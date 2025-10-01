|E M P O L I
|1
|M O N Z A
|1
49′ Carboni, 79′ Guarino
Al Castellani finisce 1-1 la sfida interna con il Monza, tutti i gol nella ripresa e da calcio d’angolo; aprono i brianzoli con Carboni, la pareggia Guarino. Sicuramente l’averla pareggiata lascia la bocca meno amara rispetto all’eventuale sconfitta, con gli azzurri apprezzabile nella seconda parte della ripresa dove si è cercato quel pari, arrivato, provando ad arrembare ed a mettere alle corde gli avversari. Restano invece diversi dubbi sulla prestazione fino al gol della squadra lombarda. Tanti errori, tanta confusione ed anche un bel po’ di fortuna visto che nel primo tempo i biancorossi prendono due legni e sbagliano un gol che, forse, nemmeno negli amatori. Tra l’altro nel primo tempo c’è anche un brutto episodio con Pagliuca che provoca Bianco, ne nasce una rissa con tutti e due gli allenatori espulsi. Nella ripresa gli azzurri non partono male e prendono il loro palo con Shpendi. Purtroppo in quella circostanza – cosa non accaduta al contrario nel primo tempo – il gol sbagliato si trasforma in gol subito. Lo schiaffo però genera, come detto, una discreta reazione nervosa ed arriva il pari da chi meno te lo aspetti, come Guarino. Se il punto può non essere considerato da buttar via, c’è da evidenziare che della prestazione non si può essere particolarmente soddisfatti, “ai punti” la vittoria non sarebbe sicuramente dalla nostra parte. C’è da prendere di positivo la reazione della squadra che ha messo volontà e ci ha creduto fino alla fine. Tra le note positive, anche se nei suoi minuti non ha lasciato il segno, il ritorno in campo di Pellegri. Il primo esame non lo si può considerare superato, adesso a Bolzano tra quattro giorni ci si aspetta il passo avanti.
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (79′ F. Carboni); Belardinelli (64′ Yepes), Ghion, Moruzzi (64′ Ilie); Ceesay, Saporiti (64′ Popov); Shpendi (76′ Pellegri).
A Disp: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Bianchi.
Allenatore: Guido Pagliuca.
MONZA (3-4-1-2) : Thiam; Delli Carri, Brorsson, A. Carboni (86′ Lucchesi); Ciurria (28′ Azzi), Birindelli, Zeroli, Colombo (46′ Obiang); Galazzi (69′ Colpani); Caprari (28′ Balde), Alvarez.
A Disp: Pizzignacco, Izzo, Maric, Ravanelli, Bakoune, Capolupo, Petagna.
Allenatore: Paolo Bianco.
ARBITRO: Sig. Mucera di Palermo. Assistenti: Rossi/Santarossa. VAR: Camplone/Rutella.
Ammoniti: 13′ Colombo (M), 57′ Belardinelli (E), 62′ Elia (E), 65′ Obiang (M).
LIVE MATCH
94′- Triplice fischio di Mucera che sancisce il secondo pareggio consecutivo per gli azzurri, finisce 1-1 contro il Monza. Per quanto visto sul rettangolo di gioco il risultato premia l’Empoli, capace di rimontare con Guarino il gol firmato da Andrea Carboni. Altra prestazione poco convincente della squadra, apparsa nervosa e confusionaria.
93′- Guarino conquista una punizione nella propria metà campo.
92′- Forcing brianzolo in questo finale.
91′- Lancio di Ceesay per Popov anticipato fuori dall’area da Thiam.
90′- Assegnati quattro minuti di recupero.
88′- Errore nel rilancio di Fulignati, palla che arriva a Keita che si presenta davanti al portiere azzurro calcia a lato graziando gli azzurri.
86′- Ultima sostituzione per il Monza: Lucchesi per Andrea Carboni.
85′- Keita si gira dal limite dell’area il suo destro sfiora l’incrocio dei pali.
