza gioca il primo pallone del secondo tempo. Terzo cambio operato dai brianzoli nell’intervallo. Obiang per Colombo.

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Empoli e Monza. Un primo tempo molto brutto degli azzurri, confusionari ed incerti in tutte le zone del campo. Il Monza ha avuto almeno tre occasioni per sbloccare la gara, a completare un quadro finora desolante della serata la clamorosa doppia espulsione dei due tecnici.

47′- Keita si porta al limite il suo destro sorvola la traversa.

46′- Destro di Saporiti dalla lunga distanza bloccato a terra da Nemba Thiam.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Conquista una rimessa laterale in zona d’attacco la squadra di Guido Pagliuca.

42′- Azzurri disordinati quando sono in possesso di palla.

40′- Ghion si porta al limite, chiuso cerca un sinistro in precarie condizioni di equilibrio alto sopra la traversa.

37′- Punizione in favore del Monza. Palla scodellata in area, allontana la difesa azzurra.

35′- Ancora un palo clamoroso dei brianzoli, transizione centrale di Keita a pescare Galazzi. Il suo destro colpendo il palo alla destra di Fulignati.

34′- Il cross di Galazzi bloccato da Fulignati.

32′- Espulsi i due allenatori Paolo Bianco e Guido Pagliuca. Scena poco edificante quella a cui abbiamo appena assistito.

31′- Chiusura di Lovato con palla in fallo laterale.

29′- Corto il suggerimento in verticale di Ceesay per Shpendi, interviene Delli Carri.

28′- Doppio cambio nel Monza: Azzi e Keità per Ciurria e Caprari.

26′- Sembra non farcela il numero 26 dal Monza. Pronto il primo cambio della gara.

24′- Gioco interrotto rimane a terra Ciurria.

22′- Gli azzurri partono dal basso costruendo a quattro, Moruzzi si abbassa sulla linea di Obaretin, Guarino e Lovato.

20′- Molti errori da una parte e dall’altra, gara che spesso appare molto confusionaria.

18′- Dalla bandierina Caprari il suo cross bloccato in presa alta da Fulignati.

17′- Birindelli procura il primo angolo per i biancorossi.

16′- Ceesay affonda sul sinistro, il suo cross a cercare sul secondo palo Elia il quale manca la sfera. Recupera palla il suo cross per Ceeasay che prova a rimetterlo in mezzo, si chiude la difesa ospite.

15′- Obaretin costretto ad allontanare in fallo laterale.

13′- Arriva il primo ammonito della gara ne fa le spese Colombo.

12′- Ancora un brivido per gli azzurri! Fulignati sbaglia il passaggio per Ghion, Colombo si presenta davanti a lui colpendo il palo poi sulla ribattuta Alvarez manda incredibilmente a lato

10′- Concluso il check con il Var non è stato valutato falloso l’intervento del difensore del Monza.

9′- Reclama un rigore l’Empoli, rimane a terra Shpendi entrando in contatto con Delli Carri. Da posizione defilata ci prova Elia: respinge Thiam.

7′- Cross di Caprari in mezzo all’area a trovare il colpo di testa di Zeroli bloccato da Fulignati.

5′- Bella serpentina di Ceesay, chiuso dalla difesa ospite. Ci prova Moruzzi da sinistra ma il suo cross è basso, allontana la difesa del Monza.

3′- Destro di Ghion bloccato da Nemba Thiam. Stavolta gli azzurri avevano saltato la prima pressione portata dai brianzoli.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara. Dopo 30 secondi subito un brivido: retropassaggio corto di Guarino verso Fulignati obbligato a rinviare, la palla rimbalza sul corpo di Alvarez finendo a lato.

0′ – Formazione azzurra con diverse novità. Dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Ceesay e Saporiti a supporto di Shpendi. Moruzzi preferito a Carboni. Pellegri in panchina. Ignacchiti assente per un problema alla coscia.

1° Tempo