84′- Punizione in favore del Monza all’altezza dell’out sinistro.
82′- Monza vicinissimo al nuovo vantaggio, Lovato respinge proprio sui piedi di Obiang. Il suo destro finisce incredibilmente alto.
81′- Adesso l’inerzia della gara sembra passata dalla parte della squadra di Pagliuca.
79′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Guarino di testa su angolo di Ilie
78′- Pasticcio clamoroso della difesa del Monza, Birindelli anticipa il proprio portiere Thiam con palla a lato. Sarà corner per l’Empoli.
76′- E’ arrivato il momento del ritorno in campo di Pellegri dopo dieci mesi. Prende il posto di Shpendi.
75′- Filtrante di Ghion troppo lungo per Shpendi.
74′- Destro velenoso di Yepes deviato in angolo da Thiam.
72′- Fischiata una punizione, stavolta in favore dei biancorossi.
71′- Elia in verticale a cercare Ghion, il quale non riesce a trovare lo spazio per il tiro.
69′- Nel Monza Colpani prende il posto di Galazzi.
67′- Tiro di Elia respinto con palla che si impenna. Thiam non si fida concedendo nuovo tiro dalla bandierina al Monza.
65′- Viene ammonito anche Obiang nelle file dei brianzoli.
64′- Triplo cambio per gli azzurri: Yepes, Ilie e Popov per Belardinelli, Moruzzi e Saporiti.
62′- Arriva il terzo ammonito della gara, finisce nella lista dei cattivi Elia per fallo su Azzi.
59′- Saporiti finisce a terra al limite dell’area ma Mucera lascia proseguire.
58′- La punizione di Alvarez deviato in angolo da Fulignati.
57′- Belardinelli spende un giallo su Birindelli.
55′- In costante affanno l’Empoli sulle ripartenze avversarie.
53′- Percussione di Moruzzi a sinistra il suo cross viene respinto dalla difesa biancorossa.
51′- I brianzoli cestinano la palla del raddoppio con Alvarez, il suo destro dal cuore dell’area finisce alto.
49′- Il Monza si porta in vantaggio con Carboni abile a raccogliere il cross di Keita, il suo colpo di testa in completa solitudine va a morire alla sinistra di Fulignati
48′- Traversa di Shpendi! su cross di Saporiti arriva la traversa dell’albanese.
47′- Cross da destra di Belardinelli a cercare Ceesay il quale commette fallo di mano.
46′- Il Monza gioca il primo pallone del secondo tempo. Terzo cambio operato dai brianzoli nell’intervallo. Obiang per Colombo.
2° Tempo
48′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Empoli e Monza. Un primo tempo molto brutto degli azzurri, confusionari ed incerti in tutte le zone del campo. Il Monza ha avuto almeno tre occasioni per sbloccare la gara, a completare un quadro finora desolante della serata la clamorosa doppia espulsione dei due tecnici.
47′- Keita si porta al limite il suo destro sorvola la traversa.
46′- Destro di Saporiti dalla lunga distanza bloccato a terra da Nemba Thiam.
45′- Assegnati tre minuti di recupero.
44′- Conquista una rimessa laterale in zona d’attacco la squadra di Guido Pagliuca.
42′- Azzurri disordinati quando sono in possesso di palla.
40′- Ghion si porta al limite, chiuso cerca un sinistro in precarie condizioni di equilibrio alto sopra la traversa.
37′- Punizione in favore del Monza. Palla scodellata in area, allontana la difesa azzurra.
35′- Ancora un palo clamoroso dei brianzoli, transizione centrale di Keita a pescare Galazzi. Il suo destro colpendo il palo alla destra di Fulignati.
34′- Il cross di Galazzi bloccato da Fulignati.
32′- Espulsi i due allenatori Paolo Bianco e Guido Pagliuca. Scena poco edificante quella a cui abbiamo appena assistito.
31′- Chiusura di Lovato con palla in fallo laterale.
29′- Corto il suggerimento in verticale di Ceesay per Shpendi, interviene Delli Carri.
28′- Doppio cambio nel Monza: Azzi e Keità per Ciurria e Caprari.
26′- Sembra non farcela il numero 26 dal Monza. Pronto il primo cambio della gara.
24′- Gioco interrotto rimane a terra Ciurria.
22′- Gli azzurri partono dal basso costruendo a quattro, Moruzzi si abbassa sulla linea di Obaretin, Guarino e Lovato.
20′- Molti errori da una parte e dall’altra, gara che spesso appare molto confusionaria.
18′- Dalla bandierina Caprari il suo cross bloccato in presa alta da Fulignati.
17′- Birindelli procura il primo angolo per i biancorossi.
16′- Ceesay affonda sul sinistro, il suo cross a cercare sul secondo palo Elia il quale manca la sfera. Recupera palla il suo cross per Ceeasay che prova a rimetterlo in mezzo, si chiude la difesa ospite.
15′- Obaretin costretto ad allontanare in fallo laterale.
13′- Arriva il primo ammonito della gara ne fa le spese Colombo.
12′- Ancora un brivido per gli azzurri! Fulignati sbaglia il passaggio per Ghion, Colombo si presenta davanti a lui colpendo il palo poi sulla ribattuta Alvarez manda incredibilmente a lato
10′- Concluso il check con il Var non è stato valutato falloso l’intervento del difensore del Monza.
9′- Reclama un rigore l’Empoli, rimane a terra Shpendi entrando in contatto con Delli Carri. Da posizione defilata ci prova Elia: respinge Thiam.
7′- Cross di Caprari in mezzo all’area a trovare il colpo di testa di Zeroli bloccato da Fulignati.
5′- Bella serpentina di Ceesay, chiuso dalla difesa ospite. Ci prova Moruzzi da sinistra ma il suo cross è basso, allontana la difesa del Monza.
3′- Destro di Ghion bloccato da Nemba Thiam. Stavolta gli azzurri avevano saltato la prima pressione portata dai brianzoli.
1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara. Dopo 30 secondi subito un brivido: retropassaggio corto di Guarino verso Fulignati obbligato a rinviare, la palla rimbalza sul corpo di Alvarez finendo a lato.
0′ – Formazione azzurra con diverse novità. Dovrebbe essere un 3-4-2-1 con Ceesay e Saporiti a supporto di Shpendi. Moruzzi preferito a Carboni. Pellegri in panchina. Ignacchiti assente per un problema alla coscia.
1° Tempo
Pellegri in panchina! ❤️
oggi un solo risultato… speriamo Guarino non combini una delle sue
Grande notizia! Forza Pietro !
È un 3421, con Elia finalmente dispensato da compiti difensivi
da dove lo deduci? fa l esterno a tutto fascia come sempre sia nel 3421 che nel 352
Sei sicuro? Per me il trequarti lo farà Ceesay.
esatto. Come a Reggio Emilia
Guarino e Oberetin fanno paura
Anche oggi un incompetente in panchina
guarino il migliore …gufo
mah
Guarino e Obaretin veramente due sicurezze!
Fulignati pericolo pubblico con il pallone tra i piedi 😱
Mamma mia che pena
Stasera si rilancia anche il Monza
ma di può vedere un cioccolataio litigare con tutti. A casa a sistemare gli scaffali
pure espulso
mamma mia che coppia di allenatori ridicoli
ottimo! senza pagliuca in panchina si vince!
Si è fatto fuori da solo. Meno male. Salvati solo dalla fortuna. Ma perdiamo anche questa. Via il mister sennò…. Stai a vedere che il presidente ci farà giocare da vero con Prato e Pistoiese…
Se va via l’innominabile finisce l’Empoli….mi sembra che qui sia già finito tutto da tempo altroché!!!
Che pena, mai vista una roba simile in decenni!!!
Mi meraviglio del CORSI che acconsente questo scempio
Sempre peggio…..ai limiti dell’indecenza
ricordo ancora quanti qua erano felici per Pagliuca soltanto un mese fa.
c’era gente era anni lo chiamava a Empoli!
purtroppo questo vento stasera non favorisce i nostri fantastici calciatori
Quanto ancora dobbiamo farci umiliare con uno scempio del genere. Allenatore impresentabile e giocatori senz’anima. Vergognatevi
Partita al livello della terza categoria per entrambe le squadre, l’unica differenza è che noi continuiamo a giocare dal basso attirando il pressing avversario senza mai spazzare in difficoltà (lo si fa anche in serie A quando necessario). La squadra è buona, giovane e ha tanta voglia ma Pagliuca non è un allenatore bensì un istruttore di scuola calcio, lì dove il risultato non conta ma conta giocare a calcio è giusto non far spazzare la palla, qui contano i punti
Certo mica é facile sbagliare sistematicamente formazione ogni turno di campionato .
Ci vuole impegno , solerzia e bravura
Guarino deve stare laterale laterale in panchina , Obaretin pure .. a cc l ex Sassuolo ha un passo da serie Amatori , lega amatori (neppure lega A) ,
stai dicendo che la campagna acquisti è tutta sbagliata? non lo dire se no i pasdaran di horsi ti salgono addosso, definendoti “geloso” di Horsi o al limite strisciato!
Che depressione sto per spengere il computer e andare a letto
A casa subito……
spettacolo indecoroso di Pagliuca in campo ed in panchina è una roba che non è accettabile neanche nell Uisp
menomale son sul divano…. gliene avrei dette quattro.
Beato te,io ero allo stadio,mi.son incazzato ed ho pure preso umido…Son proprio un co.glio.ne.
credo che con stasera il bestemmiatore possa tranquillamente tornare alla Conad di Cecina. Empoli e l Empoli meritano molto di piu’!
Non so se essere più contento che il Monza non abbia segnato, oppure essere dispiaciuto per un gioco nullo da parte nostra (ad onor del vero anche quello del Monza non ricorda il grande Milan di Sacchi) …. comunque continuo a non comprendere che gioco si faccia…. solite pallonate alla viva il parroco…. ma è da sottolineare che l’impegno (è tanto) c’è, anche la cazzimma …. certo giocare senza punte e sperare in una palla lunga su Ceesay, è poco come idea…..
vero che loro poca roba…..ma noi roba da UISP….se loro poco e potevano segnare almeno 3 volte noi siamo veramente niente
Resistere altri 45 minuti a vedere questo strazio è dura. Questa specie di allenatore la rincoglioniti tutti. Guarino irriconoscibile. Lovato a dx è inconcepibile. in due a centrocampo ancora più inconcepibile. Marcature a uomo per tutto il campo. Penso che Pagliuca abbia il patentino Uisp. Ma forse è un offesa per l’Uisp.
Il calcio ha una regola semplice, per vincere devi tirare in porta, ma mi dite noi come si fa a fare goal? Accendiamo un cero che fino a ora ci e’ andata di stra=lusso, perche’ poteva essere 2 a 0 per loro . Vediamo se ce lo tengono dell’altro il benzinaio. Se lui e’ un emergente, e’ chiaro che il calcio in italia e’ morto.
Mi dispiace molto per quelli di voi che ancora ci credono
Per me si è capito come andrà a finire quest anno
È ancora lunga per quello.
Il problema che devono esonerare l’allenatore.
Gioco assolutamente non adatto alla rosa.
In più formazioni incomprensibili
e chi ci crede più? per me da 15 anni a questa parte, ovvero da quando ho lasciato Empoli per la polonia, i viaggi nei campi d’italia per vedere l’ Empoli erano un must della mia vita: fra le altre c’ero pure a Palermo…riprenderò a spendere quando Horsi riprenderà a spendere….
Empoli ha la dignità e la civiltà di pretendere che l’allenatore della sua squadra non litighi con tutti, bestemmi e si faccia espellere.
Fulignati stasera 4; anche sul gol incerto.
mi è quasi parso la facesse passare……..
Pagliuca ti devono ritirare il patentino, mannaggia a te e a chi ti ha chiamato a Empoli
Allenatore in totale confusione e nervoso via da Empoli da stasera stessa e riprendere d’aversa subito
era dai tempi di Muzzi non vedevo uno sfacelo così
Ripeto questa squadra farebbe fatica in lega pro
E il bello deve ancora venire se non lo cacciano
Quando incontreremo le vere squadre prenderemo delle enormi imbarcate
goooooooo
ha segnato l’Empoli
se si deve perdere stasera che almeno serva a mandare a casa Pagliuca.. colpe anche di Gemmi ma mandare via il DS dopo poche giornate è praticamente impossibile…
calma è ancora lunga, ma siamo il nulla
…e allora è corta
Chiamare subito D’Aversa
Se non ci danno un rigore non segnamo neanche con le mani
Vado via, non l’ho mai fatto in 30 anni che seguo l’empoli, ma vedere questo scempio e’ insostenibile. Vediamo se il benzinaio stasrra va a Cecina o ce lo tengono dell’altro.
Manco se perdessimo 0-100 lo cacciano
Una società che non spende più da anni
Campagne acquisti a caso e solo prestiti seppur incassato molto
Tenuto L anno scorso un allenatore che ha fatto una marea di sconfitte per mesi ed eravamo in A figurati se cacciano questo
E comunque il primo responsabile è il Ds che per due anni ha fatto disastri
la panchina è vuota….chi ci sarà sopra alla prossima partita???
ma come? volete mandare via l’ottimo Pagliuca? io ve lo dissi già a inizio agosto quando andai a qualche allenamento. tristezza infinita, non andava neanche cercato
meno male che il loro portiere ce l’ha messa tutta per farci segnare
Cambio Elia-Carboni lentissimo. Si punta al pareggio.
L’unica cosa positiva di questa partita, è il rientro di Pellegri.
Buon pareggio n chiave salvezza tranquillo o 8^posto.
Squadra migliorata doo uscita Pagliuca ed entrata Pellegri.
mi raccomando teniamocelo dell’altro cosi se x sbaglio si vince a bolzano c’è la scusa per tenercelo….
Ovvia allora che si cambia allenatore o si rimane col fenomeno? Io lo terrei perche’ bene cosi’ era dai tempi di Muzzi che non vedevo giocare
Il Monza è una squadra a livello individuale nettamente più forte di noi e quindi se il gioco di Pagliuca è il 1vs1 è ovvio che sono stati superiori. Ma questa è un’altra partita pessima senza gioco, senza idee, solo lanci lunghi e sperare nelle cappellate ( il calcio d’angolo è arrivato da una papera del portiere e del difensore) e nella fortuna (2 pali).
VIA IL BIFOLCO !!!!!!!! Vergogna !!!
Pareggio che serve solo ad allungare l’agonia!
A proposito ma le ferraglie ???
O i marmaioli non li potevano mettere in curva nord visto che dovrà diventare la nuova curva ospiti? Stadio nuovo si…ahahahah!!!
Mi sbaglierò, ma la squadra nel secondo tempo, senza l’allenatore in panchina, ha giocato con meno frenesia e in modo un pochino più ragionato…. pare che la squadra riceva troppa ansia dal Mister che pressa troppo da lato emotivo…. è una mia impressione…..
Anche la mia….credo che sia un soggetto che trasmette ansia e pressione negativa il tizio in panca espulso per cafonaggine , senza il suo gioco i giocatori giocano il loro gioco ed è andata molto meglio
Stessa impressione… oh poi son cambiati anche gli interpreti, ma sembravano meno ansiosi.
Male anche oggi ! Ma che aspettano ? Pianeta Empoli si può informare se lo tengono ancora 1 partita o no ?
Buona la reazione al gol del Monza, bene Elia Ceesay e Saporiti. Ma la squadra gioca contratta e impaurita, non vedo alternative all’esonero dell’allenatore. Non miglioriamo nulla, concediamo sempre praterie.
Pecchia
Bisoli
Tesser
Propongo uns raccolta firme per farlo cacciare! È una vergogna uno cosi!!!
Dimmi dove affiggi il foglio che vengo a firmare.
Un dubbio da oggi che i gobbi anche nella vita hanno i soldi…
e che ci siano più gobbi che Nane tra di noi …
quello che vi ho sempre detto in tribuna superiore saranno stati
80 il resto sponsor non sanno chi mandare ,dove erano i 4.500 abbonati
ora veramente mi sono stufato, voglio le scuse da diverse persone
si devono vergognare di odiare la città , si viene nel bene e nel male allo stadio troppo facile con i biglietti a 2 euro quando di deve festeggiare…
non ho parole non ho neache visto bene la partita ero troppo triste di vedere una regolazione del genere , sarà ancora peggio nella cattedrale…
siamo i soliti 3.000 di sempre…a quelli gli voglio un sacco bene!
Nooooo!! Ma va!?!?!? Dici!? Giu era pieno.
tu vai allo stadio 🤣
Oggi si è toccato il fondo come presenze penso neache negli anni bui della serie C , si vedeva più gente …
Non voglio che qualcuno metta nel mezzo il momento abbiamo avuto momenti anche peggio di questi ,la gente è abituata male …
Mi meraviglio del Beatoamato uno che ha sempre detto di non fare il passo più lungo della gamba ….
Gli allenatori che si intestardiscono, che non cambiano atteggiamento, monocordi nella loro superbia….vanno sostituiti. Trasmettono solo nervosismo ai ragazzi.
Infatti da quando non L hanno più visto in panchina a correre, smanaccare , urlare , agitarsi a sfan kul are i giocatori e le panchine avversarie , da quel momento è andata meglio …..serve un allenatore esperto che trasmetta sicurezza , autostima e serenità nei giocatori , oltre a metterli in campo nella maniera corretta , non serve uno scienziato cervellotico
dippe ci ha pensato Gemmi a sostituire Pagliuca Ha litigato nel II tempo a lungo con la panchina del Monza Ma l interprete chi era non l ho riconosciuto
Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: finisse ora siamo salvi.
Pagliuca mi sembra un miscuglio di Gattuso (a livello di grinta), di Muzzi (a livello di schemi di gioco), di Ezio Glerean (come consapevolezza di essere fenomeno)…. questo trasmette alla squadra un misto di anzia e paura, e paradossalmente la sua assenza in panchina aiuta a permettere un gioco più ragionato…. concordo, prima si manda via meglio è….. per il bene della squadra e soprattutto dell’Empoli…..
ALLENATORE VERGOGNOSO devi chiedere scusa alla città di Empoli e la società lo deve cacciare immediatamente, non può allenare questa persona.
Sono perfettamente d’accordo con l’articolo dello Scarpetti.
Ora veramente BASTA! L’Empoli ed i suoi tifosi non meritano uno strazio del genere. O c’è l’esonero immediato o siamo di fronte ad una fine voluta ed annunciata!!!
Siamo passati dal nonno che abbracciava Pioli dopo la batosta in casa col Milan a questi rissoso ceffo da pub inglese.Spero nn solo che lo esonerino ma anche che gli infliggano anche una bella multa.
Peccato .. allenatore salvo!
Uno che sono 3 mesi che dice solo : ho dei ragazzi bravissimi senza entrare mai nel dettaglio della partita è solo che incapace ..
Una dirigenza allo sbando , da quando si é preso Gemmi stiamo rompendo il giochino che andava avanti 30 anni ..
Pres.. io ti stimo tanto, grazie a te abbiamo visto anni ed anni di serie A , però , adesso , se non si ha più soldi o voglia .. si lascia
Pure Berlusca l ha fatto con il Milan
di perche secondo te noi siamo il Milan? stesso potere di esser acquisiti ? sicuro ? si lascia dici
.e secondo te chi sarebbe disposto a comprare l empoli? ma guarda anche se tu lo dessi via gratis chi sarebbe disposto a gestirlo e mettervi i soldi il prossimo anno ? fai i nomi
Ormai verrà esonerato dopo la sconfitta di Bolzano.
Speriamo che lo Spezia non ci freghi Pecchia.
Non serve Pecchia e non verrebbe con La Rosa che abbiamo , qui serve Bisoli o Breda perché anche i giocatori devono essere rimessi in linea ed in ordine nello spogliatoio …..con i rientri di Haas , Pellegri , Bianchi deve essere presa L occasione della sosta della nazionale per girare pagina per raggiungere prima possibile i punti salvezza
Maratona piena di mercoledì, abbonamenti in linea con la A, sostegno, sempre sostegno… adesso anche basta, rimandiamo il cassiere alla Conad.va bene chiunque, ma ‘sto scempio NON LO MERITIAMO!!
Ma via non si può dire “esame … superato, adesso a Bolzano tra quattro giorni ci si aspetta il passo avanti.”? Non c’è gioco, la squadra non ha nè capo nè coda, sembra tutto affidato al caso. Ci vuole un’inversione di rotta. Ma questo può farlo solo la società.
ma cosa ha detto Pa.gliuca a quello del monza? dicono qualcosa che potrebbe avere conseguenze pesanti
Parla figliuolo , non aver timore …..che gli avrebbe detto il mezzo marinaio ?
Se lo sapessi lo direi, l’ho chiesto a voi per questo motivo. ma guarda questo, parla non avere timore ecc…mah…qui stanno perdendo tutti i capo
Non ricordo la maratona inferiore così vuota da quando esiste..
nemmeno ai tempi del COVID c’era più gente , è una vergogna
e di più chi vuole la cattedrale da 20.000 travestita da 17.800…
ma smettila abbiamo le scatole piene sempre le stesse cose dici, nemmeno vieni allo stadio e parli .
Oggi l’unica cosa da prendere è il tifo che non ha smesso mai di cantare .Vai a destabilizzare da un’altra parte che abbiamo le p@lle piene di come gira la squadra .
Io non capisco questo allenatore perché ci fa giocare così male .
Lo scorso anno ho guardato diverse partite della Juve Stabia e giocava veramente bene assurdo !
Stai bono ,giù che ti fai ridere …
mezza vuota ,difendi quei gobbacci che sono stati a casa a vedere la Champions ma ti rendi conto…
ma vu siete di fori …
Questa penso sia l’ultima mia partita al castellani per un bel po’ di tempo.
Anche se ho l’ abbonamento, mi sono rotto il caxxo di vedere partite giocate in maniera orribile.
Sono troppi anni che non mi diverto più allo stadio. Tasso tecnico bassissimo e zero fame agonistica. Se in serie A potevi anche fartene una ragione, in B è intollerabile.
Avvistato Aglietti in tribuna….
A parte questa soffiata
Siamo allo sbando Gemmi deve tornare a Cosenza ma non lo rivogliono nemmeno li….pensare a come ha costruito il centrocampo e’ roba da maiali….
Allenatore al limite della follia….mai visto niente del genere per me potrebbe essere anche livenziato per motivi disciplinari e non pagato nemmeno…. Non so se c’è una legge ma la troverei…
Partita che alla fine mi sembrava quasi. Accordata con loro che prima del nostro gol quasi se lo facevano da soli….
Anche io ho avuto un impressione di accordo per il pareggio.
Andre l’aveva predetto ieri e c’ha visto bene
è così….e riguardatevi il goal preso da Fulignati…..la fa passare…..